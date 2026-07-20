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Bengal News: '1 सितंबर से बांग्ला में होंगे सभी काम, राज्य में बंगाली भाषा अनिवार्य'; सीएम सुवेंदु अधिकारी ने किया बड़ा ऐलान

पश्चिम बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी ने एक बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि 1 सितंबर, 2026 से सभी आधिकारिक संचार के लिए बंगाली भाषा अनिवार्य होगी.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 20, 2026, 08:43 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 08:43 PM IST
Bengal News: '1 सितंबर से बांग्ला में होंगे सभी काम, राज्य में बंगाली भाषा अनिवार्य'; सीएम सुवेंदु अधिकारी ने किया बड़ा ऐलान

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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