पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश भाग रहे रोहिंग्या, अब घुसपैठियों से मिलकर राज्यपाल पूछेंगे- भारत में कैसे घुसे?

SIR: मंगलवार को गवर्नर अल्पसंख्यक बहुल मुर्शिदाबाद जिले का दौरा करेंगे, इस दौरान राज्यपाल बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर भी जाएंगे. जब से निर्वाचन आयोग की तरफ से एसआईआर प्रक्रिया शुरू की गई है तो राज्य में बांग्लादेश के साथ अलग-अलग बॉर्डर चौकियों पर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिये अपने देश को वापस जा रहे हैं. इसका सबसे ज्यादा असर हकीमपुर बॉर्डर पर देखा जा रहा है.
Trending Photos
West Bengal SIR: भारतीय निर्वाचन आयोग की तरफ से 4 नवंबर को एसआईआर शुरू किया गया था, जिसके बाद भारत में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेश प्रवासी अपने देश लौट रहे हैं. बांग्लादेश लौट रहे प्रवासियों से मिलने के लिए पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस सोमवार को नॉर्थ 24 परगना जाएंगे. इस दौरान राज्यपाल हकीमपुर में भारत-पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंचेंग. राज्यपाल फिलहाल नादिया में हैं, जो बांग्लादेश के साथ भारत की अंतराष्ट्रीय सीमा को शेयर करता है.
राज्यपाल का हकीमपुर दौरा
राजभवन के अधिकारी के अनुसार राज्यपाल बॉर्डर पर जमा हुए गैर-कानूनी बांग्लादेशी घुसपैठियों से बात करेंगे. इस मुलाकात में वो उनसे भारत में घुसने के बारे में अनुभव लेंगे, जिसमें उनके यहां आने के तरीके से लेकर भारत में कहां-कहां रहे और जीवन यापन के लिए क्या-क्या किया ये जानकारी भी शामिल हैं. इसके बाद वो सीधे कोलकाता वापस आएंगे और सरकार उनके सीधे अनुभव के आधार पर एक रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी भेज सकती है. मंगलवार को गवर्नर अल्पसंख्यक बहुल मुर्शिदाबाद जिले का दौरा करेंगे, इस दौरान राज्यपाल बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर भी जाएंगे.
SIR के बाद पलायन
जब से निर्वाचन आयोग की तरफ से एसआईआर प्रक्रिया शुरू की गई है तो राज्य में बांग्लादेश के साथ अलग-अलग बॉर्डर चौकियों पर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिये अपने देश को वापस जा रहे हैं. इसका सबसे ज्यादा असर हकीमपुर बॉर्डर पर देखा जा रहा है. भाजपा ने रोहिंग्या के बांग्लादेश वापस जाने पर प्रतिक्रिया दी है, भाजपा का कहना है कि इस रिवर्स माइग्रेशन से यह साबित होता है कि राज्य में वोटर लिस्ट से अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को हटाने के लिए एसआईआर क्यों जरूरी था.
यह भी पढ़ें: DNA: 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' के बाद दिल्ली में 'हिडमा गैंग', पढ़े-लिखे छात्र क्यों हुए प्रदर्शन में शामिल?
भाजपा ने साधा निशाना
पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने रिवर्स माइग्रेशन को लेकर टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस प्रोसेस की शुरुआत से ही एसआईआर का इसी वजह से कर रही थी. दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि एसआईआर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानि की एनआरसी की बैक डोर एंट्री के लिए भाजपा और केंद्र सरकार की एक चाल है.
इनपुट- आईएनएस
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.