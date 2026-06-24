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तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर बांग्लादेश ने मांगी चीन से मदद, भारत भी हुआ अलर्ट; ‘चिकन नेक’ पर क्यों बढ़ी चिंता?

बांग्लादेश ने तीस्ता नदी के लिए एक विशेष प्रोजेक्ट पर काम करने की प्लानिंग बनाई है. हालांकि, इस प्रोजेक्ट के लिए वह चीन की मदद मांग रहा जो भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 24, 2026, 04:59 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 04:59 PM IST
तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर बांग्लादेश ने मांगी चीन से मदद, भारत भी हुआ अलर्ट; ‘चिकन नेक’ पर क्यों बढ़ी चिंता?

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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