Hindi Newsदेश

बंगाल के सरकारी स्कूलों में राष्ट्रगान से पहले इस गीत का गाना हुआ जरूरी, फैसले पर गरमाई सियासत

West Bengal Politics: पश्चिम बंगाल के सभी सरकारी स्कूलों में राज्य गान 'बंगालर माटी, बंगालर जल' का गाना अनिवार्य कर दिया है. कोई इसे पीएम मोदी के वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर दिए गए भाषण से जोड़ रहा है तो कोई ममता बनर्जी सरकार पर कुछ और गंभीर आरोप लगा रहा है. इस फैसले पर जमकर सियासत हो रही है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Nov 08, 2025, 12:19 PM IST
बंगाल के सरकारी स्कूलों में राष्ट्रगान से पहले इस गीत का गाना हुआ जरूरी, फैसले पर गरमाई सियासत

Vande Mataram row: पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में राज्य गान 'बंगालर माटी, बंगालर जल' का गाना अनिवार्य कर दिया है. नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित 'बांग्लार माटी, बांग्लार जल' को मॉर्निंग असेंबली में गाना अनिवार्य करने की अधिसूचना पश्चिम बंगाल के सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड से जारी होते ही फैसले पर सियासत गरमा गई है. नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि राज्य गीत को गाने में लगभग 1 मिनट और 59 सेकंड का समय लगेगा. हर सरकारी समारोह की शुरुआत में ये गीत गाया जाएगा और उसका समापन राष्ट्रगान के साथ किया जाएगा.'

शिकायत या सियासत

कुछ बड़े चेहरों का कहना है कि सवाल सियासत का नहीं, नीयत का है. राज्य के अधिकारिक गीत से किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं है. उनका ये भी दावा है कि सीएम ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी सरकार की नीयत में खोट है, जो बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है. आपको बताते चलें कि पिछले चुनावों में बंगाली बनाम बाहरी की थीम पर बांग्ला हितों की बात करने वाली ममता बनर्जी ने बीजेपी के चुनावी रथ को पंचर कर दिया था. 

ये भी पढ़ें- कांग्रेस के विधायक खुद करते हैं वोट चोरी? BJP नेता ने सबूत दिखाकर लगाया आरोप 

ममता बनर्जी की अगुआई वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने 2023 में विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर बंगाली कैलेंडर के पहले दिन पोइला बैसाख को राज्य स्थापना दिवस घोषित किया था और टैगोर के इस गीत को राज्य गीत के रूप में अपनाया था. एक साल बाद जनवरी 2024 में पश्चिम बंगाल सरकार ने इसकी  अधिसूचना जारी कर दी थी.

कोई इसे पीएम मोदी के वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर दिए गए भाषण से जोड़कर इसे उसका काउंटर मान रहा है तो कोई ममता बनर्जी सरकार पर कुछ और गंभीर आरोप लगा रहा है. आइए जानते हैं कि इस फैसले पर किस तरह की सियासत हो रही है. 

'किसके टुकड़े करना चाहता है विपक्ष'

आचार्य प्रमोद कृष्ण ने देश विरोधी गतिविधियों का जिक्र करते हुए विपक्षी दलों के नेताओं का नाम लेकर निशाना साधते हुए कहा, 'यहां कुछ ऐसे लोग हैं जो इस देश को भाषा, रंग और क्षेत्र के नाम पर तोड़ देना चाहते हैं. भारत का जो प्रजेंट विपक्ष है वह भारत के और टुकड़े करना चाहता है उसमें ममता बनर्जी सबसे आगे हैं. तेजस्वी यादव सबसे आगे हैं यह जो पॉलीटिकल सिनेरियो है भारत का जहां ये सब मिलकर एक और विभाजन करना चाहते है.

पढ़ें- बन गई वो 'बस' जो 18 घंटे में पहुंचा देगी इस छोर से उस छोर, सबसे लंबी नॉन-स्टॉप फ्लाइट में 2 बार दिखेगा सनराइज; खूबियां और भी हैं

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

West Bengal

