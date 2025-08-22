'बैंड पार्टी' का हिंदू नाम..और मालिक मुसलमान! देश में बैंड-बाजा वाले 'अधर्म' की INSIDE STORY
History of Brass Band: वर्ष 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रति वर्ष औसतन 1 करोड़ शादियां होती हैं. शादी के इस पूरे कारोबार का दायरा तकरीबन 7 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें बैंड बाजे का हिस्सा तकरीबन 8 प्रतिशत यानी 50 हजार करोड़ रुपए तक का माना जाता है. अगर पूरे देश की बात करें तो हमारे यहां 7 हजार से ज्यादा बैंड सक्रिय हैं.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Aug 22, 2025, 11:30 PM IST
Market of Brass Band: आपने कई बार शादियों में बैंड बाजा देखा होगा. बैंड की धुन और गानों पर आप थिरके भी होंगे. लेकिन आज हम बैंड की बातें क्यों कर रहे हैं. इसके लिए पहले आप ये खबर पढ़िए. मुरादाबाद के एक वकील ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोर्टल पर एक शिकायत दर्ज की है. इस शिकायत में कहा गया है कि मुरादाबाद में कई ऐसे बैंड चल रहे हैं, जिनके मालिक मुसमलान हैं और बैंड का नाम या तो हिंदू धर्म के देवी देवताओं के नाम पर है या फिर हिंदू नाम से बैंड चलाया जा रहा है. शिकायतकर्ता की दलील है कि ऐसे कदम धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं.

इस खबर के सामने आने के बाद जी न्यूज के रिपोर्टर मुरादाबाद की उन गलियों में पहुंचे, जिन्हें बैंड वालों का मार्केट भी कहा जाता है. एक दुकान पर हमने अशोक बैंड का बोर्ड लगा देखा. लेकिन जब गौर से देखा तो बोर्ड पर छोटे अक्षरों में उसके मालिक का नाम लिखा था जो था हाजी अनीस. अगले ही मोड़ पर एक और बैंड की दुकान थी, जिसके बोर्ड पर मोटे अक्षरों पर लिखा था रवि बैंड. पहली दुकान की तरह यहां भी छोटा अक्षरों में मालिक का नाम लिखा गया था. रवि बैंड के मालिक का नाम है हनीफ और जब हमारी टीम तीसरी दुकान पर पहुंची तो पता चला कि बैंड का नाम है मिलन और मालिक का नाम है मोनू उर्फ इरफान.

मुख्यमंत्री योगी से की गई शिकायत

छोटे अक्षरों में लिखा मालिक का नाम मुस्लिम है. लेकिन बैंड के नाम से कहीं भी मुस्लिम होने का कोई संकेत नहीं मिलता. इसी वजह से मुख्यमंत्री से शिकायत की गई है. और नाम के इसी फेर से हिंदू समुदाय के एक तबके के मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं.

सवाल ये है कि क्या वाकई बैंड वाले अपनी पहचान छिपाने के लिए बैंड का नाम हिंदू जैसा दिखाते हैं. अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसी पहचान छिपाने के पीछे मकसद क्या है. और सबसे बड़ा सवाल ये अगर कोई मुसलमान हिंदू नाम से व्यापार कर रहा है...तो क्या ये गैरकानूनी माना जा सकता है?

इन सवालों से जुड़े जवाब हम आपको आगे बताएंगे पर उससे पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं.. शादी ब्याह या दूसरे आयोजनों में बैंड आपने कई बार देखा होगा. लेकिन क्या आपको मालूम है कि भारत में पहली बार ऐसा बैंड कब बजा था. यही जानकारी अब हम आपको देने जा रहे हैं. 

भारत में कब बजा था बैंड

आजकल हम जिन्हें बैंड बाजा कहते हैं, उसे पश्चिमी संस्कृति में ब्रास बैंड कहा जाता है. भारत में वर्तमान बैंड बाजे की परंपरा का आरंभ ब्रिटिश काल से माना जाता है. 18वीं और 19वीं शताब्दी में आधिकारिक आयोजनों में ब्रिटिश सेना के बैंड बजते थे, जिन्हें सैन्य बैंड भी कहा जाता था. 

महाराजा रणजीत सिंह पहले ऐसे भारतीय शासक माने जाते हैं, जिनके दरबार में सबसे पहले बैंड बजाया गया था. साल 1880 से 1900 के बीच भारत में ब्रास बैंड से प्रेरणा लेकर स्थानीय बैंड बनाए जाने लगे थे, जो लोकगीत और धुन बजाते थे. माना जाता है कि 20वीं सदी के आरंभ यानी वर्ष 1920 से 1930 के बीच शहरी क्षेत्रों में ये बैंड शादी ब्याह जैसे आयोजनों का हिस्सा बन गए और आज यही बैंड शहरों से लेकर गांव तक शादी ब्याह की पहचान बन गए हैं.

100 साल से भारतीय समाज का हिस्सा

यानी तकरीबन पिछले 100 वर्षों से बैंड बाजा भारतीय समाज का हिस्सा बना हुआ है. लेकिन अब उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बैंड के नाम और मालिक की असली पहचान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. आखिर क्यों मुस्लिम बैंड मालिक अपने असली नाम या पहचान से बैंड नहीं चलाते इस सवाल का जवाब हमने उन बैंड मालिकों से पूछा जो आज आरोपों के कठघरे में खड़े हैं.. आपको ऐसे बैंड मालिकों की दलील भी गौर से सुननी और समझनी चाहिए.

बैंड का नाम हिंदू जैसा और बैंड का मालिक मुसलमान इस विवाद पर बैंड वालों ने भी अपना पक्ष रख दिया है. लेकिन जो आरोप लग रहे हैं, वो कुछ उसी तरह के हैं जो कांवड़ यात्रा के दौरान सामने आए थे.

कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांवड़ रूट पर पड़ने वाले सभी ढाबों और दुकान वालों के लिए निर्देश जारी किए थे कि वो दुकान पर अपनी पहचान का प्रमाण लगाएं. यानी दुकान और मालिक दोनों का नाम कांवड़ियों या यूं कहें कि ग्राहकों को साफ साफ दिखना चाहिए. यही मांग मुरादाबाद में भी उठ रही है कि बैंड बाजे के व्यवसायी अपनी पहचान साफ साफ बताएं और इसी वजह से शिकायतकर्ता ने सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है.

क्या कारोबारी दूसरे धर्म के प्रतीक का कर सकता है इस्तेमाल?

अब सवाल है कि क्या कोई व्यवसायी दूसरे धर्म के नाम या प्रतीक का इस्तेमाल कर सकता है. इसको लेकर कानून में सीधे तौर पर किसी किस्म की मनाही नहीं है. लेकिन TRADE MARKS ACT 1999 में ऐसे व्यावसायिक तरीकों को लेकर कुछ अहम बातें कही गई हैं, जो आपके लिए जानना जरूरी है.

TRADE MARKS ACT में साफ साफ कहा गया है, अगर कोई नाम या मार्क उपभोक्ता से धोखा करता है या उसे भ्रमित करता है तो उसे ट्रेड मार्क नहीं माना जाएगा. अगर किसी नाम से भारत के नागरिकों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं तो ऐसे हालात में भी ट्रेड मार्क रद्द किया जाएगा. अगर दुकान के नाम या मार्क में किसी विवादित या अश्लील सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, तब भी ट्रेड मार्क या नाम वैध नहीं रहेगा.

धार्मिक भावनाएं आहत होने के आधार पर ही मुरादाबाद के उन मुस्लिम बैंड मालिकों के खिलाफ शिकायत की गई है, जो हिंदू देवी देवताओं या हिंदू नामों से अपना व्यवसाय चला रहे हैं. कथित तौर पर पहचान छिपाने की इस कोशिश को कुछ हिंदुत्ववादी संगठन अलग तरीके से भी परिभाषित कर रहे हैं.

विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन पहचान बदलने के कथित आरोपों को व्यवसाय कब्जाने से जोड़ रहे हैं. लेकिन क्या वाकई यही सच है? क्या वाकई मुसलमान बैंड बाजे के बाजार को कब्जाना चाहते हैं? इस आरोप का सच जानने के लिए आपको भारत में बैंड बाजे के आगमन से पहले का इतिहास गौर से देखना चाहिए. ये वो दौर था जब बैंड बाजे की जगह आयोजनों में ढोल ताशे और नगाड़े बजते थे.

ऐसा रहा है इतिहास

ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले उत्तर भारत के पंजाब और हरियाणा जैसे हिस्सों में ढोल नगाड़ा बजाने का काम ढोली वर्ग करता था. आज के राजस्थान में लंगा और मिरासियों का वर्ग. ढोल ताशे के संगीत से जुड़ा था. इसके साथ ही साथ कलंदर, नट और बेडिया वर्ग से जुड़े कलाकार भी ढोल ताशे बजाते थे. 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच इन वर्गों में शामिल आबादी के एक हिस्से ने इस्लाम भी अपनाया. यानी चाहे मिरासी हों या फिर कलंदर ढोल ताशे बजाने वाले वर्गों में हिंदुओं के साथ ही साथ मुसलमान भी शामिल थे.

पहचान बदलकर व्यवसाय करने के आरोप और व्यवसाय कब्जाने जैसे दावे आपने जान लिए. बैंड बाजा और ढोल ताशों का इतिहास भी आपने देखा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज हमारे देश में बैंड बाजा एक बड़ा उद्योग बन चुका है. 

कितना बड़ा है इसका बाजार?

वर्ष 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रति वर्ष औसतन 1 करोड़ शादियां होती हैं. शादी के इस पूरे कारोबार का दायरा तकरीबन 7 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें बैंड बाजे का हिस्सा तकरीबन 8 प्रतिशत यानी 50 हजार करोड़ रुपए तक का माना जाता है. अगर पूरे देश की बात करें तो हमारे यहां 7 हजार से ज्यादा बैंड सक्रिय हैं.

बैंड बाजा भले ही असंगठित क्षेत्र हो लेकिन ये एक बड़ा व्यवसाय है, जिससे लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा है. इस बैंड बाजे का वो सुनहरा इतिहास भी रहा है. जब ये राजा महाराजाओं के दरबारों की शोभा बढ़ाता था. यहां तक कि बैंड बाजे पर बॉलीवुड में फिल्म और गाने भी बन गए. लेकिन समय के चक्र ने आज इसी बैंड बाजे को पहचान छिपाकर व्यवसाय करने जैसे आरोपों के कठघरे में भी खड़ा कर दिया है.

