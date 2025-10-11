Advertisement
बांग्लादेश में 15 वर्तमान और पूर्व सैन्य अधिकारियों को घर से उठाकर हिरासत में लिया, शेख हसीना के कार्यकाल में क्या हुआ था?

Bangladesh News: अभियोजन पक्ष ने इस मामले में मानवता के विरुद्ध अपराध के 5 आरोप लगाए हैं. दूसरे केस में, शेख हसीना, तारिक सिद्दीकी और 11 अन्य पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फोर्सेज इंटेलिजेंस (DGFI) की ज्वाइंट इंटेरोगेशन सेल (जेआईसी) में पीड़ितों को अवैध हिरासत में रखकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 11, 2025, 10:22 PM IST
Bangladesh takes army officers into custody: बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार लगातार निर्वासित पीएम शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान हुए कामों की जांच करा रही है. इससे इतर बांग्लादेश की सेना ने कुछ रिटायर्ड और वर्तमान सैन्य अफसरों पर शिकंजा कसा है. बांग्लादेश की आर्मी ने आरोपों के घेरे में आए लोगों पर कई लोगों को गायब करने और मानवता के विरुद्ध किए गए अपराधों' में कथित संलिप्तता रखने के आरोप में सैन्य हिरासत में लिया है. इस एक्शन में 15 सेवारत और रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों पर गाज गिरी. एडजुटेंट जनरल मेजर जनरल मोहम्मद हकीमुज्जमां ने कहा, 'बांग्लादेश की इस सभी के खिलाफ चल रही जांच यानी कानूनी प्रक्रिया का 'पूरा समर्थन' करेगी.

हसीना समर्थकों पर शिकंजा

आपको बताते चलें कि इससे पहले 8 अक्टूबर को इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल यानी (ICT) ने अवामी लीग शासन के दौरान मानवता को कलंकित करने वाले अपराधों से संबंधित दो अलग-अलग मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना समेत 30 आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी किए थे. अभियोजन पक्ष ने आईसीटी में जबरन गुमशुदगी की 2 औपचारिक शिकायतें दर्ज कराईं थीं उस समय मुख्य अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने दोनों शिकायतें न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कीं और गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग की, जो मंजूर हो गई.

हिरासत में टॉर्चर का आरोप

ऐसे ही एक शिकायती मामले में शेख हसीना और उनके एडवाइजर तारिक अहमद सिद्दीकी समेत 17 लोगों पर विपक्षी कार्यकर्ताओं का अपहरण करने और उन्हें सीक्रेट टास्क फोर्स फॉर इंटेरोगेशन (TFI) सेल में हिरासत में रखने का आरोप लगाया था. जिसका संचालन कथित तौर पर रैपिड एक्शन बटालियन द्वारा किया जाता है, जहां पीड़ितों को कथित तौर पर प्रताड़ित किया गया. 

सख्त सजा का डर!

अभियोजन पक्ष ने इस मामले में मानवता के विरुद्ध अपराध के 5 आरोप लगाए हैं. दूसरे केस में, शेख हसीना, तारिक सिद्दीकी और 11 अन्य पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फोर्सेज इंटेलिजेंस (DGFI) की ज्वाइंट इंटेरोगेशन सेल (जेआईसी) में पीड़ितों को अवैध हिरासत में रखकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. आरोपियों में डीजीएफआई के 5 पूर्व डायरेक्टकर जनरलों के नाम शामिल हैं. 

ये भी पढ़ें- अस्पताल, 'ब्रह्मोस' वाली दिवाली और... पाकिस्तानी 'बाबा वेंगा' की खतरनाक भविष्यवाणी 

 

दोषी पाए जाने पर आरोपियों को सजा ए मौत का भी सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में उनके परिजन चिंता में हैं.

