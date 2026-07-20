Bengal News: '1 सितंबर से बांग्ला में होंगे सभी काम, राज्य में बंगाली भाषा अनिवार्य'; सीएम सुवेंदु अधिकारी ने किया बड़ा ऐलान

West Bengal News: पश्चिम बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार (20 जुलाई) को विधानसभा में एक बड़ा ऐलान किया. सीएम अधिकारी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें राज्य से सरकार में भारतीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ाने का आग्रह किया गया था.
दरअसल, इस पत्र को प्रस्तुत करते हुए सीएम अधिकारी की ओर से बताया गया कि बंगाल में अब राज्य सरकार के सभी स्तरों पर बंगाली भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा. इसको लेकर सीएम की ओर से एक समय सीमा का भी निर्धारण किया गया है. सीएम अधिकारी की ओर से बताया गया कि केंद्र सरकार के साथ पत्राचार बंगाली और हिंदी दोनों भाषाओं में किया जाएगा.
गौरतलब है कि वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच आधिकारिक पत्राचार के लिए अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है. बता दें कि यह फैसला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की ओर से बंगाल की अपनी हालिया तीन दिवसीय बंगाल की यात्रा के दौरान लिखे गए पत्र के बाद आया है.
गृहमंत्री अमित शाह की ओर से एक बंगाली भाषा में पत्र भेजा गया है, जिसमें भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का उल्लेख किया गया है. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की विविधता की रक्षा करते हुए स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने की वकालत की थी.
जानकारी के अनुसार, शाह ने पत्र में सिफारिश करते हुए लिखा था कि मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर भू-राजस्व एजेंसी तक, राज्य प्रशासन के सभी स्तरों पर बंगाली भाषा का व्यापक रूप से उपयोग किया जाए.
इसके साथ ही उन्होंने सरकारी वेबसाइटों, मोबाइल एप्लिकेशन, मीडिया विज्ञापनों, डिजिटल प्रशासन, सार्वजनिक सेवाओं और अन्य आधिकारिक संचार में बंगाली भाषा को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया.
वहीं, सरकार में जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए शाह की ओर से सुझाव दिया गया था कि प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर दर्ज करने के लिए, जनता की शिकायतों को दर्ज करने और नागरिको को सूचना जारी करने और जागरूकता संदेश देने के लिए बंगाली भाषा का व्यापक रूप से उपयोग किया जाना चाहिए.