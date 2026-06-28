/त्रिपुरा में पकड़े गए 8 बांग्लादेशी घुसपैठिए, एयरपोर्ट से दूसरे राज्यों में थी भागने की तैयारी; पुलिस ने मौके पर दबोचा

Bangladeshi Infiltrators: त्रिपुरा पुलिस ने राजधानी अगरतला स्थित महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट पर 2 अलग-अलग इंटेलिजेंस ऑपरेशन में 8 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है. इस अभियान ने इन घुसपैठियों को देश के अन्य हिस्सों में जाने की उनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया है.
घटना के बाद से सीमा पार घुसपैठ के एक संभावित नेटवर्क की जांच शुरू की गई है. एयरपोर्ट पुलिस को मिली खुफिया जानकारी के आधार पर 26 जून-27 जून 2026 को ये गिरफ्तारियां की गईं.
एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी, इंस्पेक्टर सुसंता देब ने कहा कि पुलिस को विश्वसनीय सूचना मिली थी कि 4 बांग्लादेशी नागरिक 26 जून 2026 को MBB एयरपोर्ट पर किसी अन्य राज्य के लिए उड़ान भरने के लिए पहुंचेंगे. देब ने कहा,' खुफिया जानकारी के आधार पर और MBB एयरपोर्ट के कर्मचारियों की मदद से हमने चारों लोगों को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया.' चारों को पूछताछ के लिए एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां जांचकर्ताओं को नए सुराग मिले. जानकारी के आधार पर 27 जून 2026 को एयरपोर्ट पर एक और अभियान चलाते हुए पुलिस ने 4 और बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया.
2 दिन तक चले इस अभियान में कुल 8 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया. इंस्पेक्टर देब ने बताया कि 4 आरोपियों को रविवार ( 28 जून 2026) को अदालत में पेश किया गया, जबकि बाकी 4 पुलिस हिरासत में हैं. पुलिस ने आगे की पूछताछ के लिए बाकी 4 घुसपैठियों की 5 दिन की रिमांड मांगी है. शुरुआती जांच के मुताबिक, गिरफ्तार घुसपैठियों का इरादा गुवाहाटी जाने का था. इन्वेस्टिगेटर्स भारत में उनके एंट्री पॉइंट से लेकर घुसपैठ और आगे की यात्रा में मदद करने वाले संगठित नेटवर्क की जांच कर रहे हैं. पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फोन, जैसे निजी सामान. जब्त कर लिए हैं और सबूत के तौर पर इनकी जांच की जा रही है.
बता दें कि त्रिुपरा बांग्लादेश के साथ 856 किलोमीटर लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है. यह 3 तरफ से पड़ोसी देश से घिरा हुआ है. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय सीमा के 95 प्रतिशत से ज्यादा हिस्से को कांटेदार तारों की बाड़ से सुरक्षित कर दिया गया है, फिर भी सीमा पार अपराध, अवैध घुसपैठ, स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए बड़ी सुरक्षा चुनौतियां बनी हुई हैं. भारत सरकार ने हाल ही में त्रिपुरा में स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए पायलट प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की घोषणा की है. इसका मकसद एडवांस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सर्विलांस को मजबूत करना और बॉर्डर सिक्योरिटी को बढ़ाना है.