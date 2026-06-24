यहां पर हमें जानना चाहिए कि भारत की असल चिंता किसी भी नदी के प्रोजेक्ट को लेकर नहीं है, बल्कि इस प्रोजेक्ट में चीन के होने से है. पिछले कुछ समय में चीन और भारत के बीच सीमा विवाद भी देखा गया. पहले डोकलाम संकट, इसके बाद गलवान हिंसक झड़प और अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद. ये सभी घटनाओं ने दोनों देशों के बीच विवाद को काफी गहरा किया है. यही कारण है कि भारत के कई रणनीतिक विशेषज्ञ यह सवाल खड़ा कर रहे हैं कि चीन को तीस्ता नदी के प्रोजेक्ट में दिलचस्पी क्यों है.