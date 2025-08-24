पुरानी बातों पर मिट्टी डालिए गढ़ते हैं नए रिश्ते... PAK के डिप्टी PM ने बांग्लादेश को समझाया, ढाका ने दे दिया 'टका' सा जवाब
पुरानी बातों पर मिट्टी डालिए गढ़ते हैं नए रिश्ते... PAK के डिप्टी PM ने बांग्लादेश को समझाया, ढाका ने दे दिया 'टका' सा जवाब

Pakistan Bangladesh Relationship: पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के बांग्लादेश दौरे में ढाका के सीने पर लगे पुराने जख्मों को भरने के लिए मोहम्मद यूनुस की अंतिरम सरकार ने पाकिस्तान को माफी मांगने की हिदायत देते हुए अनसुलझे मुद्दों को उठाया.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 24, 2025, 10:27 PM IST
पुरानी बातों पर मिट्टी डालिए गढ़ते हैं नए रिश्ते... PAK के डिप्टी PM ने बांग्लादेश को समझाया, ढाका ने दे दिया 'टका' सा जवाब

Ishaq Dar Bangladesh Visit: पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच के संबंधों को सुधारने के मकसद से पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ढाका में हैं. दो दिन के दौरे के दूसरे दिन डार ने बांग्लादेश के जमात-ए-इस्लामी के चीफ डॉ. शफीकुर रहमान के घर जाकर मुलाकात की. रहमान की हाल ही में कार्डिएक सर्जरी हुई थी. डार, ने डॉ. रहमान के राजनीति, शिक्षा और सामाजिक सेवा के क्षेत्रों में दिए गए जीवन भर के सकारात्मक योगदान की प्रशंसा की. 

डिप्टी पीएम डार पिछले साल पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्तापलट  होने के बाद संबंधों को सुधारने के मकसद से ढाका पहंंचे थे. बांग्लादेश के अंतरिम विदेश सलाहकार एम तौहीद हुसैन के साथ हुई डार की मुलाकात में, ढाका ने इस्लामाबाद के साथ पुराने अनसुलझए मुद्दों पर प्रकाश डाला.

माफी मांगे या खेद जताए पाकिस्तान: बांग्लादेश

हुसैन ने डार से मुलाकात के बाद कहा, हमने 1971 के लिए माफ़ी या खेद प्रकट करने, संपत्तियों पर दावे और फंसे हुए पाकिस्तानी नागरिकों के मामले जैसे अनसुलझे मुद्दे उठाए हैं. दोनों देशों ने अपनी-अपनी स्थिति साफ करते हुए चेतावनी दी है कि पांच दशक पुराने विवाद एक ही दिन में नहीं सुलझ सकते हैं.

FAQ-

सवाल- पाकिस्तान ने 1971 पर क्या प्रतिक्रिया दी?
जवाब- डार ने कहा, पाकिस्तान 1971 के सवालों पर पहले ही विचार व्यक्त कर चुका है. 

सवाल- कौन से समझौते हुए?
जवाब- इस बैठक में एक समझौता और 5 समझौता ज्ञापनों (MOU) पर साइन हुए. ढाका ने दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) के तहत पाकिस्तानी बाजारों तक व्यापक पहुंच की मांग की, जिसमें कपड़ा, ऊर्जा, दवा, कृषि और आईटी शामिल हैं. इस्लामाबाद ने ढाका को एनर्जी एक्सपोर्ट की संभावना पर चर्चा की.

सवाल- बांग्लादेश-पाकिस्तान के बीच रिश्ते सुधरने की शुरुआत कब हुई?
जवाब- शेख हसीना की पुरानी सरकार यानी अवामी लीग की सत्ता के दौरान ढाका और इस्लामाबाद के बीच संबंध तनावपूर्ण रहे हैं. अगस्त 2024 के छात्र आंदोलन के जरिए हसीना को सत्ता से बेदखल करने के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान के संबंधों में पड़ी बर्फ पिघलना शुरू हुई. ढाका के नए आका और अंतरिम सरकार के मुखिया मुहम्मद यूनुस को भारत के साथ संबंधों में आई गिरावट के बीच बांग्लादेश की विदेश नीति नए सिरे से गढ़ने का मौका मिला.

Shwetank Ratnamber

