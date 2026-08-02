Bank Statement में छिपा है 'पैसे गायब होने' का राज! हर महीने ऐसे कट रही है आपकी कमाई

अब जरा दूसरी तस्वीर भी देखिए. देश के 12 सरकारी बैंकों में से 10 ने सेविंग अकाउंट पर मिनिमम बैलेंस न रखने की पेनाल्टी खत्म कर दी है. बाकी दो सरकारी बैंकों ने भी इसे कम कर दिया है. यही वजह है कि सरकारी बैंकों की MAB वसूली घटकर 2 हजार 137 करोड़ रुपये रह गई, लेकिन इसके बावजूद पिछले पांच वर्षों में यानी 2021-22 से अब तक सरकारी बैंक भी करीब 12 हजार करोड़ रुपये MAB चार्ज के रूप में ग्राहकों से ले चुके हैं. यानी तस्वीर साफ है, चाहे बैंक सरकारी हो या निजी, अगर आपने अपने खाते के नियम नहीं समझे तो छोटी-छोटी कटौतियां हर महीने आपकी जेब हल्की करती रहेंगी और ये रकम आपके खाते में इतनी कम दिखेगी जिसे आप नजरअंदाज कर देंगे और जुर्माने की कुल रकम से बैंकों का मुनाफा यूंही बढ़ता रहेगा.