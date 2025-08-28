'तुम काली हो, मेरे बेटे के लिए नहीं सही हो...', दहेज प्रताड़ना से तंग आकर टेक्निकल एक्सपर्ट ने छोड़ दी दुनिया
दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है. इसके बावजूद भी लोग दहेज लेने से पीछे नहीं हट रहे हैं. यही नहीं दहेज प्रताड़ना की वजह से कई लड़कियों को अपनी जिंदगी से भी हाथ धोना पड़ रहा है. ऐसा ही एक मामला बेंगलुरु से सामने आया है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Aug 28, 2025, 10:47 PM IST
Bangalore News: दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है. इसके बावजूद भी लोग दहेज लेने से पीछे नहीं हट रहे हैं. यही नहीं दहेज प्रताड़ना की वजह से कई लड़कियों को अपनी जिंदगी से भी हाथ धोना पड़ रहा है. ऐसा ही एक मामला बेंगलुरु से सामने आया है. यहां पर टेक्निकल एक्सपर्ट ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया. जिसके बाद लड़की के माता पिता ने ससुराल वालों के दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया और पुलिस से शिकायत की है. जानिए क्या है पूरा मामला?

क्या है पूरा मामला
शिल्पा की शादी ढाई साल पहले प्रवीण से हुई थी, जो पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे हालांकि उन्होंने नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू कर दिया. शिल्पा भी पहले इंफोसिस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थीं. उनसे एक बच्चा भी है. शिल्पा के माता-पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, प्रवीण के परिवार ने शादी के समय 15 लाख रुपये नकद, 150 ग्राम सोने के आभूषण और घरेलू सामान की मांग की थी. इन मांगों को पूरा करने के बावजूद, शिल्पा के ससुराल वालों ने शादी के बाद कथित तौर पर उस पर अतिरिक्त पैसे और कीमती सामान की मांग की. परिवार का दावा है कि दहेज को लेकर बार-बार ताने और मानसिक प्रताड़ना के कारण शिल्पा ने आत्महत्या कर ली.

पति को हिरासत में लिया गया
इसके अलावा शिकायत में ये भी बात कही गई कि उसकी सास ने कहा कि तुम काली हो और मेरे बेटे के लिए सही नही हो, तुम उसे छोड़ दो हम उसके लिए कोई अच्छी दुल्हन ढूंढ़ लेंगे, साथ ही साथ शिकायत में ये भी कहा गया कि जब प्रवीण ने शिल्पा के परिवार से बिजनेस के लिए 5 लाख रुपए की मांग की तो उसके परिजनों ने उसे दे दिया था. बता दें कि सुड्डागुंटेपाल्या पुलिस ने दहेज उत्पीड़न और अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर लिया है और प्रवीण को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है. शिल्पा के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद उसके माता-पिता को सौंप दिया गया है.

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मारने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

