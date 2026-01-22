Advertisement
trendingNow13082802
Hindi Newsदेशभारत से सीखो यूनुस! बीच समंदर में डूब रहा था जहाज, 12 बांग्लादेशी जिंदगी बचाने की लगा रहे थे गुहार, भारतीय पुलिस ने सुनी आवाज और फिर...

भारत से सीखो यूनुस! बीच समंदर में डूब रहा था जहाज, 12 बांग्लादेशी जिंदगी बचाने की लगा रहे थे गुहार, भारतीय पुलिस ने सुनी आवाज और फिर...

Bangladeshi cargo vessel sinks near Bay of Bengal: भारत और बांग्लादेश के बीच इन दिनों जो राजनीतिक खींचतान चल रही है, वो किसी से छिपी नहीं. शेख हसीना के जाने के बाद वहां की नई हुकूमत के साथ हमारे रिश्ते थोड़े तनावपूर्ण हो गए हैं. लेकिन ऐसे वक्त में भी भारत ने अपनी इंसानियत का फर्ज ऐसा‌ निभाया है जिसे सुनकर आप सब गर्व करेंगे.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Jan 22, 2026, 03:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत से सीखो यूनुस! बीच समंदर में डूब रहा था जहाज, 12 बांग्लादेशी जिंदगी बचाने की लगा रहे थे गुहार, भारतीय पुलिस ने सुनी आवाज और फिर...

Bangladeshi cargo vessel 12 sailors rescued: भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में इन दिनों थोड़ी खटास है, लेकिन इंसानियत की मिसालें तो चलती रहती हैं. कल रात सुंदरबन की मुरिगंगा नदी में एक बांग्लादेशी कार्गो जहाज 'एमवी तमजीद एंड नासिर' अचानक डूब गया. जहाज कोलकाता पोर्ट से माल लेकर बांग्लादेश जा रहा था.बीच नदी में इंजन फेल हो गया, तेज धारा में बेकाबू हुआ और पानी भरने लगा. लेकिन भारतीय पुलिस ने समय रहते पहुंचकर सभी 12 बांग्लादेशी नाविकों को बचा लिया. ये घटना ऐसे तनाव के माहौल में हुई है, जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर खूब अत्याचार हो रहे हैं. यूनसु और उनकी सरकार को इस घटना से भी सबक लेना चाहिए. जानें पूरी बात.

तनाव के बीच मदद का हाथ
पुलिस और प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, डूबे हुए जहाज की पहचान ‘एमवी तमजीद एंड नासिर’ के रूप में हुई है. यह जहाज कोलकाता पोर्ट से माल लेकर बांग्लादेश की ओर जा रहा था. यात्रा के दौरान अचानक जहाज के इंजन में तकनीकी खराबी आ गई. इंजन फेल होते ही जहाज नदी की तेज धार में फंस गया और उस पर नियंत्रण खो बैठा.

नदी की तेज धारा बनी मुसीबत
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि नियंत्रण खोने के बाद जहाज के निचले हिस्से में दरार पड़ गई. देखते ही देखते जहाज में पानी भरने लगा. हालात बिगड़ते देख जहाज पर मौजूद नाविकों ने तुरंत मदद की गुहार लगाई. नदी में तेज बहाव के कारण कुछ ही देर में जहाज डूब गया.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने दिखाई फुर्ती
घटना की सूचना मिलते ही सागर थाना पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. सुंदरबन पुलिस जिले के पुलिस अधीक्षक कोटेश्वर राव ने बताया कि पुलिस ने तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और जहाज पर मौजूद सभी 12 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. उन्होंने कहा, “सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं और किसी को गंभीर चोट नहीं आई है.”

नाविकों को मिली प्राथमिक मदद
बचाए गए सभी बांग्लादेशी नाविकों को प्राथमिक उपचार दिया गया. फिलहाल उन्हें गंगासागर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बने एक मल्टी-पर्पज शेल्टर में ठहराया गया है. प्रशासन ने उनके खाने-पीने और अन्य जरूरी सुविधाओं की पूरी व्यवस्था की है.

बांग्लादेशी अधिकारियों से संपर्क
प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, भारतीय अधिकारी बांग्लादेशी प्रशासन से संपर्क में हैं.सभी नाविकों को जल्द ही सुरक्षित तरीके से उनके देश वापस भेजने की तैयारी की जा रही है.

भारत के लिए इंसानियत सबसे ऊपर
प्रशासन ने यह भी जांच शुरू कर दी है कि जहाज में किस तरह का माल लदा हुआ था. साथ ही इस बात पर नजर रखी जा रही है कि कहीं जहाज से तेल या कोई हानिकारक रसायन नदी में तो नहीं फैला. फिलहाल किसी बड़े पर्यावरणीय नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है. सुंदरबन जैसे संवेदनशील इलाके में ये जरूरी है. कोई हताहत न होने की खबर तो और भी राहत देने वाली है. भारत की पुलिस ने जिस तरह इस मामले में 'दूत' की भूमिका निभाई है, इससे एक बात बिल्कुल साफ है कि भारत के लिए इंसानियत सबसे ऊपर है, फिर राजनीति है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

TAGS

bangladesh

Trending news

12 बांग्लादेशी जिंदगी बचाने की लगा रहे थे गुहार, भारतीय पुलिस ने सुनी आवाज और फिर...
bangladesh
12 बांग्लादेशी जिंदगी बचाने की लगा रहे थे गुहार, भारतीय पुलिस ने सुनी आवाज और फिर...
डोडा में दर्दनाक हादसा: पहाड़ी मोड़ पर फिसला सेना का वाहन, 10 जवान शहीद; 10 घायल
Indian Army Vehicle Crash
डोडा में दर्दनाक हादसा: पहाड़ी मोड़ पर फिसला सेना का वाहन, 10 जवान शहीद; 10 घायल
राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा तंज, मनरेगा खत्म करने की साजिश का लगाया आरोप
MNREGA
राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा तंज, मनरेगा खत्म करने की साजिश का लगाया आरोप
महिला कोटे में गई BMC मेयर की पोस्ट, लॉटरी पर सरकार के फैसले से भड़का उद्धव गुट
mumbai bmc mayor
महिला कोटे में गई BMC मेयर की पोस्ट, लॉटरी पर सरकार के फैसले से भड़का उद्धव गुट
भोजशाला में होगी पूजा और नमाज, SC ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, क्या होगी टाइमिंग?
dhar bhojshala
भोजशाला में होगी पूजा और नमाज, SC ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, क्या होगी टाइमिंग?
बख्शे नहीं जाएंगे देश के गद्दार, युवाओं को 'आतंकी' बनाने वाले को 10 साल की सजा
West Bengal news
बख्शे नहीं जाएंगे देश के गद्दार, युवाओं को 'आतंकी' बनाने वाले को 10 साल की सजा
83, 80, 79, 78... शिविर में चिंतन करके भी चूक गई कांग्रेस, भाजपा निकली एक कदम आगे
BJP President Nitin Nabin
83, 80, 79, 78... शिविर में चिंतन करके भी चूक गई कांग्रेस, भाजपा निकली एक कदम आगे
कांग्रेस सांसद के भतीजे ने खुद को मारी गोली, फायरिंग में गई पत्नी की जान
Gujarat news
कांग्रेस सांसद के भतीजे ने खुद को मारी गोली, फायरिंग में गई पत्नी की जान
एयरपोर्ट के स्टाफ ने कराई फजीहत, जांच के बहाने विदेशी महिला से की छेड़खानी
bengaluru news
एयरपोर्ट के स्टाफ ने कराई फजीहत, जांच के बहाने विदेशी महिला से की छेड़खानी
'पिकनिक मनाने नहीं गए हैं मेरे पति...', संजय राउत पर भड़कीं अमृता फडणवीस
Devendra Fadnavis
'पिकनिक मनाने नहीं गए हैं मेरे पति...', संजय राउत पर भड़कीं अमृता फडणवीस