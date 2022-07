शख्स ने कंपनियों तक रिज्यूमे पहुंचाने के लिए निकाला गजब का रास्ता, जानें कैसे लिया पेस्ट्री के डिब्बे का सहारा

Man sent Resumes dressed as Zomato delivery boy: नौकरी ढूंढ रहे शख्स का नाम अमन खंडेलवाल (Aman Khandelwal) है. वह बेंगलुरु में रहते हैं. उनको जॉब ढूंढने का तरीका इन दिनों इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. अमन ने जॉब पाने के लिए पहले तो जोमैटो डिलीवरी एजेंट के कपड़े पहने. इसके एक पेस्ट्री के डिब्बे में रिज्यूमे रखकर बेंगलुरु में कई स्टार्ट-अप को भेज दिया. खंडेलवाल ने इसको लेकर कैप्शन के साथ दो तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. इसमें वह जोमैटो डिलीवरी ब्वॉय (Zomato delivery boy) के रूप में कपड़े पहने हुए पेस्ट्री के एक बॉक्स के साथ दिख रहे हैं.

शख्स ने किए दो ट्वीट

पहली फोटो में अमन को लाल जोमैटो की वर्दी पहने देखा जा सकता है, जो सभी ज़ोमैटो डिलीवरी ब्वॉय द्वारा पहना जाता है. जबकि, दूसरी तस्वीर में एक बॉक्स दिखाया गया है, जिसमें दो पेस्ट्री हैं. दूसरी फोटो में, बॉक्स के अंदर एक पेपर चिपकाया गया था, जिसमें लिखा था कि 'अधिकतर रिज्यूमे कूड़ेदान में फेंक दिए जाते हैं, लेकिन मेरा आपके पेट में है.'

Dressed as a @zomato delivery boy I delivered my resume in a box of pastry. Delivered it to a bunch of startups in Bengaluru. Is this a @peakbengaluru moment. @zomato #resume pic.twitter.com/HOZM3TWYsE

ट्वीट कर लिखी ये बात

इससे पहले एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा कि सभी के समर्थन के लिए धन्यवाद. मैं वर्तमान में एक अच्छे संगठन में मैनेजमेंट ट्रेनी या एपीएम भूमिका की तलाश में हूं. खंडेलवाल ने अपने ट्वीट में अपना लिंक्डइन प्रोफाइल भी शेयर किया था. बेंगलुरू के इस निवासी के नौकरी खोजने के तरीके के बाद सोशल मीडिया पर कई मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं.

Thank you for all the support

Currently I am looking for a management trainee or APM role at a good organization.

Here is my linkedin profile : https://t.co/hQQi4hMmaA

— Aman Khandelwal (@AmanKhandelwall) July 3, 2022