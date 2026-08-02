Bank Statement में छिपा है 'पैसे गायब होने' का राज! हर महीने ऐसे कट रही है आपकी कमाई

क्या आपने कभी अपने बैंक खाते का स्टेटमेंट खोलकर आखिरी लाइन तक देखा है? शायद नहीं देखा होगा... क्योंकि हममें से ज्यादातर लोग सिर्फ इतना देखते हैं कि सैलरी आ गई या नहीं? UPI से पेमेंट हो गया या नहीं? लेकिन इसी स्टेटमेंट में कुछ ऐसी एंट्रियां भी होती हैं जो हर महीने चुपचाप आपका पैसा निकाल रही होती हैं. रकम छोटी होती है, इसलिए नजर नहीं जाती, लेकिन जब इन्हीं छोटी-छोटी रकमों को पूरे साल जोड़िए तो पता चलता है कि हजारों रुपये बिना नोटिफिकेशन या बिना आपको सूचित किए आपके खाते से निकल चुके हैं. अब सवाल है कि ये पैसा आखिर जा कहां रहा है?
इस सवाल का पहला जवाब छिपा है उन ऐप्स में जिन्हें आपने कभी सिर्फ ट्राई करने के लिए डाउनलोड किया था. आज लगभग हर ऐप आपको 7 दिन 14 दिन या 30 दिन का फ्री ट्रायल देता है. उस समय लगता है कि इसमें नुकसान ही क्या है? फ्री में इस्तेमाल करके देख लेते हैं. लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग एक छोटी-सी गलती कर बैठते हैं. वे कार्ड, UPI या बैंक अकाउंट की डिटेल भर देते हैं और साथ ही ऑटो पेमेंट का मैंडेट भी मंजूर कर देते हैं. यहीं से शुरू होता है 'साइलेंट ट्रांजैक्शन' का खेल.
अब सोचिए... आपने ऐप का इस्तेमाल दो-चार दिन किया..फिर भूल गए. लेकिन ऐप आपको नहीं भूलता. फ्री ट्रायल खत्म होते ही वही ऐप आपके खाते से हर महीने पैसे काटना शुरू कर देता है. कई बार तो लोगों को महीनों तक पता ही नहीं चलता क्योंकि रकम 99 रुपये 199 रुपये या 299 रुपये जैसी होती है और यही छोटी रकम धीरे-धीरे बड़ी रकम बन जाती है. इस पूरे मसले पर हमने केस स्टडी की और जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है.
#DNAमित्रों | सब्सक्रिप्शन के नाम पर कैसे 'खेला' हो रहा? एक साल में आपके कितने पैसे यूं ही कट गए?
आज आप अपना 'बैंक स्टेटमेंट' जरूर देखिए#DNA #DNAWithRahulSinha #PrivateBank #BankAccount #subscriptionCharges @rahulsinhatv pic.twitter.com/G4boMsIcRt
— Zee News (@ZeeNews) August 1, 2026
ज्यादातर ऐप पहले 7 या 14 दिन का फ्री ट्रायल देते हैं, लेकिन उसी समय ऑटो डेबिट का मैंडेट भी ले लेते हैं. इसके बाद जैसे ही ट्रायल खत्म होता है, आपके खाते से पैसे कटने शुरू हो जाते हैं.
साइबर एक्सपर्ट की मानें तो ज्यादातर मामलों में एक छोटी सी गलती हमारी ओर से ही होती है. यानि जब हम किसी एप का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसी के साथ हम उन्हें ये कन्सेंट भी दे देते हैं कि जब उनका फ्री ट्रायल खत्म होगा तो वो हमारे खाते से सब्सक्रिप्शन शुल्क काट लें. लेकिन आप गौर क्यों नहीं करते इसकी भी वजह है. जो कन्सेंट का कॉलम होता है वो महज चार से पांच लाइन का होता है जिसे आप ध्यान से कभी पढ़ते नहीं, बस आई एग्री पर क्लिक करते हैं और आप उन्हें अपने खाते से रकम काटने की इजाजत दे देते हैं.
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये कन्सेंट आप थर्ड पार्टी पेमेंट एप जैसे पेटीएम या भीम या गूगल यूपीआई से देते हैं या फिर अपने क्रेडिट कार्ट की डीटेल भरकर. अब ऐसे में आप बैंकिंग ऐप से भी इन्हें बंद नहीं कर पाएंगे.
बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये छोटी-छोटी रकम कैसे साल भर में लंबा चौड़ा बिल बना देती है. अब जानिए कि कैसे आप इस विकल्प को अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर बंद कर सकते हैं. यहां हमने सबसे पॉपुलर ऐप भीम यूपीआई का उदाहरण लिया है.
भीम के इंटरफेस में AUTO PAY-IPO का आपको विकल्प दिखेगा. जब आप इसे क्लिक करेंगे तो इसमें आपको आसानी से वो सारे सब्सक्रिप्शन दिख जाएंगे जो आपने भूल से या अपनी सहमति से ले लिया है. अगर आपको इन्हे बंद करना है तो बस इस सब्सक्रिप्शन को क्लिक करना है और उसे आप रिवोक या पॉज कर सकते हैं.
इसी तरह आप दूसरे थर्ड पार्टी ऐप में भी सेटिंग ऑपशन में जाकर इस विकल्प को तलाश सकते हैं. इस तरह से आप चाहे-अनचाहे इस सब्सक्रिप्शन वाले जाल से बाहर निकल सकते हैं. लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके खाते से सिर्फ ऐप्स ही पैसे काट रहे हैं तो अब जरा बैंकिंग सिस्टम का भी हिसाब देख लीजिए. इस खबर को पढ़ने के बाद एक बार आप अपने बैंक स्टेटमेंट को जरूर खंगालिएगा, ताकि पता चल सके कि साल भर के स्टेटमेंट में कितनी बार बैंक ने छोटी-छोटी रकम काटकर आपके एकाउंट को खाली किया है.
संसद में सरकार ने जो आंकड़े बताए हैं वे चौंकाने वाले हैं. इसी आंकड़े ने डीएनए टीम का ध्यान भी खींचा, क्योंकि ये सीधे आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा है. संसद में बताए गए आंकड़े में सिर्फ एक साल यानी वित्त वर्ष 2025-26 की बात की गई है. देश के बैंकों ने मिनिमम एवरेज बैलेंस यानी MAB नहीं रखने पर ग्राहकों से करीब 7 हजार 100 करोड़ रुपये वसूल लिए और इससे भी हैरान करने वाली बात ये है कि ये वसूली कम नहीं हुई, बल्कि पिछले साल के मुकाबले और बढ़ गई. 2024-25 में यही रकम करीब 6,800 करोड़ रुपये थी जो एक साल बाद बढ़कर 7100 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गई.
ये वो पैसा है जो किसी लोन की EMI नहीं थी, किसी निवेश की किस्त नहीं थी, बल्कि सिर्फ इसलिए कटा क्योंकि आपके खाते में बैंक की तरफ से तय किया गया औसत मंथली बैलेंस यानि MAB नहीं था. यानी डिजिटल बैंकिंग जितनी तेज़ी से बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से बैंक चार्ज भी बढ़ रहे हैं, जिसपर हम गौर ही नहीं करते.
सरकार के आंकड़े बताते हैं कि कुल 7 हजार 100 करोड़ रुपये में से लगभग 4 हजार 948 करोड़ रुपये यानी करीब 70 प्रतिशत वसूली अकेले प्राइवेट बैंकों ने की. सिर्फ HDFC Bank ने करीब 1,800 करोड़ रुपये MAB चार्ज के रूप में लिए. Axis Bank ने 1,081 करोड़ रुपये वसूले. इसके बाद ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank, Yes Bank और IDBI Bank का नंबर आता है. यानी सिर्फ कुछ बड़े बैंकों ने ही ग्राहकों से हजारों करोड़ रुपये चार्ज के रूप में इकट्ठा कर लिए. सवाल यह नहीं कि बैंक ये वसूली कर रहे हैं. सवाल यह है कि क्या हिंदुस्तान का हर ग्राहक MAB जैसे इन नियमों को समझता भी है?
अब जरा दूसरी तस्वीर भी देखिए. देश के 12 सरकारी बैंकों में से 10 ने सेविंग अकाउंट पर मिनिमम बैलेंस न रखने की पेनाल्टी खत्म कर दी है. बाकी दो सरकारी बैंकों ने भी इसे कम कर दिया है. यही वजह है कि सरकारी बैंकों की MAB वसूली घटकर 2 हजार 137 करोड़ रुपये रह गई, लेकिन इसके बावजूद पिछले पांच वर्षों में यानी 2021-22 से अब तक सरकारी बैंक भी करीब 12 हजार करोड़ रुपये MAB चार्ज के रूप में ग्राहकों से ले चुके हैं. यानी तस्वीर साफ है, चाहे बैंक सरकारी हो या निजी, अगर आपने अपने खाते के नियम नहीं समझे तो छोटी-छोटी कटौतियां हर महीने आपकी जेब हल्की करती रहेंगी और ये रकम आपके खाते में इतनी कम दिखेगी जिसे आप नजरअंदाज कर देंगे और जुर्माने की कुल रकम से बैंकों का मुनाफा यूंही बढ़ता रहेगा.