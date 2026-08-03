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By-Election Result 2026: 3 राज्‍यों की 3 सीटों पर उपचुनाव- 3 दिशाओं में जा रहे नतीजे, क्‍या बीजेपी को मिलेगा झटका?

Bye Election to Assembly Constituencies: Results August-2026: बांकीपुर में बड़ा उलटफेर होने के आसार दिख रहे हैं. दतिया में बीजेपी को भितरघात सहना पड़ सकता है. गुजरात की मांजलपुर सीट पर बीजेपी अपना दबदबा बरकरार रख सकती है.

Written ByAtul Chaturvedi
Published: Aug 03, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 02:29 PM IST
By-Election Result 2026: 3 राज्‍यों की 3 सीटों पर उपचुनाव- 3 दिशाओं में जा रहे नतीजे, क्‍या बीजेपी को मिलेगा झटका?

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Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

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