बांग्लादेश में बिगड़े हालात; बढ़ते तनाव के बीच हाई कमीशन ने भारत में बंद की वीजा सर्विस

Agartala News: बांग्लादेश में गुस्साई भीड़ ने हिंदू युवक की हत्या कर दी, जिसके बाद माहौल खराब हो गया है. अगरतला में बांग्लादेश असिस्टेंट हाई कमीशन ने अपनी वीजा सर्विस कुछ समय के लिए रोक दी है.
Visa Services: बांग्लादेश के हालात पूरी तरह से बिगड़ गए हैं. यहां के कई शहरों में अराजकता फैली हुई है. भीड़ ने एक हिंदू युवक को पीट-पीटकर मारा डाला जिसके बाद माहौल और ज्यादा खराब हो गया है. इसी बीच अगरतला में बांग्लादेश असिस्टेंट हाई कमीशन ने अपनी वीजा सर्विस कुछ समय के लिए रोक दी है. दिल्ली और सिलीगुड़ी में भी वीजा ऑपरेशन कुछ समय के लिए रोक दिए हैं. ये फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब दोनों देशों के बीच रिश्तों में खटास आ रही है.
किया गया तलब
विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने ये भी बताया कि भारत ने मंगलवार को बांग्लादेश के हाई कमिश्नर रियाज हमीदुल्लाह को तलब किया. इसके अलावा भारत ने नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने हिंदू युवक की भयावह हत्या के विरोध में हुए प्रदर्शन पर बांग्लादेशी मीडिया के प्रोपेगैंडा को खारिज कर दिया और कहा कि ये विरोध छोटा था और इससे कोई सुरक्षा खतरा नहीं था.
की गई थी हत्या
बांग्लादेश में मयमनसिंह में हिंदू युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिससे बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय चिंता बढ़ गई है. अधिकारी ने कहा कि इस घटना पर बांग्लादेश मीडिया के कुछ हिस्सों में गुमराह करने वाला प्रोपेगैंडा देखा है, सच तो यह है कि नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने लगभग 20-25 युवा इकट्ठा हुए और विरोध में नारे लगाए.
सुरक्षा की मांग
विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया के एक सवाल के जवाब में कहा मैमनसिंह में दीपू चंद्र दास की भयानक हत्या की निंदा करते हुए, बांग्लादेश में सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की भी मांग की गई है. किसी भी समय बाड़ तोड़ने या सुरक्षा की स्थिति पैदा करने की कोई कोशिश नहीं की गई. मौके पर मौजूद पुलिस ने कुछ मिनटों के बाद ग्रुप को तितर-बितर कर दिया, इन घटनाओं के विज़ुअल सबूत सभी के देखने के लिए पब्लिक में मौजूद हैं. भारत वियना कन्वेंशन के अनुसार अपने इलाके में विदेशी मिशन/पोस्ट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कमिटेड है.
युवक को किया गया गिरफ्तार
इसके अलावा असम के कामरूप जिले में एक आदमी को बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की लिंचिंग के सपोर्ट में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने बताया कि यह गिरफ्तारी राष्ट्रीय बजरंग दल और इंटरनेशनल हिंदू परिषद बजरंग दल की शिकायत के आधार पर की गई, शिकायत के आधार पर रंगिया पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई, शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया, पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार युवक ने कथित तौर पर लिंचिंग का वीडियो पोस्ट किया और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इस अपराध के सपोर्ट में एक पोस्ट लिखा था. (ANI)
