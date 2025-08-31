पैरों को खरोंचा, गंदे तरीके से छुआ, विरोध करने पर दिखाया चाकू....बेंगलुरु में PG में खौफनाक वारदात
Advertisement
trendingNow12904015
Hindi Newsदेश

पैरों को खरोंचा, गंदे तरीके से छुआ, विरोध करने पर दिखाया चाकू....बेंगलुरु में PG में खौफनाक वारदात

Bangalore News: बेंगलुरु से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां पर एक पेइंग गेस्ट में एक युवक अचानक घुस आया है और उसने 23 साल की लड़की का यौन उत्पीड़न किया.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Aug 31, 2025, 09:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पैरों को खरोंचा, गंदे तरीके से छुआ, विरोध करने पर दिखाया चाकू....बेंगलुरु में PG में खौफनाक वारदात

Bangalore News: घर से बाहर रहने वाले लड़के या लड़कियां पीजी लेकर रहना पसंद करते हैं. यहां पर इनको खाने की सुविधा भी मिल जाती है. ज्यादातर दूसरे शहरों में रहने वाले स्टूडेंट इसका यूज करते हैं. हालांकि बेंगलुरु से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां पर एक पेइंग गेस्ट में एक युवक अचानक घुस आया है और उसने 23 साल की लड़की का यौन उत्पीड़न किया, यही नहीं वो उसके पास से नगदी लेकर फरार हो गया. इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. जानिए पूरा मामला. 

क्या है मामला
पूरा मामला बेंगलुरु के गंगोत्री सर्कल स्थित एक पीजी का है. पुलिस के मुताबिक करीब 3 बजे नकाब पहने हुए एक युवक पीजी में घुसा, इस दौरान महिला अपने कमरे में सो रही थी. वो इस कमरे में घुसने से पहले पीजी में जितने और रूम थे उसे बाहर से बंद कर दिया. पुलिस के मुताबिक जब वह महिला सो रही थी तो उसने उसे गलत तरीके से छुआ, जैसे ही जगकर उसने इसका विरोध किया तो उसे चाकू लेकर धमकाया और अपने नाखून से उसके पैरों को खरोंचा साथ ही साथ उसके साथ मारपीट भी की. इसके बाद लड़की की आलमारी से वो 2500 रुपए लेकर फरार हो गया. 

लड़कियों में खौफ का माहौल
वारदात के बाद महिला ने सुड्डागुंटेपल्या पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, शिकायत के आधार पर पुलिस ने युवक पर जबरन रूम में घुसने,  यौन उत्पीड़न, मारपीट और चोरी का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. इस वारदात ने पीजी में रहने वाली अन्य लड़कियों को भी हैरानी में डाल दिया है. जो भी इस घटना के बारे में सुन रहा है वो खौफ से भर जा रहा है क्योंकि घरों से बाहर नौकरी करने या फिर पढ़ाई करने वाली काफी संख्या में लड़कियां पीजी की सुविधा लेती हैं. यहां पर रहने के साथ खाने की सुविधा भी मिल जाती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

F&Q
सवाल- बेंगलुरु किस राज्य में स्थित है?
जवाब- बेंगलुरु कर्नाटक राज्य में स्थित है और कर्नाटक की राजधानी है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Bangalore news

Trending news

गंदे तरीके से छुआ, विरोध करने पर दिखाया चाकू....बेंगलुरु में PG में खौफनाक वारदात
Bangalore news
गंदे तरीके से छुआ, विरोध करने पर दिखाया चाकू....बेंगलुरु में PG में खौफनाक वारदात
'भारतीय जो जवाब चाह रहे थे, वो नहीं मिला...', मोदी-शी की मुलाकात पर जमकर बरसे ओवैसी
Modi-Xi Meeting
'भारतीय जो जवाब चाह रहे थे, वो नहीं मिला...', मोदी-शी की मुलाकात पर जमकर बरसे ओवैसी
रिश्ता खत्म करना चाहती थी गर्लफ्रेंड, नाराज लड़के ने घरवालों के सामने मार दी गोली
Nadia News
रिश्ता खत्म करना चाहती थी गर्लफ्रेंड, नाराज लड़के ने घरवालों के सामने मार दी गोली
'सबका भला BJP से जुड़ने में है...', मुस्लिम शख्स को गले लगाकर क्या बोले CM हिमंता
Himanta Biswa Sarma
'सबका भला BJP से जुड़ने में है...', मुस्लिम शख्स को गले लगाकर क्या बोले CM हिमंता
‘आवारा कुत्तों ने सोसाइटी में...’, ऐसा क्यों बोले सुप्रीम कोर्ट के जज विक्रम नाथ?
justice
‘आवारा कुत्तों ने सोसाइटी में...’, ऐसा क्यों बोले सुप्रीम कोर्ट के जज विक्रम नाथ?
अंधेरे में मोबाइल बंद, सील पर साइन भी... इस तरह मोदी सरकार के मंत्रालय 'घर' बदल रहे
Modi government
अंधेरे में मोबाइल बंद, सील पर साइन भी... इस तरह मोदी सरकार के मंत्रालय 'घर' बदल रहे
साधारण से सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्या किया, PM मोदी ने मन की बात में जमकर की तारीफ
Mann Ki Baat
साधारण से सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्या किया, PM मोदी ने मन की बात में जमकर की तारीफ
मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया शोरूम
Money laundering
मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया शोरूम
नोबेल प्राइज के लिए मोदी का सपोर्ट नहीं तो ट्रंप ने गुस्से में थोपा टैरिफ?
Donald Trump
नोबेल प्राइज के लिए मोदी का सपोर्ट नहीं तो ट्रंप ने गुस्से में थोपा टैरिफ?
पाक की बदमाशी या चीन का दुस्साहस अब और नहीं, बॉर्डर पर विराजमान होंगे 'भय के स्वामी'
Indian Army news
पाक की बदमाशी या चीन का दुस्साहस अब और नहीं, बॉर्डर पर विराजमान होंगे 'भय के स्वामी'
;