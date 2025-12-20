घेरकर पीटा, पेड़ से बांधकर आग लगाई, फिर जले धड़ और सिर को बाहर बांध दिया... बांग्लादेश में दीपू दास के पिता का दर्द सुनकर फट जाएगा कलेजा!

Dipu Chandra Das Lynching: ढाका में एक कट्टरपंथी युवा नेता ने उस्मान हादी (Usman Hadi funeral) पर हुए हमले और मौत के बाद भढ़की हिंसा की वेदी बने बांग्लादेश में हिंदुओं को झोंका जा रहा है. इस्लामिक चरमपंथी उम्मादियों की भीड़ ने दीपू दास नाम के बंगाली हिंदू युवक को टारगेट करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया. दीपू के पिता ने अपने बेटे की मौत का ऐसा ब्योरा दिया है, जिसे सुनकर किसी भी संवेदनशील इंसान का कलेटा फट जाएगा.

पिता ने सुनाई बेटे के मौत की कहानी

बेटे की मौत की खबर से सदमें में डूबे पिता रवि लाल दास ने मीडिया से बातचीत के दौरान अपना दुख बताते हुए कहा, 'बेटे के साथ हुई अनहोनी और उसकी हत्या की खबर सबसे पहले फेसबुक से मिली. आधे घंटे बाद मेरे चाचा ने बताया भीड़ उसे उठा ले गई. पीट-पीटकर निढाल करने के बाद, हैवानों ने उसका बेजान शरीर पेड़ से बांधकर जला दिया और नरपिशाचों की तरह जश्न मनाने लगे. जलाकर मारने के बाद उन्होंने उसे धड़ को बांध दिया.'

आपको बताते चलें कि मयमनसिंह में एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले दीपू चंद्र दास को गुरुवार रात कथित तौर पर ईश निंदा के आरोप में पीट-पीटकर मार डाला गया, ये उसी समय हुआ जब छात्रा नेता उस्मान शरीफ हादी की हत्या के लिए इंसाफ की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी हिंसा कर रहे थे.

सरकार ने की खानापूर्ति

मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने हिंदू युवक की मॉब लिंचिग की निंदा करते हुए कार्रवाई की बात कही है. जबकि सच्चाई ये है कि सरकार की शय पर दो घंटे तक सेना और पुलिस को मौके पर लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए नहीं जाने दिया गया. बेबस पिता ने रविलाल दास ने कहा, 'सरकार की तरफ से किसी ने कोई आश्वासन नहीं दिया है. किसी ने कुछ नहीं कहा है.'

हिंदू युवक के कत्ल की वारदात के बाद करीब पुलिस ने कहा कि मृतक के पिता की तहरीर पर केस दर्ज करके कार्रवाई करेंगे. दीपू दास की पीट-पीटकर हत्या के मामले ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं की दुर्दशा की ओर ध्यान खींचा है. वहां उस्मान हादी की मौत इस्लामिक कट्टरपंथियों के लिए हिंसा जारी रखने और उन संस्थानों को निशाना बनाने का जरिया बन गई है जो उनकी कट्टर इस्लामी विचारधारा से मेल नहीं खाते हैं.

शेख हसीना की सरकार में पूर्व सांसद और सूचना मंत्री मोहम्मद अली अराफात का कहना है कि कट्टरपंथी इस्लामी ताकतें विरोध प्रदर्शनों की आड़ में बांग्लादेश में लोकतंत्र के बजाए 'भीड़तंत्र' का राज बरकरार रखना चाहती हैं.