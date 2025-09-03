चप्पल में छिपे सांप ने छीनी युवक की जिंदगी, ऐसे हुआ शिकार, कितना खतरनाक होता है ये चितकबरा सांप?

Bangalore News: देश भर के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है. बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है. बदलते मौसम में जीव जंतु भी अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आने लगे हैं, इसमें कई विषैले जीव भी हैं जिनके काटने से लोगों की जान भी चली जाती है. बेंगलुरु के बन्नेरघट्टा के पास रंगनाथ लेआउट से विषैले जीव से जुड़ा हुआ एक खतरनाक मामला सामने आया है. यहां पर एक युवक को सांप ने डस लिया जिसकी वजह से उसकी जान चली गई.

क्या है मामला

मृतक की पहचान बन्नेरघट्टा निवासी मंजू प्रकाश (41) के रूप में हुई है. मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि सांप डसने के बाद वो अपने पैरों में सुन्नपन महसूस कर रहे थे. उनका एक पैर अनजाने में एक क्रॉस चप्पल में चला गया, जिसमें एक रसेल वाइपर (चितकबरा सांप) छिपा था. वो अनजाने में इस चप्पल को पहनकर घर वापस आ गए और उन्हें पता ही नहीं चला की उन्हें सांप डस लिया है.

कैसे चला परिजनों को पता

एक पड़ोसी ने उनके चप्पल के अंदर एक मरा हुआ सांप देखा. जिसके बाद उसने मंजू के परिजनों को इसकी सूचना दी. सूचना पाकर परिजनों में घबराहट होने लगी. मंजू घर आकर आराम करने गए थे जब वो उनके पास गए तो देखा उनकी मौत हो चुकी है. इस घटना के बाद परिजनों के पैरों से जमीन खिसक गई. पुलिस ने उनके शव को कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं बन्नेरघट्टा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है.

कितना खतरनाक होता है रसेल वाइपर

रसेल वाइपर की गणना भारत के सबसे खतरनाक सांपों में की जाती है. इसके काटने के बाद शरीर में खून के थक्के जमने लगते हैं. साथ ही शरीर में सूजन आने लगती है और तुरंत इलाज न मिलने की वजह से जान भी जा सकती है. इसके काटने से किडनी भी फेल हो सकती है.