/मोदी फैक्टर से आगे की चुनौती! बांकीपुर, दतिया की हार पर बीजेपी आलाकमान करेगा मंथन, क्या खिसक रहा है सबसे मजबूत वोट बैंक?

4 मई 2026 में असम, बंगाल, केरल, तमिलनाडु के चुनावी नतीजे आने के बाद बीजेपी नेता, बंगाल फतह और असम में जीत की हैट्रिक और केरल में 12 फीसदी वोट शेयर मिलने के बाद 'चप्पा-चप्पा भाजपा' और अंग-बंग-कलिंग तीनों में बीजेपी का मुख्यमंत्री होने की खुशी मना रहे थे. भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJPYM) समेत पार्टी के कई सोशल मीडिया हैंडल्स ऐसे संदेशों से पटे थे. अब महज तीन महीने में क्या हो गया कि बीजेपी जहां करीब 25 साल से सत्ता में काबिज थी. अपने उन मजबूत किलों की अभेद सीट ही हार गई.
2014 में केंद्र में पहली बार अकेले बीजेपी के प्रचंड बहुमत वाली मोदी सरकार आने के पहले तक ये कहा जाता था कि बीजेपी, सवर्णों की राजनीति करने वाली पार्टी है, जिसका जनाधार शहरी इलाकों में रहने वाले सवर्ण मतदाताओं तक सीमित है. नरेंद्र मोदी के भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अमित शाह से लेकर तमाम भाजपा नेताओं ने कहा कि बीजेपी को हर जातीय वर्ग का समर्थन हासिल है.
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2019 और 2024 में केंद्र में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार बनने के बाद तक यही माना गया कि बीजेपी को हर जाति और समुदाय के मतदाता पसंद करते हैं. लेकिन बांकीपुर और दतिया विधानसभा का उपचुनाव हारने के बाद ये सवाल उठा कि कहीं पार्टी का कैडर यानी कोर वोट बैंक उसके पास से छिटक तो नहीं रहा.
बांकीपुर सीट पर जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत किशोर (PK) ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार को 19,324 वोटों से पटखनी दी. PK को 64,151 वोट मिले उनका वोट शेयर करीब 50 फीसदी रहा, जबकि NK को 44,827 मतों से ही संतोष करना पड़ा. महज नौ महीने पहले ही बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए (बीजेपी-जेडीयू-एलजेपी-रालोपा-हम) ने 243 सीटों में 202 पर जीत हासिल करके विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया था और जनसुराज पार्टी का खाता तक नहीं खुला था.
जातीय समीकरण की बात करें तो यहां सवर्ण वोटर्स की आबादी करीब 45 से 50 फीसदी है. उसका भी वर्गीकरण करें तो कायस्थ मतदाता 15%, ब्राह्मण 12%, भूमिहार और राजपूत मतदाता करीब 10-10% हैं. इसी सीट पर 20 फीसदी बनिया, 12 फीसदी मुस्लिम, 8 फीसदी दलित, और 6 फीसदी यादव और बाकी पिछड़ी और अतिपिछड़ी जातियों के मतदाता हैं.
सवर्ण वोटरों के समर्थन से बीजेपी बीते करीब तीन दशकों से यहां जीत हासिल करती रही है. इसके साथ ही चुनावी पंडितों का ये भी मानना रहा है कि आरजेडी के पास इस सीट का करीब 20 फीसदी वोट बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह मजबूती से साथ रहा है.
बीजेपी 9 महीने में बिहार की अपनी सबसे मजबूत सीट इतने बड़े अंतर से कैसे हार गई, अब इसका विश्लेषण जारी है. हारी बाजी जीतने वाला 'सिकंदर और हार कर बाजी जीतने वाले को अगर 'बाजीगर' कहते हैं. जनसुराज के PK उपचुनाव जीतकर बांकीपुर के 'जननायक' बन गए हैं.
बिहार के सियासी पंडितों ने बीजेपी की हार की एक वजह वोटर टर्नआउट का काफी कम होना भी माना. बीजेपी ने इस हार की वजह ये बताई कि राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) का पूरा वोट पीके को चला गया, वहीं लालू यादव की बेटी और आरजेडी सांसद मीसा भारती ने तो पीके की जीत को ही 'बीजेपी की जीत' बताकर जनता को कन्फ्यूज किया.
बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कुछ उदाहरण देते हुए दावा किया कि तेजस्वी यादव की चुनावी अभियान से दूरी ने भी इसमें भूमिका निभाई और आरजेडी का एक बड़ा पारंपरिक वोट बैंक भी जनसुराज की ओर ट्रांसफर हुआ.'
बीजेपी के अंदर यह भी माना जा रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार की जगह सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ सामाजिक समीकरण बदले हैं. पार्टी के कुछ नेताओं का मानना है कि नीतीश कुमार सभी वर्गों को साथ लेकर चलने में सफल रहते थे, जबकि नए जातीय समीकरणों को अभी वैसी पुरानी स्वीकार्यता नहीं मिली है.
वहीं, उच्च शिक्षण संस्थानों में जातीय भेदभाव से जुड़े यूजीसी के प्रस्ताव और बार-बार होने वाले पेपर लीक जैसे मुद्दों से भी पढ़े-लिखे और शहरी वर्ग के मतदाताओं में नाराजगी बढ़ी है. पार्टी के समर्थक जो पहले सोशल मीडिया पर अपनी डीपी पर कमल का फूल या पीएम मोदी की फोटो लगाए रखते थे, उनका भी मानना है कि इन मुद्दों का पार्टी के पारंपरिक समर्थकों पर कुछ असर तो पड़ा है.
दतिया सीट बीजेपी 6,016 वोटों से हारी. दतिया में ब्राह्मण मतदाता करीब 33 से 35 हजार हैं और यह बीजेपी का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता है. वहीं सवर्णों में क्षत्रिय समाज के करीब 15 से 18 हजार, वैश्य समाज के 12 से 15 हजार मतदाता यहां पर प्रभावी हैं. इसके अलावा कुशवाहा समाज के करीब 30 हजार, यादव मतदाता करीब 18 हजार और ओबीसी की अन्य जातियों के 15 से 20 हजार मतदाता भी चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं. बीजेपी ने बीते 15 सालों से ओबीसी वोट बैंक पर फोकस किया है. इस हिसाब से इस सीट पर बीजेपी की हार सवालों के घेरे में है.
दतिया में चंद्रशेखर 'रावण' की आजाद समाज पार्टी और बदले जातीय समीकरणों ने मुकाबला प्रभावित किया. विश्लेषकों के मुताबिक इसका अपेक्षाकृत ज्यादा नुकसान बीजेपी को हुआ.
अब बीजेपी में अंदरखाने चर्चा है कि जिन मतदाताओं को बीजेपी अपना सबसे भरोसेमंद वोट बैंक मानती थी, वे अब पहले की तरह आंख बंद करके वोट देने को तैयार नहीं हैं. एनडीए के कुछ सहयोगी दलों के नेताओं का भी मानना है कि सत्ता में रहने वाली किसी भी पार्टी को घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मतदाता समय आने पर किसी को भी सबक सिखा सकते हैं.
कुछ नेताओं का मानना है कि मतदाता बहुत समझदार हो गए हैं. पार्टी के पुराने समर्थक यानी खांटी वोटर सिर्फ पार्टी का नाम और कमल देखकर वोट नहीं देंगे. अगर उन्हें उम्मीदवार या फैसले पसंद नहीं आए, तो वे नाराजगी भी दिखा सकते हैं.
बीजेपी के एक सामने चुनौती ये भी है कि वह अपने पारंपरिक मतदातों को भी साथ रखे और ओबीसी तथा अति पिछड़ा वर्ग जैसे नए सामाजिक समूहों का भरोसा भी न टूटने दे.