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त्रिपुरा में पकड़े गए 8 बांग्लादेशी घुसपैठिए, एयरपोर्ट से दूसरे राज्यों में थी भागने की तैयारी; पुलिस ने मौके पर दबोचा

Bangladeshi intruders Caught In Tripura: त्रिपुरा के अगरता में महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट पर इंटेलिजेंस ऑपरेशन में 8 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है. ये घुसपैठिये फ्लाइट पकड़कर दूसरे राज्यों में जाने की तैयारी कर रहे थे.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 28, 2026, 09:17 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 09:17 PM IST
त्रिपुरा में पकड़े गए 8 बांग्लादेशी घुसपैठिए, एयरपोर्ट से दूसरे राज्यों में थी भागने की तैयारी; पुलिस ने मौके पर दबोचा
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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