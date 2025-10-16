Advertisement
बाबू अयान खान ने नाम बदलकर रखा ज्योति, मुंबई में 'गुरु मां' बनकर 30 सालों में बनाई करोड़ों की प्रॉपर्टी, जानें कैसे खुली पोल?

Bangladeshi transgender spends 30 years in Mumbai: मुंबई पुलिस ने बांग्लादेशी ट्रांसजेंडर 'गुरु मां' ज्योति को गिरफ्तार किया है. ज्योति को फर्जी दस्तावेजों पर 30 साल से भारत में रहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. जब ज्योति के मामले में पूछताछ हुई तो पुलिस के भी होश उड़ गए. जानें पूरी खबर.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 16, 2025, 12:14 PM IST
Transgender spiritual leader ‘Guru Maa Arrested: मुंबई की चकाचौंध वाली दुनिया में एक ऐसा राज छिपा था, जो 30 साल तक किसी की नजरों से ओझल रहा. बांग्लादेशी मूल की किन्नर बाबू अयान खान ने अपना नाम बदलकर ज्योति रख लिया और खुद को ट्रांसजेंडरों की 'गुरु मां' बना लिया. फर्जी कागजों के सहारे मुंबई में बस गईं और धीरे-धीरे करोड़ों की प्रॉपर्टी खड़ी कर ली. लेकिन अब पुलिस की सख्ती ने ये पर्दाफाश कर दिया है. आइए, जानते हैं पूरी कहानी.

बांग्लादेश से मुंबई तक का सफर
ज्योति का असली नाम बाबू अयान खान है.ये बांग्लादेश की नागरिक है, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की 'गुरु मां' बनकर 300 से ज्यादा फॉलोअर्स को लीड कर रही थी. मुंबई के रफीक नगर, गोवंडी और आसपास के इलाकों में उसके 20 से ज्यादा घर बताए जा रहे हैं.पुलिस को शक हुआ जब मार्च 2025 में शिवाजी नगर पुलिस ने अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ छापा मारा.उस वक्त ज्योति को भी पकड़ा गया, लेकिन उसके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र जैसे सभी कागज मौजूद थे. इसलिए उसे छोड़ दिया गया.लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी. उन्होंने इन दस्तावेजों की गहराई से जांच की, तो सारा खेल खुल गया सब फर्जी थे!

फर्जी दस्तावेजों का जाल: कैसे बनी भारतीय नागरिक?
जांच में पता चला कि ज्योति ने बांग्लादेश से भारत घुसपैठ की और फर्जी तरीके से भारतीय पहचान बना ली थी. ये दस्तावेज इतने परफेक्ट थे कि कोई शक भी नहीं हुआ. पुलिस अब ये खोज रही है कि ये कागज कहां से बनवाए गए? कौन-कौन लोग इसमें शामिल हैं? और कितने और बांग्लादेशी इसी तरह मुंबई में छिपे बैठे हैं? मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, "ये गिरफ्तारी उन तमाम लोगों के लिए तगड़ा संदेश है जो फर्जी कागजों पर यहां रह रहे हैं. हमारा अभियान जारी रहेगा."

पुराने मामले फिर उभरे: कई थानों में केस दर्ज
ये पहली बार नहीं है जब ज्योति का नाम आया हो. उसके खिलाफ शिवाजी नगर, नारपोली, देवनार, ट्रॉम्बे और कुर्ला पुलिस स्टेशनों में पहले से ही कई मामले दर्ज हैं. पुलिस ने उसे पासपोर्ट एक्ट की धाराओं और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की अन्य धाराओं के तहत अरेस्ट किया है. फॉलोअर्स को धोखा देने से लेकर अवैध रहने तक, सारे आरोप लगे हैं. ज्योति की कम्युनिटी में ये 'गुरु' इतनी पॉपुलर थी कि लोग दूर-दूर से सलाह लेने आते थे. लेकिन अब ये राज खुल चुका है.

क्या ये सिर्फ एक केस है या बड़ा नेटवर्क?
मुंबई में पिछले कुछ महीनों से बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई चल रही है. मार्च में ही कई ट्रांसजेंडर बांग्लादेशियों को पकड़ा गया था. पुलिस को शक है कि ज्योति जैसे कई लोग अभी भी फर्जी आईडी पर घूम रहे हैं. क्या ये एक बड़ा गिरोह है? या सिर्फ अकेली कोशिश? जांच जारी है. इससे आम मुंबईकरों में सुरक्षा को लेकर बहस तेज हो गई है. 

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

