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Bank Statement में छिपा है 'पैसे गायब होने' का राज! हर महीने ऐसे कट रही है आपकी कमाई

क्या आपके बैंक खाते से भी हर महीने बिना ध्यान दिए पैसे कट रहे हैं? इस एक्स्प्लेनर में जानिए UPI AutoPay, Free Trial Subscription, MAB Penalty और Bank Statement में छिपे Hidden Charges का पूरा सच, साथ ही इन्हें बंद करने का तरीका.

Written ByRahul Vishwakarma
Published: Aug 02, 2026, 12:18 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 12:27 PM IST
Bank Statement में छिपा है 'पैसे गायब होने' का राज! हर महीने ऐसे कट रही है आपकी कमाई

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Rahul Vishwakarma

Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहकर वहां की सियासी और सामाजिक नब्ज को समझने का मौका मिला. 2015 में डिजिटल मीडिया का रुख करते हुए 'Network18', 'आजतक' होते हुए अब 'जी न्यूज' का हिस्सा हैं. गुजरे 20 वर्षों में सभी संस्थानों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. rahul.vishwakarma@india.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है. नई विधाओं को सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है...

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