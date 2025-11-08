बंगाल के सरकारी स्कूलों में राष्ट्रगान से पहले इस गीत का गाना हुआ जरूरी, फैसले पर गरमाई सियासत

West Bengal Politics: पश्चिम बंगाल के सभी सरकारी स्कूलों में राज्य गान 'बंगालर माटी, बंगालर जल' का गाना अनिवार्य कर दिया है. कोई इसे पीएम मोदी के वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर दिए गए भाषण से जोड़ रहा है तो कोई ममता बनर्जी सरकार पर कुछ और गंभीर आरोप लगा रहा है. इस फैसले पर जमकर सियासत हो रही है.
Trending Photos
Vande Mataram row: पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में राज्य गान 'बंगालर माटी, बंगालर जल' का गाना अनिवार्य कर दिया है. नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित 'बांग्लार माटी, बांग्लार जल' को मॉर्निंग असेंबली में गाना अनिवार्य करने की अधिसूचना पश्चिम बंगाल के सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड से जारी होते ही फैसले पर सियासत गरमा गई है. नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि राज्य गीत को गाने में लगभग 1 मिनट और 59 सेकंड का समय लगेगा. हर सरकारी समारोह की शुरुआत में ये गीत गाया जाएगा और उसका समापन राष्ट्रगान के साथ किया जाएगा.'
कुछ बड़े चेहरों का कहना है कि सवाल सियासत का नहीं, नीयत का है. राज्य के अधिकारिक गीत से किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं है. उनका ये भी दावा है कि सीएम ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी सरकार की नीयत में खोट है, जो बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है. आपको बताते चलें कि पिछले चुनावों में बंगाली बनाम बाहरी की थीम पर बांग्ला हितों की बात करने वाली ममता बनर्जी ने बीजेपी के चुनावी रथ को पंचर कर दिया था.
ममता बनर्जी की अगुआई वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने 2023 में विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर बंगाली कैलेंडर के पहले दिन पोइला बैसाख को राज्य स्थापना दिवस घोषित किया था और टैगोर के इस गीत को राज्य गीत के रूप में अपनाया था. एक साल बाद जनवरी 2024 में पश्चिम बंगाल सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी थी.
कोई इसे पीएम मोदी के वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर दिए गए भाषण से जोड़कर इसे उसका काउंटर मान रहा है तो कोई ममता बनर्जी सरकार पर कुछ और गंभीर आरोप लगा रहा है. आइए जानते हैं कि इस फैसले पर किस तरह की सियासत हो रही है.
आचार्य प्रमोद कृष्ण ने देश विरोधी गतिविधियों का जिक्र करते हुए विपक्षी दलों के नेताओं का नाम लेकर निशाना साधते हुए कहा, 'यहां कुछ ऐसे लोग हैं जो इस देश को भाषा, रंग और क्षेत्र के नाम पर तोड़ देना चाहते हैं. भारत का जो प्रजेंट विपक्ष है वह भारत के और टुकड़े करना चाहता है उसमें ममता बनर्जी सबसे आगे हैं. तेजस्वी यादव सबसे आगे हैं यह जो पॉलीटिकल सिनेरियो है भारत का जहां ये सब मिलकर एक और विभाजन करना चाहते है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.