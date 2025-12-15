'पैसे वालों के लिए भगवान के आराम में दखल क्यों', बांके बिहारी मंदिर की सुनवाई में SC का सवाल

Banke Bihari Temple: सुप्रीम कोर्ट ने वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन का समय बढ़ाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को गंभीरता से लिया है. बेंच ने मथुरा के जिलाधिकारी, मंदिर प्रबंधन कमेटी, और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है. बता दें, अब इस मामलें में अगली सुनवाई जनवरी के पहले हफ्ते में होगी.
Banke Bihari Temple: सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि वृंदावन में श्री बांके मंदिर में भक्तों की सुविधा के लिए अगर भगवान के दर्शन का वक़्त अगर बढ़ाया गया है तो इस पर एतराज क्यों है. कोर्ट ने कहा कि अभी भगवान के आराम के वक़्त में उन्हें आराम कहां करने दिया है. इस दरम्यान अमीर लोग पैसा देकर पूजा करते है. दरअसल मंदिर के प्रबंधन के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी ने भगवान के दर्शन का वक़्त रोजाना करीब ढाई घन्टे बढ़ा दिया है. मंदिर के सेवायत इसका विरोध कर रहे है.
भगवान के दर्शन का वक़्त बढ़ाए जाने पर सवाल
आज मंदिर की अपनी मैनेजमेंट कमेटी की ओर से वकील श्याम दीवान ने दर्शन बढ़ाए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि दर्शन के वक़्त को नहीं बदला जा सकता. ये लंबे वक़्त से चली आ रही परंपरा का हिस्सा है. इसके चलते भगवान के जागने, उनके सोने का भी वक्त बदलता है. भगवान का आराम का अपना वक़्त होता है. इसमें दखल नहीं दिया जा सकता.
चीफ जस्टिस का सवाल
चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सवाल उठाते हुए कहा कि लेकिन भगवान के आराम के वक़्त में उन्हें आराम कहां करने दिया जाता है. इस वक़्त जब आम श्रद्धालु दर्शन नहीं कर सकते, 12 बजे मंदिर को बंद करके वो भगवान को एक मिनट के लिए भी चैन नहीं लेने देते. वो भगवान का हर तरह से शोषण करते है. इसी समय प्रभावशाली लोग जो बड़ी रकम दे पूजा कर पाते है. उन्हें पूजा करने की इजाजत होती है! मंदिर कमेटी की ओर से पेश वकील श्याम दीवान ने कहा कि इस तरह की कोई शिकायत नहीं है लेकिन कोर्ट की आशंका अपनी जगह ठीक हो सकती है ,उसे देखा जा सकता है. लेकिन भगवान के दर्शन का वक़्त बदला जाना ठीक नहीं है.
देहरी पूजा बंद करने के फैसले पर सवाल
वकील ने हाई पावर कमेटी की ओर से देहरी पूजा की परंपरा को बंद किए जाने पर भी सवाल उठाए. उन्होंने दलील दी कि लंबे समय से देहरी पूजा की परंपरा रही है. देहरी को भगवान के पद चिन्ह माना जाता है, इसलिए इनकी पूजा की परंपरा रही है. इस पूजा को तब किया जाता है जब मंन्दिर श्रद्धालुओं के लिए बंद रहता है. ऐसे में देहरी पूजा को बंद करने का कमेटी फैसला पूरी तरह से मनमाना और गलत है.
SC ने नोटिस जारी किया
मंदिर की पुरानी मैनेजमेंट कमेटी की ओर से दायर याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी ने मनमाने तरीके से सेवादारों की नियुक्ति की है. कोर्ट ने याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त कमेटी, यूपी सरकार, मथुरा वृंदावन डिवेलपमेंट ऑथोरिटी को नोटिस जारी किया है. जनवरी के पहले हफ्ते में कोर्ट आगे सुनवाई करेगा.
