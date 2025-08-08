पुलिस को भी नहीं छोड़ा, चोर ने चुराई वर्दी, पहनकर पत्नी को किया वीडियो कॉल, पुलिसकर्मी सस्पेंड
पुलिस को भी नहीं छोड़ा, चोर ने चुराई वर्दी, पहनकर पत्नी को किया वीडियो कॉल, पुलिसकर्मी सस्पेंड

Bangalore News: बेंगलुरु से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. यहां पर एक चोर ने पुलिस की वर्दी चुरा ली और पत्नी को इंप्रेस करने के लिए उसने वीडियो कॉल किया. उसके इस काम का खामियाजा थाने में तैनात पुलिसकर्मी को भुगतना पड़ा.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Aug 08, 2025, 09:24 PM IST
पुलिस को भी नहीं छोड़ा, चोर ने चुराई वर्दी, पहनकर पत्नी को किया वीडियो कॉल, पुलिसकर्मी सस्पेंड

Bangalore News: सोशल मीडिया पर ज्यादातर लोग अपने अच्छे नहीं बुरे कामों की वजह से वायरल होते हैं. ऐसा ही एक मामला सामने आया है. बेंगलुरु पुलिस की हिरासत में एक चोर ने पत्नी को इंप्रेस करने के लिए पुलिस की वर्दी चुरा ली और फिर उसे पहनकर वीडियो कॉल किया. इस चोर पर 50 से ज्यादा चोरी को मुकदमे दर्ज हैं. चोर की इस हरकत का खामियाजा थाने में तैनात पुलिसकर्मी को भुगतना पड़ा. लापरवाही के आरोप में उसे सस्पेंड कर दिया गया. जानें क्या है पूरा मामला. 

क्या है मामला
पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद चोर ने पुलिसकर्मी की वर्दी चुरा ली और उसे पहन लिया. वर्दी पहनने के बाद उसने अपनी पत्नी के पास वीडियो कॅाल किया और खुद को पुलिस का अधिकारी बताया. यह मामला तब सामने आया जब इंदिरानगर पुलिस 23 जून को अपने विभाग में दर्ज एक चोरी के मामले की जांच कर रही थी. जांच करने के दौरान जब उसका फोन चेक किया गया तो एक तस्वीर के जरिए ये राज खुला.

कैसे खुला राज
मोबाइल की तलाशी के दौरान एक व्हाट्सएप वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट मिला जिसमें सलीम वर्दी पहने हुए दिखाई दे रहा था. जब पूछताछ हुई तो उसमें दिख रही महिला उसकी पत्नी है. इसी दौरान पूछताछ में उसने बताया कि वो पिछले साल गोविंदपुरा पुलिस ने इसी तरह की चोरी के एक मामले में गिरफ़्तार किया था. पुलिस उसे लेकर एक होटल में रुकी हुई थी और इसी दौरान उसने गोविंदपुरा पुलिस स्टेशन में तैनात कांस्टेबल सोनारे एच.आर. की वर्दी पहनकर अपनी पत्नी को फोन किया था.

चोर के इस करतूत की वजह से सोनारे एच.आर. को लापरवाही का हवाला देते हुए निलंबित कर दिया गया है. वहीं मामले को लेकर एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सोनारे और एक अन्य पुलिस कॉन्स्टेबल ने सलीम को खरीदारी करने के लिए अपने होटल के कमरे में बंद कर दिया था. इस दौरान वो पत्नी से दिखाया करने के लिए उसने ऐसा काम किया. 

