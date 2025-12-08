Advertisement
बंकिम चंद्र चटर्जी अंग्रेजों के खिलाफ क्यों बन गए थे बागी और लिख दिया 'वंदे मातरम्'? उद्धव के सांसद ने सुनाया पूरा किस्सा

लोकसभा में वंदे मातरम् को लेकर बहस जारी थी. इस बीच शिवसेना (उद्धव बाला साहेब ठाकरे) की पार्टी के सांसद अरविंद सावंत ने साल 1873 की उस ऐतिहासिक घटना का उल्लेख किया जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को इस गीत की रचना करनी पड़ी.

Dec 08, 2025
लोकसभा में वंदे मातरम् को लेकर बहस जारी थी. इस बीच शिवसेना (उद्धव बाला साहेब ठाकरे) की पार्टी के सांसद अरविंद सावंत ने साल 1873 की उस ऐतिहासिक घटना का उल्लेख किया जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को इस गीत की रचना करनी पड़ी. शिवसेना सांसद ने 1873 की उस घटना का जिक्र करते हुए बताया कि एक अंग्रेज अधिकारी ने उन्हें कैसे बीच बाजार अपमानित किया था. जिसके बाद कैसे बंकिम चंद्र ने अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ने को ही सच्ची देशभक्ति मान लिया था. उस समय की एक छोटी सी झड़प कैसे ब्रिटिश हुकूमत के लिए नाक का सवाल बन गई थी. इस घटना के बाद ही साल 1875-76 के बीच उन्होंने वंदे मातरम् गीत को लिखा था. 

15 दिसंबर 1873 में बंकिम चंद्र चटर्जी केवल एक साहित्यकार ही नहीं बल्कि ब्रिटिश हुकूमत के एक उच्च अधिकारी मुर्शिदाबाद जिले के बहरामपुर में डिप्टी मजिस्ट्रेट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे थे. यद्यपि बंकिम चंद्र खुद एक सरकारी अफसर थे लेकिन ये वो दौर था जब अंग्रेज अफसर और भारतीय अफसर के बीच जमीन-आसमान का अंतर माना जाता था. अंग्रेजों का घमंड अपने चरम पर था वो भरतीयों को हमेशा गिरी निगाहों से ही देखते थे चाहे वो किसी भी पद पर क्यों न हों या फिर कितने भी शिक्षित क्यों न हों.  बहरामपुर छावनी अंग्रेजों का गढ़ था यहां पर सिर्फ अंग्रेज अधिकारियों के ही नियम चलते थे. 

भरे बाजार अंग्रेज अफसर ने बंकिम चंद्र को अपमानित किया
15 दिसंबर 1873 की दोपहर का समय था और बंकिम चंद्र अपनी पालकी में सवार होकर अपने काम से लौट रहे थे. तभी उनकी पालकी बहरामपुर के लाल दिघी मैदान पहुंची. ये मैदान छावनी के इलाकों में आता था. उस समय उस मैदान में अंग्रेज लेफ्टिनेंट कर्नल डफिन अपने सैनिकों के साथ क्रिकेट खेल रहा था. कर्नल डफिन उस समय बहरामपुर छावनी का कमांडिंग ऑफिसर था. जैसे ही बंकिम चंद्र की पालकी मैदान के हिस्से में पहुंची अंग्रेज अफसर गुस्से से लाल हो गया. उसने चिल्लाते हुए पालकी को रोकने का आदेश दिया. पालकी उठाने वाले मजदूरों का गालियां दी और बंकिम चंद्र को भी अपशब्द कहकर अपमानित किया. इतना ही नहीं उसने पालकी को वापस भेज दिया. 

तब भारतीयों को हिकारत की नजर से देखते थे अंग्रेज अफसर
दरअसल ये वो दौर था जब अंग्रेज अफसरों का भारतीयों पर बड़ा रुतबा चलता था. जब वो किसी भी जगह पर होते थे और उनके सामने से भारतीयों की पालकी निकलती थी तो वो अंग्रेज अफसर खुद उतरकर और सम्मान प्रकट करके ही आगे बढ़ते थे. ऐसे में बंकिम चंद्र का पालकी में बैठकर जाना उस अंग्रेज अफसर को नागवार गुजरा और उसने पालकी रोकने का आदेश दिया और जब उसमें भारतीय को देखा तो गुस्से से और भी आग बबूला हो गया. डफिन ने खेल रोका और पालकी की ओर गुस्से से दौड़ पड़ा. चश्मदीदों के मुताबिक उसने बंकिम चंद्र के हाथ को झटका दिया और उन्हें धक्का तक देने की कोशिश की. उस समय तो बंकिम चंद्र खून का घूंट पीकर रह गए लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी.

बंकिम चंद्र ने लिया बड़ा फैसला
अगले दिन बंकिम चंद्र ने कानूनी सहारा लिया. उन्होंने अपने पद का इस्तेमाल करते हुए कर्नल डफिन के खिलाफ कोर्ट में सीधे मुकदमा दर्ज करवा दिया.  बंकिम चंद्र ने कर्नल डफिन पर सार्वजनिक अपमान और हमले के आरोप लगाए. थोड़ी ही देर में ये खबर पूरे बंगाल में जंगल की आग की तरह से फैल गई. ये मुकदमा अपने आप में इसलिए खास था क्योंकि एक भारतीय डिप्टी मजिस्ट्रेट ने छावनी के कमांडिंग अफसर के खिलाफ मुकदमा कर दिया था. इस मुकदमें से ब्रिटिश शासन में भी खलबली मच गई थी. ये मामला डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट मिस्टर विंटर के पास पहुंचा. वो इस बात को जानते थे कि अगर ये केस आगे बढ़ा तो ब्रिटिश हुकूमत की बहुत बदनामी होगी. 

अंग्रेजों ने बंकिम चंद्र पर दबाव बनाया
अंग्रेजों ने इस मुकदमें को वापस लेने के लिए बंकिम चंद्र पर तरह-तरह के दबाव बनाए. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मिस्टर विंटर ने भी बंकिम चंद्र को समझाया कि वो इस केस को वापस ले लें. कर्नल से ये भूल हो गई कि पालकी में कोई आम भारतीय बैठा है. वो आपको पहचान नहीं पाए. लेकिन बंकिम चटर्जी किसी भी तरह से केस वापिस लेने को राजी नहीं हुए और कहा कि क्या अंग्रेज अफसरों को किसी भी भारतीय का इस तरह से अपमान करने का अधिकार है? दरअसल यह केस शीशे की तरह साफ था. विंटर नहीं चाहते थे कि कोई अंग्रेज अफसर किसी भारतीय के सामने कटघरे में खड़ा हो और ब्रिटिश सरकार की बदनामी हो कि उनके अफसर तो गुंडों की तरह से व्यवहार करते हैं.  

12 जनवरी 1874 को कोर्ट में अंग्रेज अफसर ने मांगी सार्वजनिक माफी
आखिर वो दिन भी आया जब 12 जनवरी 1874 को बहरामपुर की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई. पूरी कोर्ट खचाखच भीड़ से भरी हुई थी. लोगों का हुजूम ये देखने के लिए उमड़ पड़ा था कि क्या अंग्रेज जज अपने ही देश के कर्नल को सजा देगा या नहीं? कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और गवाहों को बुलाया गया. बंकिम चंद्र ने अपने पक्ष में कई स्थानीय लोगों और यहां तक कि कुछ अन्य अधिकारियों की गवाही भी तैयार रखी थी. मामला शीशे की तरह साफ था- डफिन दोषी पाए गए.  जज (मिस्टर विंटर) ने कर्नल डफिन से कहा कि कानून सबके लिए बराबर है और इस केस में उनकी गलती सबको दिखाई दे रही है. ऐसे में अगर आप खुली कोर्ट में सबके सामने बंकिम चंद्र से माफी मांग लें तो बेहतर होगा नहीं तो कानून अपना काम करेगा. अपने आप को चौतरफा घिरता देख कर्नल डफिन ने कोर्ट में बंकिम चंद्र से सार्वजनिक माफी मांगी और उसका गर्व टूट गया.  

ब्रिटिश हुकूम के खिलाफ आया गुस्सा, लिख दिया ‘वंदे मातरम’
इतिहासकारों का मानना है कि बंकिम चंद्र इस घटना के बाद से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ गुस्से से भर चुके थे. वो भले ही अंग्रेजी हुकूमत के अफसर रहे हों लेकिन उनके अंदर का राष्ट्रवाद मरा नहीं था. इस अपमान ने उन्हें याद दिलाया कि जब तक देश गुलाम है तब तक भारतीय चाहे जितना बड़ा अधिकारी बन जाए उसके अंग्रेज सम्मान की निगाहों से नहीं देखेंगे. इस घटना के कुछ ही समय बाद साल 1875-1876 के बीच बंकिम चंद्र ने ‘वंदे मातरम’ गीत की रचना की. यह गीत बाद में उनके प्रसिद्ध उपन्यास ‘आनंदमठ’ (1882) का हिस्सा बना. 

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

Bankim Chandra Chatterjee Arvind Savant Lok Sabha

