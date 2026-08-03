Bankipur, datia and manjalpur by election result 2026: बिहार की बांकीपुर,मध्‍य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मांजलपुर सीट पर हुए उपचुनाव की काउंटिंग जारी है. मौजूदा रुझानों के मुताबिक बांकीपुर में बड़ा उलटफेर हो सकता है. बीजेपी के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष नितिन नवीन के इस्‍तीफे से खाली हुई सीट पर जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर बढ़त बनाए हुए हैं. यदि वह इस सीट को जीत जाते हैं तो बांकीपुर में पिछले 31 साल का रिकॉर्ड टूट जाएगा. बीजेपी इस सीट से 1995 के बाद से आज तक कोई चुनाव नहीं हारी है. बांकीपुर में वोटों की गिनती के 14 राउंड के बाद प्रशांत किशोर ने BJP के नीरज कुमार के मुकाबले अपनी बढ़त बढ़ाकर 7,781 कर ली है. किशोर को 28,201 वोट मिले हैं, जबकि BJP उम्मीदवार को 20,420 वोट मिले हैं. PK की जन सुराज ने नवंबर 2025 में बिहार की 243 सीटों में से 238 सीटों पर प्रत्‍याशी खड़े किए थे लेकिन उनमें से एक भी सीट नहीं जीत सकी. उस चुनाव में प्रशांत किशोर चुनाव मैदान में नहीं उतरे थे.