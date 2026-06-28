/त्रिपुरा में पकड़े गए 8 बांग्लादेशी घुसपैठिए, एयरपोर्ट से दूसरे राज्यों में थी भागने की तैयारी; पुलिस ने मौके पर दबोचा

2 दिन तक चले इस अभियान में कुल 8 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया. इंस्पेक्टर देब ने बताया कि 4 आरोपियों को रविवार ( 28 जून 2026) को अदालत में पेश किया गया, जबकि बाकी 4 पुलिस हिरासत में हैं. पुलिस ने आगे की पूछताछ के लिए बाकी 4 घुसपैठियों की 5 दिन की रिमांड मांगी है. शुरुआती जांच के मुताबिक, गिरफ्तार घुसपैठियों का इरादा गुवाहाटी जाने का था. इन्वेस्टिगेटर्स भारत में उनके एंट्री पॉइंट से लेकर घुसपैठ और आगे की यात्रा में मदद करने वाले संगठित नेटवर्क की जांच कर रहे हैं. पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फोन, जैसे निजी सामान. जब्त कर लिए हैं और सबूत के तौर पर इनकी जांच की जा रही है.