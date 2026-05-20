Mumbai Bulldozer Action: मुंबई के बांद्रा में अवैध मस्जिद पर चला बुलडोजर तो लोगों ने किया पथराव, पुलिस ने बरसाईं लाठियां

Mumbai Bandra Bulldozer Action News: मुंबई के बांद्रा ईस्ट में आज दोपहर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया. बताया जा रहा कि यहां वेस्टर्न रेलवे की जमीन पर दो मस्जिदें भी बनी थीं, जिन पर बुलडोजर एक्शन लिया गया. इस दौरान लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया. पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा.
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Mumbai Bandra Bulldozer Action News: मुंबई के बांद्रा में बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर आज दोपहर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन ले लिया गया. बताया जा रहा कि 500 से भी ज्यादा अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन लिया गया. इनमें दो मस्जिदें भी थीं. दोनों मस्जिदें रेलवे की जमीन पर बनी थी. इस दौरान मौके पर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, जो बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध कर रहे थे. मौके पर भारी संख्या के बाद भी ये लोग उग्र हो गए, जिसके बाद पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा. हाईकोर्ट के आदेश के बाद अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है.
आज बांद्रा के गरीब नगर में रेलवे की कब्जाई गई जमीनों पर बुलडोजर चलाया जा रहा था. इस दौरान रेलवे की जमीन पर बनी एक मस्जिद को गिरा दिया गया. इस एक्शन की भनक लगते ही वहां आसपास के इलाकों से भारी भीड़ आ गई. हालांकि इस आशंका के चलते ही पहले से भारी-भरकम पुलिस फोर्स को मौके पर बुला लिया गया था. लेकिन दोपहर होते-होते वहां काफी भीड़ हो गई.
Railway officials and on-ground personnel, Mumbai Police, RPF & GRP alongside civic authorities are working relentlessly in the field to steer this demolition drive with coordination, vigilance, and discipline.
Their dedicated efforts on the ground are helping ensure orderly… pic.twitter.com/z4dVMMMPkj
— Western Railway (@WesternRly) May 20, 2026
लोग बुलडोजर एक्शन का विरोध करने लगे. बताया जा रहा कि वहां एक पुल से अचानक भारी संख्या में लोग पहुंचने लगे. वे पुलिस फोर्स पर पथराव करने लगे. इस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया.
मुंबई के बांद्रा में मस्जिद पर चला बुलडोजर#Mumbai #Bandra #Bulldozer #ZeeNews @ShobhnaYadava pic.twitter.com/Uo1LycjN9g
— Zee News (@ZeeNews) May 20, 2026
इस इलाके में बीते कई दिनों से स्थिति तनावपूर्ण थी. इस इलाके में बीते कई दिनों से स्थिति तनावपूर्ण थी. रेलवे प्रशासन ने पहले से ही लोगों को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर नोटिस दे दिया था. कब्जे का ये मामला साल 2017 से ही कोर्ट में चल रहा था. इस पर अब बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आया और कार्रवाई की गई. बताया जा रहा कि मस्जिदों के अलावा करीब 500 अवैध निर्माणों पर भी बुलडोजर चलाया गया है.
कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन की आशंका में वहां लोग इकट्ठा हो गए थे. आज जैसे ही बुलडोज की कार्रवाई शुरू हुई, लोग घरों से निकल आए. कुछ ही देर में यहां पुलिस पर पत्थरबाजी होने लगी. पुलिस ने पूरे इलाके को पहले से ही बैरिकेड किया था. लोगों को समझाया गया था कि वे बुलडोजर एक्शन का विरोध न करें. लेकिन लोग माने नहीं और पुलिस पर पथराव करने लगे. कैमरे में कई ऐसे लोग भी कैद हुए जो घरों की छतों से पुलिस पर पथराव कर रहे थे. इसमें कई नाबालिग भी थे. बताया जा रहा कि कुछ महिलाएं भी मौके पर पहुंच गईं जो पत्थरबाजों को शेल्टर देने लगीं. लेकिन पुलिस ने दौड़ा-दौड़कर पत्थरबाजों को खदेड़ा. मामला ज्यादा बढ़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया.
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