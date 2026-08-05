'बांग्लादेश को बचाइए...' शेख हसीना की दुनिया से गुहार; बोलीं- यह वह देश नहीं, जिसे हमने बनाया था

Sheikh Hasina Virtual Address: बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद देश छोड़कर भारत आईं पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक कार्यक्रम में अपना संबोधन दिया. इस दौरान उन्होंने कहा कि 2024 जुलाई-अगस्त में जो हुआ, वो शांतिपूर्ण छात्रों का प्रदर्शन नहीं था. उनकी रिफॉर्म की भाषा अलग थी. 15 जुलाई 2024 से आंदोलन बदलने लगा. आंदोलन की आड़ में लूट, हत्या अराजकता शुरू हो गई और सरकारी संपत्ति को तोड़ा जाने लगा. यह वह बांग्लादेश नहीं है जिसे हमने बनाया
नई दिल्ली में 'फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया' की ओर से आयोजित एक वर्चुअल मीडिया इंटरैक्शन में पूर्व प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में चल रही उथल-पुथल पर अपने विचार व्यक्त किए. इस दौरान उन्होंने देश की मौजूदा स्थिति पर दुख जताया. शेख हसीना ने कहा,' पिछले 2 सालों से मैंने अपने प्यारे बांग्लादेश को पीड़ित होते देखा है. यह वह बांग्लादेश नहीं है, जिस हमने बनाया था. यह वह बांग्लादेश नहीं है, जिसके लिए 1971 में 30 लाख लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था.'
शेख हसीना ने बांग्लादेश में साल 2024 के मध्य में हुए विरोध प्रदर्शनों को सीधे संबोधित करते हुए कहा कि उनके प्रशासन ने डायलॉग ,कानूनी उपायों और बातचीत के जरिए कोटा रिफॉर्म आंदोलन को हल करने की कोशिश की थी, लेकिन संगठित समूहों ने अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए आंदोलन का फायदा उठाया. पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा,' मैं जुलाई और अगस्त 2024 की सच्चाई से शुरुआत करना चाहती हूं. यह एक शांतिपूर्ण छात्र आंदोलन नहीं था.शुरू से ही मेरी सरकार ने संवाद, कानूनी प्रक्रिया और शांतिपूर्ण ढंग से इस मुद्दे को हल करने की कोशिश की, लेकिन सुधार की आड़ में संगठित समूह छात्रों की मांग को हिंसक राजनीतिक हथियार में बदलने के लिए काम कर रहे थे.'
पूर्व प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि 15 जुलाई 2024 से प्रदर्शन हिंसक हो गए और हत्याओं, आगजनी, पब्लिक इंफ्रास्ट्क्चर पर हमलों और कानून प्रवर्तन कर्मियों के खिलाफ हिंसा में बदल गए. उन्होंने आगे दावा किया कि उन्हें पद से हटाए जाने के बाद अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं को राजनीतिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, जिसमें हजारों लोगों की हत्या, लापता होने या गिरफ्तारी का आरोप लगाया गया और लाखों लोगों के नाम आपराधिक मामलों में दर्ज किए गए. उन्होंने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर हिंसा की जांच के लिए उनकी सरकार की ओर से स्थापित न्यायिक जांच को भी रोकने का आरोप लगाया.
हसीना ने प्रदर्शन में तोड़फोड़ के बारे में बताते हुए आरोप लगाया कि बांग्लादेश के 1971 के मुक्ति युद्ध से जुड़े प्रतीकों को नुकसान पहुंचाया गया, जबकि अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों और पत्रकारों को निशाना बनाया गया. उन्होंने आगे कहा कि शेख मुजीबुर रहमान के ऐतिहासिक धानमंडी 32 स्थित आवास को ध्वस्त कर दिया गया, जिसे उन्होंने मुक्ति युद्ध की विरासत को मिटाने की कोशिश बताया. बता दें कि शेख हसीना ने मौत की सजा मिलने के बावजूद दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की घोषणा की थी.