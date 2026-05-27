घुसपैठ पर सख्ती से तिलमिलाए कट्टरपंथी, बंगाल में ‘हमास मॉडल’ की धमकी

जब से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल से भगाने का काम शुरू हुआ है, तब से ढाका वाले कट्टरपंथियों की बौखलाहट बढ़ती ही जा रही है. भारत का आधार कार्ड, पैन कार्ड, हेल्थ कार्ड और राशन कार्ड बनाकर यहां के संसाधनों को लूटने वाले घुसपैठियों की लाइन बॉर्डर पर जितनी लंबी दिख रही है, कट्टरपंथियों की धमकी का लेवल भी उतना ही बढ़ता जा रहा है.

बांग्लादेश में बैठे मजहबी चरमपंथी पश्चिम बंगाल को गाजा बनाने की धमकी दे रहे हैं. बंगाल में हमास जैसा खूंखार आतंकी संगठन खड़ा करने की चेतावनी दे रहे हैं. ये कट्टरपंथी घुसपैठियों की घर वापसी को मुसलमानों पर अत्याचार से जोड़ रहा है और भारत को धमका रहा है. पश्चिम बंगाल में गजवत उल हिंद तैयार करने का दावा कर रहा है. यही नहीं, ये कह रहा है एक मस्जिद की जगह 10 मंदिरों को तोड़ेगा. लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि ये मुद्दा मुसलमानों पर अत्याचार का है ही नहीं, ना ही बंगाल में किसी मस्जिद को खतरा है तो फिर ढाका में बैठकर भारत को धमकी देने वाले इस कट्टरपंथी का असली मकसद क्या है? एजेंडा क्या है? इस धमकी की टाइमिंग के जरिये आपको समझना चाहिए.

बांग्लादेश से ये धमकी 25 मई को आई है, यानी परसो. ये धमकी तब आई है जब पश्चिम बंगाल के हकीमपुर बॉर्डर पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का जमावड़ा लगने लगा. ये धमकी तब आई है जब डिटेंशन सेंटर में जाने के डर से घुसपैठिये खुद बांग्लादेश बॉर्डर पर जमा होने लगे.

Add Zee News as a Preferred Source

कट्टरपंथियों की यह बौखलाहट दरअसल उनके एक बहुत बड़े 'प्रोजेक्ट' के फेल होने की हताशा है. ये प्रोजेक्ट क्या था? इसके क्या क्या स्टेज थे और ये प्रोजेक्ट कैसे फेल हुआ है? आपको ये समझना चाहिए.

इस प्रोजेक्ट का फेज 1 था डेमोग्राफिक इन्वेज़न यानी जनसांख्यिकीय आक्रमण. कट्टरपंथियों ने दशकों तक बंगाल की डेमोग्राफी बदलने की साज़िश रची. उनका मकसद सिर्फ रोज़गार नहीं, बल्कि ज़मीन और संसाधनों पर कब्ज़ा करना था. अब घुसपैठियों की वापसी से उनका ये 'कब्ज़ा मॉडल' ढह रहा है.

कट्टरपंथियों के प्रोजेक्ट का दूसरा फेज था फंडिंग सिंडिकेट, यानी जाली नोट, गोवंश की तस्करी और ड्रग्स का जो करोड़ों का काला कारोबार सीमा पार से चलता था, उसकी रीढ़ ये घुसपैठिए ही थे जो अब भारत छोड़ने को मजबूर हो गए हैं.

कट्टरपंथियों के प्रोजेक्ट का फाइनल फेज था स्लीपर सेल और टेरर मॉड्यूल. अवैध घुसपैठियों की भीड़ का इस्तेमाल कट्टरपंथी संगठन छिपने और स्लीपर सेल तैयार करने के लिए करते थे. मुर्शिदाबाद में हुए दंगे की जांच में खुलासा हुआ था कि हिजबुल तहरीर और बांग्लादेश में बैठे अन्य आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल मुर्शिदाबाद में सक्रिय थे. बांग्लादेश से आए घुसपैठियों ने भीड़ में शामिल होकर हिंसा भड़काई थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद एक तरफ सरहद पर तारबंदी का काम तेज हो गया है तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल में मौजूद घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है. इस एक्शन के बाद कट्टरपंथियों की दुकान पर परमानेंट ताला लटक गया है. यही वजह है कि कट्टरपंथी बंगाल को गाजा पट्टी बनाने की खोखली धमकी दे रहे हैं.

बंगाल में बैठे कट्टरपंथियों की कुंठा की एक बड़ी वजह ये भी है कि बंगाल में नई सरकार के गठन के बाद तुष्टिकरण की उस दुकान पर ताला लग गया है, जहां से घुसपैठियों को फर्जी पहचान पत्र मिल जाते थे. कट्टरपंथी इस बात से परेशान हैं कि उनके प्यादों को जो राजनीतिक छतरी पहले मिल जाती थी, वो सत्ता परिवर्तन की आंधी में उड़ गई है. यही वजह है कि बौखलाए कट्टरपंथी पश्चिम बंगाल को गाजा बनाने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन आपको समझना चाहिए कि आखिर इनकी जुबान पर हमास आया कहां से?

बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 7 अक्टूबर 2024 में कट्टरपंथियों का एक सम्मेलन हुआ. इस सम्मेलन को कट्टरपंथी संगठन अल मरकजूल ने आयोजित किया था. ये सम्मेलन इजरायल पर हमास के हमले के ठीक एक साल बाद हुआ था. इस सम्मेलन में हमास का प्रवक्ता खलीद कुद्दूमी और हमास डायस्पोरा का अध्यक्ष खलीद मशाल शामिल हुआ था. इस सम्मेलन में पाकिस्तान के कट्टरपंथी नेता मौलाना फजलुर रहमान सहित कई तालिबानी आतंकी भी शामिल हुए थे.

बांग्लादेश के कट्टरपंथी अपने इसी इंटरनेशनल टेरर कनेक्शन के दम पर बंगाल में हमास खड़ा करने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन ये धमकियां उनकी ताकत नहीं, बल्कि उनका डर हैं. डर इसीलिए क्योंकि कट्टरपंथियों ने पीढ़ियों से बंगाल में घुसपैठ का जो जाल बिछाया था, उसे करीने से काटा जा रहा है और इस एक्शन का क्या असर हो रहा है? आपको हकीमपुर बॉर्डर के हालात जानकर समझ आ जाएगा. आप समझ जाएंगे कि घुसपैठिये कैसे बंगाल में वोट देने का अधिकार पा गए थे? कैसे ये भारत के राशन कार्ड पर हर महीने राशन ले रहे थे. आपको जानना चाहिए कि कैसे घुसपैठियों की पीढ़ियां बिना रोक-टोक के भारत में रह रही थीं.

कोई पांच साल से पहचान छिपाकर रह रहा था तो कोई एक दशकों से भारत का पहचान पत्र बनाकर रह रहा था. किसी ने यहां घर-बार बसा लिया तो किसी घुसपैठिए ने यहां अपना परिवार बढ़ा लिया. लेकिन अब ये सभी भारत छोड़कर जाने को मजूबर हैं. राज्य में सत्ता परिवर्तन को दो हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया है. ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि हकीमपुर बॉर्डर पर घुसपैठियों का जमावड़ा कल ही क्यों शुरू हुआ? पश्चिम बंगाल में अचानक ऐसा क्या एक्शन हुआ कि घुसपैठिये वापस जाने के लिए बेताब हैं.

दरअसल, बंगाल के अलग-अलग जिलों से अचानक हकीमपुर में घुसपैठियों के जमा होने की बड़ी व़जह बंगाल के डिटेंशन सेंटर्स को माना जा रहा है. सोमवार को जैसे ही बंगाल में पहला डिटेंशन सेंटर खुला, घुसपैठियों को अंदाजा हो गया कि शुभेंदु अधिकारी डिटेक्ट, डिलीट के बाद डिपोर्ट वाली बात पर अमल करने जा रहे हैं. डिटेंशन सेंटर बनाकर पश्चिम बंगाल की नवनिर्वाचित सरकार ने साफ कर दिया कि घुसपैठियों को बंगाल से भगाना उनकी टॉप प्रायोरिटी है. यही वजह है कि घुसपैठिये खुद भारत छोड़ने के लिए बेताब हैं.

पश्चिम बंगाल सरकार की प्रदेश के सभी 23 जिलों में डिटेंशन सेंटर्स खोलने की तैयारी है. पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से डिटेंशन सेंटर्स बनाए जाने हैं. इन गाइडलाइंस के अनुसार कांटेदार तारों से घिरी 10 फुट ऊंची बाउंड्री वॉल होगी. पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग बाड़े होंगे. खुली जगहों के साथ एलपीजी कनेक्शन और मेडिकल डिस्पेंसरी की व्यवस्था होनी चाहिए. गाइड लाइंस के हिसाब से अगर सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है तो प्राइवेट बिल्डिंग्स को किराए पर लिया जाएगा.

पश्चिम बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद में पहले ही डिटेंशन सेंटर्स खोल दिए गए हैं. यहां 12 घुसपैठियों को रखा भी गया है. अब जलपाईगुड़ी में डिटेंशन सेंटर के लिए बिल्डिंग को चिन्हित कर लिया गया है.