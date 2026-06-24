Teesta River Project: तीस्ता नदी को लेकर भारत, बांग्लादेश और चीन में एक बार फिर से रणनीतिक बहस शुरू हो गई है. तीस्ता नदी हिमालय से निकलती है, जो सिक्किम और पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश तक पहुंचती है. पिछले कुछ दिनों में तीस्ता नदी का मामला काफी चर्चा में है. ऐसा इसलिए, क्योंकि बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान ने हाल के दिनों में ही चीन से तीस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट पर मदद मांगी है.
रिपोर्ट्स के अनुसार, यह पूरा प्रोजेक्ट करीब एक अरब डॉलर का है और इसके तहत तीस्ता नदी की सफाई, ड्रेजिंग, सिंचाई और स्थानीय विकास का काम करना है. भले ही बांग्लादेश ने तीस्ता नदी में इस प्रोजेक्ट के लिए चीन की मदद मांगी है, लेकिन भारत के लिए यह खबर केवल एक परियोजना तक नहीं है.
मामले से जुड़े विशेषज्ञों ने इस प्रोजेक्ट पर चिंता व्यक्त की है. जानकारों का कहना है कि यह पूरा मामला सीधे उस इलाके से जुड़ा है, जिसे देश की सुरक्षा का सबसे संवेदनशील बिंदु माना जाता है, जो सिलिगुड़ी कॉरिडोर है. यही कारण है कि बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना को लेकर बीजिंग और ढाका की बढ़ती नजदीकियां भारत के लिए एक चिंता का विषय है.
रिपोर्ट्स के अनुसार, बांग्लादेश पिछले कई सालों से तीस्ता नदी के रिस्टोरेशन की योजना पर काम कर रहा है. दावा किया जाता है कि लगभग 102 KM लंबे नदी के हिस्सों में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई नेटवर्क और तटबंधों की व्यवस्था कर इसका सुधार करना है. बांग्लादेश ने तर्क दिया है कि उत्तरी जिलों में इस नदी में हर साल बाढ़ आती है जल संकट का भी सामना करना पड़ता है. इसलिए इसका प्रबंधन करना बांग्लादेश के विकास के लिए काफी अहम है.
खास बात है कि तीस्ता नदी के इस प्रोजेक्ट के लिए बांग्लादेश को चीन की मदद पड़ रही है. चीन इस प्रोजेक्ट में विशेष दिलचस्पी दिखा रहा है. इसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के एक बड़े ढांचे के तौर पर देख रहा है. वैसे देखा जाए, तो यह एक सामान्य प्रोजेक्ट है, लेकिन वास्तविक कहानी कुछ और है.
अगर भारत के नक्शे को देखें, तो पता चलता है कि पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में एक काफी संकरा भू-भाग देखने को मिलता है. इसी को सिलिगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है. इसको चिकेन नेक भी कहा जाता है. बता दें कि यह कॉरिडोर करीब 20 से 23 KM चौड़ा और 60 KM लंबा है. यहां इसकी लंबाई या चौड़ाई से कोई लेना देना नहीं, बल्कि असलियत में उसकी भूमिका अहम है.
यहां पर हमें जानना चाहिए कि भारत की असल चिंता किसी भी नदी के प्रोजेक्ट को लेकर नहीं है, बल्कि इस प्रोजेक्ट में चीन के होने से है. पिछले कुछ समय में चीन और भारत के बीच सीमा विवाद भी देखा गया. पहले डोकलाम संकट, इसके बाद गलवान हिंसक झड़प और अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद. ये सभी घटनाओं ने दोनों देशों के बीच विवाद को काफी गहरा किया है. यही कारण है कि भारत के कई रणनीतिक विशेषज्ञ यह सवाल खड़ा कर रहे हैं कि चीन को तीस्ता नदी के प्रोजेक्ट में दिलचस्पी क्यों है.
एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर चीन इस प्रोजेक्ट में निवेश करता है, तो उसके इंजीनियर, तकनीकी जानकार, सर्वे टीम सभी इस इलाके में जाएं और भारत के सबसे संवेदनशील इलाके के काफी करीब पहुंचेंगे. यहीं से शुरू होती है भारत की चिंता. चूंकि, आज के वैश्विक राजनीति में सभी सड़कों, पुल, बंदरगाह को केवल विकास परियोजना ही नहीं माना जाता, बलेकि कई बार उन परियोजनाओं का इस्तेमाल में भी लाई जाती हैं.
इसी प्रक्रिया को डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है. भारतीय सुरक्षा विशेषज्ञों ने तर्क दिया है कि तीस्ता नदी परियोजना के बहाने चीन को उस इलाके की डिटेल जानकारी मिल सकती है. चीन के हाथों में प्रोजेक्ट जाते ही चीनी इंजीनियर तीस्ता नदी का सर्वेक्षण शुरू करेंगे. जमीनी क्षेत्र का सर्वे करेंगे. इस दौरान आने-जाने के रास्ते, लोकल इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसी कई अमह जानकारियों का सैन्य इस्तेमाल होने की संभावाना है. यही कारण है कि इस प्रोजेक्ट में चीन की उपस्थिति भारत के लिए एक चिंता साबित हो सकती है.