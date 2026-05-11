आसमान में जैसे फुफकार रहा था बिजली वाला 'नाग'...भारत के मिसाइल टेस्ट से पड़ोसी देश में खलबली, वायरल वीडियो से हड़कंप

India Agni Mirv Missile Launch: बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में लोग उस वक्त हैरान हो गए जब उन्होंने आसमान में तेजी से मिसाइल की रोशनी को साउथ की ओर जाते हुए देखा. लोगों ने इस घटना का वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया और धीरे-धीरे यह वायरल होता गया. कॉक्स बाजार के समुद्र तट से ली गई इन तस्वीरों में रणनीतिक हथियार परीक्षण के दौरान भारत की एडवांस अग्नि मिसाइल की नाइट टाइम फ्लाइट का खुलासा हुआ है.

बांग्लादेश में दिखा मिसाइल लॉन्चिंग का नजारा

बंगाल की खाड़ी के उस पार से रिकॉर्ड किए गए फुटेज में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से एडवांस अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण का नमूना देखा गया, जिसमें लॉन्चिंग के दौरान मिसाइल के उड़ान भरने पर रात के आसमान में प्रकाश की एक तेज लकीर देखने को मिली. बता दें कि अग्नि मिसाइल मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटेड री-एंट्री व्हीकल (MIRV) टेक्नीक से लैस है.भारत ने 'मिशन दिव्यास्त्र' के तहत यह परीक्षण किया, जिसमें एक ही मिसाइल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर कई न्यूक्लियर कैपेबल वॉरहेड्स को तैनात करने की अपनी क्षमता को वेरिफाई किया गया.

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भारत की बड़ी उपलब्धि

इस परीक्षण से भारत को सुरक्षा प्रतिरोधी उपाय में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है, जिसने देश को ऑपरेशनल MIRV टेक्नोलॉजी रखने वाले चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल कर दिया है.

India’s successful Advanced Agni MIRV missile trial is a proud milestone for Bharat’s strategic and technological strength Heartiest congratulations to our brilliant DRDO scientists and Armed Forces and for continuously strengthening India’s defence capabilities with… pic.twitter.com/K1C5avweqw — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) May 9, 2026

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, मिसाइल ने हिंद महासागर के बड़े इलाके में फैले कई जगहों को टारगेट करते हुए कई पेलोड दागे. यह सिस्टम एक ही बैलिस्टिक मिसाइल को उड़ान के दौरान कई वारहेड छोड़ने की अनुमति देती है, जिसमें हर वारहेड को अलग-अलग टारगेट की ओर स्वतंत्र रूप से निर्देशित किया जाता है.

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बंगाल की खाड़ी पर दिखा नजारा

बता दें कि इस मिसाइल को भारत की लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का वेरिएंट बताया जा रहा है, जिसे DRDO ने तैयार किया है. बांग्लादेश से आई इन तस्वीरों ने इंटरनेट पर तुरंत लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. कई यूजर्स ने इसे आकाश पर फैली सेलेस्टियल फायर ट्रेल जैसा बताया. फुटेज ने बंगाल की खाड़ी के ऊपर किए गए लॉन्ग रेंज की मिसाइल लॉन्चिंग की विशाल ऊंचाई और विजिबिलिटी को भी उजागर किया.