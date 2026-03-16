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Hindi Newsदेशमैं रोज उसके मैसेज का इंतजार करता हूं..., भारत लाकर पत्नी को किया कैद, इंसाफ के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचा बांग्लादेशी पति

'मैं रोज उसके मैसेज का इंतजार करता हूं...,' भारत लाकर पत्नी को किया कैद, इंसाफ के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचा बांग्लादेशी पति


Bangladeshi Women Hostage In West Bengal: बांग्लादेश के एक शख्स का आरोप है कि उसकी बांग्लादेशी पत्नी को उसके रिश्तेदारों ने पश्चिम बंगाल में कैद करके रखा हुआ है. इसको लेकर उसने कलकत्ता हाई कोर्ट में याटिका दायर की है.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 16, 2026, 08:46 PM IST
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'मैं रोज उसके मैसेज का इंतजार करता हूं...,' भारत लाकर पत्नी को किया कैद, इंसाफ के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचा बांग्लादेशी पति

Calcutta High Court : बांग्लादेश के एक 23 साल के व्यक्ति ने कलकत्ता हाई कोर्ट में भारत स्थित अपनी पत्नी की वापसी के लिए याचिका दायर की है. अरिजीत सरकार नाम के इस शख्स का दावा है कि 19 साल की उनकी पत्नी मौमी साहा को पिछले साल 2025 में शादी के तुरंत बाद उसके परिवार वाले जबरन बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल ले गए. दोनों की शादी ढाका के एक मंदिर में हिंदू रीति-रिवाजों के मुताबिक हुई थी. 

पत्नी को जबरन भेजा बंगाल 

सरकार ने बताया कि वो और उनकी पत्नी ढाका डिवीजन के नरसिंगदी के पास मध्यकंडा में पड़ोसी थे और शादी से पहले लगभग 2 साल से रिलेशनशिप में थे. सरकार ने आरोप लगाया कि अक्टूबर 2025 में शादी के लगभग एक महीने बाद ही साहा का परिवार उसे अवैध रूप से भारत ले आया और उसे पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले के बिराती में एक रिश्तेदार के घर में कैद करके रखा गया. उसने आगे दावा किया कि कमरे में कैद पत्नी की ओर से उसे भेजी गई व्हाट्सएप लोकेशन का इस्तेमाल करके वह जनवरी 2026 में बांग्लादेश से कोलकाता पहुंचा. सरकार ने कहा,' जब मुझे यहां उसके ठिकाने का पता चला, तो मैं उसे वापस ले जाने आया. क्योंकि उसके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे इसलिए मैं उसे हाई कमीशन या लोकल पुलिस के पास ले जाता ताकि वे हमें बांग्लादेश वापस जाने में मदद कर सकें.'  

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पति पहुंचा कलकत्ता हाई कोर्ट 

सरकार ने बताया कि जब वह अपनी पत्नी के घर पर पहुंचा तो उसने पाया कि उसे बंधक बनाकर रखा गया था. वह बाहर आई और कार में बैठने ही वाली थी कि उसके रिश्तेदारों ने उस पर हमला किया और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गए. सरकार ने आगे कहा,' उस घटना के बाद से पिछले 2 महीनों से मेरा उससे कोई संपर्क नहीं हुआ है. मैं हर दिन उसके मैसेज का इंतजार करता हूं, लेकिन कुछ नहीं आता.' सरकार ने बैरकपुर के निमटा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और 7 जनवरी 2026 को पश्चिम बंगाल महिला आयोग (WBCW) से भी संपर्क किया. आयोग ने 9 जनवरी 2026 को ईमेल के जरिए उन्हें स्थानीय पुलिस में FIR दर्ज कराने की सलाह दी. सरकार ने CID के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल और DGP के समक्ष भी शिकायतें दर्ज कराईं, हालांकि मदद न मिलने के चलते उन्होंने 10 मार्च 2026 को कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया. 

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अवैध घुसपैठियों को संरक्षण दे रही पुलिस? 

'इंडियन एक्सप्रेस'के साथ बातचीत में सरकार के वकील एडवोकेट मुकुल बिस्वास ने कहा,' पुलिस का यह कर्तव्य है कि वह महिला को बिना देरी किए बचाए अदालत के सामने पेश करे. हम उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में सीधे उससे जानना चाहते हैं. दुर्भाग्य से पुलिस अवैध घुसपैठियों को संरक्षण देती दिख रही है.  FIR में फॉरेन एक्ट लागू नहीं किया गया है. हमें उम्मीद है कि कोर्ट इन मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान देगा. हमें न्यायपालिका और न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है.' 

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About the Author
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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

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