Bank Fraud: 76 साल के ब्रिटिश नागरिक को क्या पता था, उसे भारत आते ही मिलने वाली है गुनाहों की सजा

Bank Fraud: दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की आर्थिक अपराध शाखा ने बैंक फ्रॉड करने वाले 76 साल के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि उसने न सिर्फ बैंकों बल्कि भारत सरकार के साथ भी धोखाधड़ी की. 76 साल का ये आरोपी ब्रिटिश नागरिक है और पिछले कई सालों से लंदन में बैठा था और अब भारत आने पर इसे गिरफ्तार किया गया है.

नीलामी रुकवाने के लिए भेजा था फर्जी नोटिफिकेशन

दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की आर्थिक अपराध शाखा को साल 2017 में शिकायत मिली थी कि अमृतलाल पारिख (Amrutlal Parikh) नाम के आदमी ने वित्त मंत्रालय के नाम का एक झूठा नोटिफिकेशन बनाकर गुजरात (Gujarat) के भुज में जिला मजिस्ट्रेट को दिया है, जिससे उसके खिलाफ हो रही बैंक की नीलामी की कार्रवाई को रोका जा सके. इस शिकायत के मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की तो पता चला कि आरोपी अमृतलाल पारिख अब ब्रिटिश नागरिक बन चुका है और इन दिनों लंदन में रह रहा है. यानी उसे भारत लाना आसान नहीं है.

बैंक से ले रखा था 518 करोड़ रुपये का लोन

पुलिस (Delhi Police) की जांच में सामने आया कि अमृतलाल पारिख (Amrutlal Parikh) गुजरात के अहमदाबाद में M/s GPT Steel Industries Ltd के नाम से एक कंपनी चलाता है, जो स्टील के सामान का आयात और निर्यात करती है. इस कंपनी ने पंजाब नेशनल बैंक से 518 करोड़ का बैंक लोन ले रखा था और इसके बदले में कंपनी और दूसरी संपतियों को गिरवी रखा हुआ था. लोन को चुका न पाने पर साल 2008 में बैंक ने 518 करोड़ के इस लोन को NPA यानी Non Performing Asset घोषित कर दिया और गिरवी रखी संपत्ति की SARFAESI यानी Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest कानून के तहत नीलामी की प्रकिया शुरू कर दी.

प्रशासन को करनी थी संपत्तियों की नीलामी

नीलामी की यह प्रक्रिया गुजरात में भुज इलाके (Bhuj) के जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी और निगरानी में होनी थी. उसी दौरान अमृतलाल पारिख (Amrutlal Parikh) ने वित्त मंत्रालय का फर्जी नोटिफिकेशन भुज के जिला मजिस्ट्रेट को दिया और साथ ही एक फर्जी फोन मंत्रालय से करवाया. उस फोन कॉल में उसने खुद को जॉइंट सेक्रेटरी बताया और कहा कि नीलामी की इस प्रकिया को रोका जाए. पारिख के इस नोटिफिकेशन और फोन के बाद कार्रवाई रोक दी गई और बैंकों को भी इस निर्देश के बारे में बताया गया.

मंत्रालय ने किसी नोटिफिकेशन से इनकार किया

बैंक ने जानकारी मिलने के बाद वित्त मंत्रालय से संपर्क किया तो पता चला कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया बल्कि मंत्रालय इस तरह का नोटिफिकेशन जारी भी नहीं कर सकता. इसके बाद वित्त मंत्रालय की तरफ से दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराथ शाखा को शिकायत दी गई.

भारत आने पर आरोपी को दबोच लिया गया

पुलिस (Delhi Police) ने मामला दर्ज कर आरोपी अमृतलाल पारिख (Amrutlal Parikh) के खिलाफ LoC यानी Look Out Circular जारी करवाया, आरोपी के भारत आने पर उसे पकड़ा जा सके. आरोपी 28 मार्च को लंदन से दिल्ली आया तो पुलिस को इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से इसकी जानकारी मिल गई, जिसके बाद उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया. अब पुलिस इस मामले में शामिल बाकी आरोपियों का पता लगा रही है. जिन्होंने वित्त मंत्रालय का फर्जी नोटिफिकेशन और बैकों की कार्रवाई को रुकवाने में अमृतलाल पारिख की मदद की थी.

