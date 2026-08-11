/तनाव के बीच भारत-बांग्लादेश में ‘सुलह’ की कोशिश? मोदी से मिले हाई कमिश्नर, हसीना प्रत्यर्पण पर क्या बोला विदेश मंत्रालय?

बांग्लादेश में भारत के हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी ने मंगलवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इससे एक दिन पहले उन्होंने ढाका में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान से शिष्टाचार भेंट की थी. बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग ने 'X' पर पोस्ट किया,'उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और लोगों पर केंद्रित दृष्टिकोण के साथ रचनात्मक तरीके से भारत और बांग्लादेश के बीच बहुआयामी और स्थायी द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनका मार्गदर्शन मांगा.'
सोमवार को रहमान के साथ अपनी मीटिंग के दौरान, उच्चायुक्त त्रिवेदी ने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से शुभकामनाएं दीं और बांग्लादेश की सरकार और लोगों के साथ सकारात्मक, रचनात्मक और भविष्योन्मुखी तरीके से मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की. बैठक के बाद बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग ने कहा,'उन्होंने आपसी हित के मामलों पर विचार-विमर्श किया और लोगों पर केंद्रित दृष्टिकोण के साथ भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की.'
विश्लेषकों का मानना है कि यह मीटिंग दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव के दौर के बाद एक 'सकारात्मक बदलाव' का संकेत है. एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यह सौहार्दपूर्ण बातचीत दोनों पक्षों की हालिया मतभेदों को दरकिनार करने और व्यापक भारत-बांग्लादेश संबंधों पर अधिक जोर देने की इच्छा को दर्शाती है.
बांग्लादेश के 'डेली सन' की एक रिपोर्ट में कहा गया है,'बांग्लादेश-भारत संबंधों में हालिया तनाव दोनों सरकारों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, लेकिन इसे खुद पैदा किया गया संकट नहीं बनने देना चाहिए. भूगोल, इतिहास, व्यापार, नदियां, सुरक्षा और लोगों के बीच गहरे संबंध इन दोनों पड़ोसियों को इस तरह से जोड़ते हैं जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता. राजनीतिक असहमति अपरिहार्य है; उन्हें बड़े संबंधों पर हावी होने देना एक विकल्प है. अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि ढाका और दिल्ली दोनों ही ऐसा होने से रोकने की आवश्यकता को समझते हैं.'
इसमें कहा गया है कि नई दिल्ली में पत्रकारों को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के हालिया संबोधन ने ढाका में तीखी प्रतिक्रियाएं पैदा की हैं. हालांकि, विदेश मंत्रालय (MEA) ने दोहराया है कि हसीना की हालिया वर्चुअल मीडिया बातचीत में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी और वह इस कार्यक्रम में की गई किसी भी टिप्पणी का समर्थन नहीं करता है, खासकर ढाका में सरकार से संबंधित टिप्पणियों का. रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया कि पद संभालने के बाद से ही भारतीय उच्चायुक्त त्रिवेदी ने सुलह-सफाई वाला रवैया अपनाया है. उन्होंने आपसी समझ से दोनों देशों के बीच की चुनौतियों को सुलझाने की जरूरत पर जोर दिया और भारत-बांग्लादेश संबंधों को आगे बढ़ाने को लेकर उम्मीद जताई.
इसके अलावा शेख हसीना के प्रत्यर्पण से जुड़े मामले पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि भारत ढाका के अनुरोध की जांच तय प्रक्रियाओं के अनुसार कर रहा है. मंगलवार को नई दिल्ली में हर दो हफ्ते में होने वाली मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हसीना के प्रत्यर्पण के मामले की जांच की जा रही है, जबकि बांग्लादेशी कट्टरपंथी इस्लामी नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या में शामिल संदिग्धों के मामले की जांच भी चल रही है.