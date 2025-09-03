चप्पल में छिपे सांप ने छीनी युवक की जिंदगी, ऐसे हुआ शिकार, कितना खतरनाक होता है ये चितकबरा सांप?
Advertisement
trendingNow12907450
Hindi Newsदेश

चप्पल में छिपे सांप ने छीनी युवक की जिंदगी, ऐसे हुआ शिकार, कितना खतरनाक होता है ये चितकबरा सांप?

Bangalore News: बेंगलुरु से सांप काटने का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां पर एक युवक के चप्पल में बैठे सांप ने उसे डस लिया, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 03, 2025, 04:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चप्पल में छिपे सांप ने छीनी युवक की जिंदगी, ऐसे हुआ शिकार, कितना खतरनाक होता है ये चितकबरा सांप?

Bangalore News: देश भर के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है. बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है. बदलते मौसम में जीव जंतु भी अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आने लगे हैं, इसमें कई विषैले जीव भी हैं जिनके काटने से लोगों की जान भी चली जाती है. बेंगलुरु के बन्नेरघट्टा के पास रंगनाथ लेआउट से विषैले जीव से जुड़ा हुआ एक खतरनाक मामला सामने आया है. यहां पर एक युवक को सांप ने डस लिया जिसकी वजह से उसकी जान चली गई. 

क्या है मामला
मृतक की पहचान  बन्नेरघट्टा निवासी मंजू प्रकाश (41) के रूप में हुई है. मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि सांप डसने के बाद वो अपने पैरों में सुन्नपन महसूस कर रहे थे. उनका एक पैर अनजाने में एक क्रॉस चप्पल में चला गया, जिसमें एक रसेल वाइपर (चितकबरा सांप) छिपा था. वो अनजाने में इस चप्पल को पहनकर घर वापस आ गए और उन्हें पता ही नहीं चला की उन्हें सांप डस लिया है. 

कैसे चला परिजनों को पता
एक पड़ोसी ने उनके चप्पल के अंदर एक मरा हुआ सांप देखा. जिसके बाद उसने मंजू के परिजनों को इसकी सूचना दी. सूचना पाकर परिजनों में घबराहट होने लगी. मंजू घर आकर आराम करने गए थे जब वो उनके पास गए तो देखा उनकी मौत हो चुकी है. इस घटना के बाद परिजनों के पैरों से जमीन खिसक गई. पुलिस ने उनके शव को कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं  बन्नेरघट्टा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

कितना खतरनाक होता है रसेल वाइपर
रसेल वाइपर की गणना भारत के सबसे खतरनाक सांपों में की जाती है. इसके काटने के बाद शरीर में खून के थक्के जमने लगते हैं. साथ ही शरीर में सूजन आने लगती है और तुरंत इलाज न मिलने की वजह से जान भी जा सकती है. इसके काटने से किडनी भी फेल हो सकती है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Bangalore news

Trending news

चप्पल में छिपे सांप ने छीनी जिंदगी, ऐसे हुआ शिकार, कितना खतरनाक है चितकबरा सांप?
Bangalore news
चप्पल में छिपे सांप ने छीनी जिंदगी, ऐसे हुआ शिकार, कितना खतरनाक है चितकबरा सांप?
हर-हर महादेव...नशे में धुत वकील ने विमान में लगवाया नारा, फ्लाइट में मची अफरा-तफरी
Indigo flight
हर-हर महादेव...नशे में धुत वकील ने विमान में लगवाया नारा, फ्लाइट में मची अफरा-तफरी
BRS में छिड़ा बड़ा सियासी ड्रामा, कालेश्वरम परियोजना घोटाले पर बवाल
brs leader k kavitha
BRS में छिड़ा बड़ा सियासी ड्रामा, कालेश्वरम परियोजना घोटाले पर बवाल
भारत में बैगर पासपार्ट रह सकेंगे पाकिस्तान समेत इन 3 देशों से आए लोग, बस एक शर्त
CAA Cut Off
भारत में बैगर पासपार्ट रह सकेंगे पाकिस्तान समेत इन 3 देशों से आए लोग, बस एक शर्त
वोट चोरी के चक्कर में खुद फंसे पवन खेड़ा, पत्नी पर लगा 2 वोटर ID कार्ड रखने का आरोप
Indian politics
वोट चोरी के चक्कर में खुद फंसे पवन खेड़ा, पत्नी पर लगा 2 वोटर ID कार्ड रखने का आरोप
जरांगे का अनशन खत्म अब प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन शुरू, पुलिस ने दर्ज किए मामले
Manoj Jarange
जरांगे का अनशन खत्म अब प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन शुरू, पुलिस ने दर्ज किए मामले
बिक गया प्रधानमंत्री नेहरू का पहला आधिकारिक बंगला, हुई देश की सबसे महंगी डील
Jawaharlal Nehru
बिक गया प्रधानमंत्री नेहरू का पहला आधिकारिक बंगला, हुई देश की सबसे महंगी डील
आरक्षण पर फूटा छगन भुजबल का गुस्सा, सरकार पर भड़के, कैबिनेट बैठक का करेंगे बहिष्कार
Maratha Reserveation Movement
आरक्षण पर फूटा छगन भुजबल का गुस्सा, सरकार पर भड़के, कैबिनेट बैठक का करेंगे बहिष्कार
स्वास्थ्य मंत्रालय ने नियमों में किया बदलाव, फार्मा बिजनेस में होगी आसानी
drug clinical trial New rules
स्वास्थ्य मंत्रालय ने नियमों में किया बदलाव, फार्मा बिजनेस में होगी आसानी
मंडी में भारी बारिश का कहर, भूस्खलन में दबे घर, अबतक 6 शव बरामद
Himachal Pradesh
मंडी में भारी बारिश का कहर, भूस्खलन में दबे घर, अबतक 6 शव बरामद
;