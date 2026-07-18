/भगवान राम 81 फीट श्रीराम प्रतिमा निर्माण रोकने की साजिश? हिंदू युवक की गिरफ्तारी के खिलाफ ढाका में फूटा अल्पसंख्यकों का गुस्सा

Dhaka Hindu Protest: बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आज अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने युवा हिंदू हरिदास चंद्र तरणी दास की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए सरकार पर दमनकारी कार्रवाई करने का आरोप लगाया. शनिवार को आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान हजारों की तादाद में पहुंचे हिंदू समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि हरिदास के खिलाफ लगाया गया मनी लॉन्ड्रिंग का मामला एकदम झूठा और मनगढ़ंत है. उनका कहना है कि यह कार्रवाई गाइबांधा जिले में प्रस्तावित 81 फीट ऊंची भगवान श्रीराम की प्रतिमा के निर्माण को रोकने के लिए की गई है.
प्रदर्शन का ऐलान बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद की ओर से किया गया. जिसमें हिंदू, बौद्ध और ईसाई समुदाय के नेताओं ने हिस्सा लिया. प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया और हरिदास चंद्र तरणी दास की तत्काल रिहाई की मांग की.
एकता परिषद के महासचिव मणिंद्र कुमार नाथ ने न्यूज़ एजेंसी एनआईआई से बात करते हुए हरिदास की गिरफ्तारी की कड़ी आलोचना करते हुए कहा, 'आज बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई समुदाय ने हरिदास चंद्र तरणी दास की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन किया. सरकार ने दो-तीन दिन पहले उन्हें पलाशबाड़ी में भगवान राम की प्रतिमा बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया. हम इस तरह की गिरफ्तारी को स्वीकार नहीं कर सकते.'
नाथ ने कहा कि यह गिरफ्तारी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों की लंबी श्रृंखला का हिस्सा है. खासकर बीते सालभर में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं का दमन करने के लिए करीब 3,000 बर्बर हिंसक घटनाएं हुईं. इन घटनाओं में 66 लोगों की हत्या कर दी गई, कई मंदिरों को तोड़ा गया. ऐसी घटनाएं अस्वीकार्य हैं।.'
प्रदर्शनकारियों के मुताबिक, कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने हरिदास दास को गिरफ्तार कर स्थानीय अदालत में पेश किया, जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. अल्पसंख्यक नेताओं का आरोप है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला केवल इसलिए बनाया गया ताकि गाइबांधा के पलाशबाड़ी में बनने वाली भगवान राम की विशाल प्रतिमा का निर्माण रोका जा सके.
हरिदास दास की गिरफ्तारी ऐसे समय हुई है जब कुछ सप्ताह पहले इसी जिले में इस्लामी प्रदर्शन के दौरान भगवान राम की प्रतिमा के कथित अपमान को लेकर हिंदू समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया था.
सभा को संबोधित करते हुए एकता परिषद के वरिष्ठ नेता सुब्रत चौधरी ने सरकार से दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. उन्होंने कहा कि देश में सौहार्द का माहौल बनाया गया था, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर ऐसी घटनाएं कर सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं.
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि धर्म का अपमान करने वालों के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई नहीं हुई और हरिदास दास को रिहा नहीं किया गया तो पूरे बांग्लादेश में बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा.
चौधरी ने कहा कि अगर हरिदास दास हिरासत में ही रहे तो सनातन (हिंदू), बौद्ध और ईसाई समुदाय संयुक्त रूप से सड़कों पर उतरकर व्यापक आंदोलन करेंगे.
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर लगातार चिंता बनी हुई है. 23 जून को भारत ने भी ढाका से कट्टरपंथी तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की थी.
बांग्लादेश की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) ने हरिदास दास को 9.35 करोड़ टका के संदिग्ध लेन देन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है. स्थानीय मीडिया के अनुसार, एजेंसी का यह भी दावा है कि हरिदास 2010 में अवैध रूप से भारत गए थे और 2019 में उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था.
यह गिरफ्तारी नर्सिंगदी में 25 वर्षीय हिंदू युवक चंचल भौमिक की संदिग्ध मौत के कुछ महीनों बाद हुई है. CCTV फुटेज सामने आने के बाद इस मामले में साजिश की आशंका जताई गई थी और जांच जारी है. इस मामले को लेकर नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, 'बांग्लादेश में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरें सामने आई हैं, जिनके विरोध में प्रदर्शन हुए हैं. भारत को उम्मीद है कि बांग्लादेश सरकार कट्टरपंथी तत्वों पर लगाम लगाएगी और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी.'