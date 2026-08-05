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'बांग्लादेश को बचाइए...' शेख हसीना की दुनिया से गुहार; बोलीं- यह वह देश नहीं, जिसे हमने बनाया था

Sheikh Hasina Virtual Address In India: भारत में शरण लेकर रह रहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने संबोधन में कहा कि जुलाई-अगस्त में जो हुआ था, वह छात्रों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं था.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 05, 2026, 07:04 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 08:15 PM IST
'बांग्लादेश को बचाइए...' शेख हसीना की दुनिया से गुहार; बोलीं- यह वह देश नहीं, जिसे हमने बनाया था

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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