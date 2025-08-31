पैरों को खरोंचा, गंदे तरीके से छुआ, विरोध करने पर दिखाया चाकू....बेंगलुरु में PG में खौफनाक वारदात

Bangalore News: बेंगलुरु से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां पर एक पेइंग गेस्ट में एक युवक अचानक घुस आया है और उसने 23 साल की लड़की का यौन उत्पीड़न किया.
Bangalore News: घर से बाहर रहने वाले लड़के या लड़कियां पीजी लेकर रहना पसंद करते हैं. यहां पर इनको खाने की सुविधा भी मिल जाती है. ज्यादातर दूसरे शहरों में रहने वाले स्टूडेंट इसका यूज करते हैं. हालांकि बेंगलुरु से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां पर एक पेइंग गेस्ट में एक युवक अचानक घुस आया है और उसने 23 साल की लड़की का यौन उत्पीड़न किया, यही नहीं वो उसके पास से नगदी लेकर फरार हो गया. इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. जानिए पूरा मामला.
क्या है मामला
पूरा मामला बेंगलुरु के गंगोत्री सर्कल स्थित एक पीजी का है. पुलिस के मुताबिक करीब 3 बजे नकाब पहने हुए एक युवक पीजी में घुसा, इस दौरान महिला अपने कमरे में सो रही थी. वो इस कमरे में घुसने से पहले पीजी में जितने और रूम थे उसे बाहर से बंद कर दिया. पुलिस के मुताबिक जब वह महिला सो रही थी तो उसने उसे गलत तरीके से छुआ, जैसे ही जगकर उसने इसका विरोध किया तो उसे चाकू लेकर धमकाया और अपने नाखून से उसके पैरों को खरोंचा साथ ही साथ उसके साथ मारपीट भी की. इसके बाद लड़की की आलमारी से वो 2500 रुपए लेकर फरार हो गया.
लड़कियों में खौफ का माहौल
वारदात के बाद महिला ने सुड्डागुंटेपल्या पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, शिकायत के आधार पर पुलिस ने युवक पर जबरन रूम में घुसने, यौन उत्पीड़न, मारपीट और चोरी का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. इस वारदात ने पीजी में रहने वाली अन्य लड़कियों को भी हैरानी में डाल दिया है. जो भी इस घटना के बारे में सुन रहा है वो खौफ से भर जा रहा है क्योंकि घरों से बाहर नौकरी करने या फिर पढ़ाई करने वाली काफी संख्या में लड़कियां पीजी की सुविधा लेती हैं. यहां पर रहने के साथ खाने की सुविधा भी मिल जाती है.
F&Q
सवाल- बेंगलुरु किस राज्य में स्थित है?
जवाब- बेंगलुरु कर्नाटक राज्य में स्थित है और कर्नाटक की राजधानी है.
