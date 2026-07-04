चीन और बांग्लादेश की 'तीस्ता डील' पर एक्शन में आया भारत, ड्रैगन के 'चिकन नेक' वाले प्लान पर दिल्ली अलर्ट!

बांग्लादेश और चीन के बीच तीस्ता नदी परियोजना तथा प्रस्तावित आर्थिक कॉरिडोर को लेकर बढ़ते सहयोग पर भारत ने फिलहाल सतर्क लेकिन संतुलित प्रतिक्रिया दी है. विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि नई दिल्ली अपने पड़ोसी देशों में होने वाले सभी महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर लगातार नजर रख रही है और आवश्यकता पड़ने पर परिस्थितियों के अनुरूप उचित कदम उठाए जाएंगे.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को नियमित प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि भारत अपने पड़ोस में हो रहे सभी महत्वपूर्ण विकास पर करीबी निगरानी रखता है. उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर भारत अपने हितों और परिस्थितियों के अनुसार उचित निर्णय लेता है.
जब तीस्ता नदी के व्यापक प्रबंधन एवं पुनर्स्थापन (Comprehensive Management and Restoration Project) में चीन की भागीदारी को लेकर सवाल पूछा गया तो रणधीर जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास सहायता दोनों देशों के बीच आपसी सहमति से तय रोडमैप के आधार पर आगे बढ़ती है और समय-समय पर उसकी समीक्षा भी की जाती है. उन्होंने यह भी कहा कि तीस्ता परियोजना को लेकर भारत पहले ही अपना दृष्टिकोण बांग्लादेश सरकार के समक्ष रख चुका है. साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि इस विषय से जुड़े सभी नए घटनाक्रमों को भारत अपनी समग्र नीति का हिस्सा बनाकर देखेगा. हालांकि उन्होंने इस पर विस्तार से टिप्पणी नहीं की.
पिछले महीने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की चीन यात्रा के दौरान दोनों देशों ने तीस्ता नदी परियोजना पर सहयोग बढ़ाने को लेकर सहमति बनाई थी. इसी दौरान चीन ने प्रस्तावित चीन-बांग्लादेश-म्यांमार आर्थिक कॉरिडोर (CBMEC) को भी आगे बढ़ाने की अपनी योजना दोहराई. बीजिंग यात्रा के दौरान रहमान ने चीन के जल संसाधन मंत्री ली गुओयिंग से मुलाकात कर नदी प्रबंधन से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं, विशेष रूप से तीस्ता परियोजना, के लिए तकनीकी सहयोग मांगा था. चीनी पक्ष ने जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग जारी रखने का भरोसा दिया. इससे पहले चीनी विशेषज्ञ इस परियोजना की व्यवहार्यता (फिजिबिलिटी) का अध्ययन भी कर चुके हैं.
ढाका में गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान चीन के राजदूत याओ वेन ने कहा कि उनका देश बांग्लादेश और म्यांमार के साथ मिलकर चीन-बांग्लादेश-म्यांमार आर्थिक कॉरिडोर (CBMEC) को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने यह भी बताया कि तीस्ता परियोजना पर दोनों देशों के बीच सरकार-से-सरकार स्तर पर सहयोग की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है.
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि चीन-बांग्लादेश-म्यांमार आर्थिक कॉरिडोर भविष्य में पूरा होता है तो चीन की बंगाल की खाड़ी तक पहुंच और मजबूत हो सकती है. वहीं, तीस्ता परियोजना में चीनी विशेषज्ञों की भागीदारी को लेकर भारत रणनीतिक दृष्टि से भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है. भारत के लिए यह इलाका इसलिए संवेदनशील माना जाता है क्योंकि तीस्ता नदी के आसपास के कुछ क्षेत्र उत्तर-पूर्वी भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले संकरे भूभाग, जिसे आम बोलचाल में "चिकन नेक" कहा जाता है, के अपेक्षाकृत करीब स्थित हैं. हालांकि भारत सरकार ने इस विषय पर कोई विस्तृत आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है.
जून 2024 में तत्कालीन बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में बहने वाले तीस्ता नदी के हिस्से के संरक्षण और प्रबंधन में भारत की रुचि जाहिर की थी. उस समय उन्होंने घोषणा की थी कि भारतीय तकनीकी विशेषज्ञों की एक टीम इस विषय पर बातचीत के लिए ढाका जाएगी. गौरतलब है कि भारत और बांग्लादेश के बीच 54 साझा नदियां हैं, लेकिन तीस्ता ऐसी प्रमुख सीमा-पार नदी है, जिस पर दोनों देशों के बीच अब तक जल बंटवारे का औपचारिक समझौता नहीं हो सका है. यही वजह है कि इस नदी से जुड़े किसी भी नए विकास पर दोनों देशों के साथ-साथ क्षेत्रीय स्तर पर भी विशेष नजर बनी रहती है.