बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की ZEE NEWS को उड़ाने की धमकी, मुस्तफिजुर रहमान विवाद पर आया धमकी भरा फोन

भाजपा नेता संगीत सोम ने दावा किया है कि उन्हें एक बांग्लादेशी नंबर से फोन कॉल और मैसेज के जरिए धमकी दी गई, जिसमें न सिर्फ उन्हें नुकसान पहुंचाने बल्कि ZEE NEWS को उड़ाने की भी चेतावनी दी गई
Trending Photos
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम को जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है. संगीत सोम ने दावा किया है कि उन्हें एक बांग्लादेशी नंबर से फोन कॉल और मैसेज के जरिए धमकी दी गई, जिसमें न सिर्फ उन्हें नुकसान पहुंचाने बल्कि ZEE NEWS को उड़ाने की भी चेतावनी दी गई. संगीत सोम ने ZEE NEWS से बातचीत में कहा कि वह इस तरह की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं. उन्होंने बताया कि यह धमकी भरा कॉल उस समय आया, जब उन्होंने एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को IPL में शामिल किए जाने पर आपत्ति जताई थी और इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी थी.
#BigBreakingNews : BJP नेता संगीत सोम को जान से मारने की धमकी, संगीत सोम का दावा,
'Zee News को उड़ा देने की धमकी दी..' संगीत सोम ने Zee News को इंटरव्यू दिया#BJP #SangeetSom #Bangladesh #Threat | @_poojaLive @A_suryavanshi_ pic.twitter.com/aEyreves4W
— Zee News (@ZeeNews) January 5, 2026
BJP नेता के मुताबिक, धमकी देने वाले ने फोन पर कहा कि उन्हें और ZEE NEWS दोनों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. इसके बाद उनके मोबाइल फोन पर धमकी भरे मैसेज भी भेजे गए. संगीत सोम ने इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी है और औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है. संगीत सोम ने कहा कि उन्होंने कानून पर भरोसा जताते हुए सुरक्षा एजेंसियों से सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है और कॉल व मैसेज के स्रोत का पता लगाने की कोशिश की जा रही है. ZEE NEWS से बातचीत में संगीत सोम ने दोहराया कि वह धमकियों से डरने वाले नहीं हैं और राष्ट्रहित से जुड़े मुद्दों पर अपनी आवाज उठाते रहेंगे. उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं उनकी बात रखने की प्रतिबद्धता को कमजोर नहीं कर सकतीं. फिलहाल, सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही हैं और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है.
ZEE News की कवरेज से नाराज बांग्लादेश के कट्टरपंथी
बता दें, ZEE News बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रही हिंसा को लगातार प्रमुखता से दिखा रहा है. इसी कवरेज से नाराज होकर बांग्लादेश के कट्टरपंथी तत्वों ने चैनल को निशाना बनाते हुए उसे उड़ाने की धमकी दी है. मामले को सुरक्षा एजेंसियों ने गंभीरता से लिया है और धमकी से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है. ZEE News ने साफ किया है कि वह किसी भी दबाव या धमकी के बावजूद जनहित से जुड़े मुद्दों की रिपोर्टिंग जारी रखेगा.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.