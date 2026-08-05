'बांग्लादेश को बचाइए...' शेख हसीना की दुनिया से गुहार; बोलीं- यह वह देश नहीं, जिसे हमने बनाया था

शेख हसीना ने बांग्लादेश में साल 2024 के मध्य में हुए विरोध प्रदर्शनों को सीधे संबोधित करते हुए कहा कि उनके प्रशासन ने डायलॉग ,कानूनी उपायों और बातचीत के जरिए कोटा रिफॉर्म आंदोलन को हल करने की कोशिश की थी, लेकिन संगठित समूहों ने अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए आंदोलन का फायदा उठाया. पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा,' मैं जुलाई और अगस्त 2024 की सच्चाई से शुरुआत करना चाहती हूं. यह एक शांतिपूर्ण छात्र आंदोलन नहीं था.शुरू से ही मेरी सरकार ने संवाद, कानूनी प्रक्रिया और शांतिपूर्ण ढंग से इस मुद्दे को हल करने की कोशिश की, लेकिन सुधार की आड़ में संगठित समूह छात्रों की मांग को हिंसक राजनीतिक हथियार में बदलने के लिए काम कर रहे थे.'