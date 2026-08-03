क्या खत्म हो रहा है 'अभेद्य किलों' का दौर? तीन उपचुनावों ने दिए बड़े सियासी संकेत

बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर भाजपा की हार इस समय तीनों उपचुनावों में सबसे चर्चित है. यह सीट 1995 से ही भाजपा के पास थी और पार्टी का मजबूत गढ़ मानी जाती थी. इस बार भाजपा को 19 हजार से ज्यादा वोटों से हार का सामना करना पड़ा. इस सीट की खास बात यह भी है कि यह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की परंपरागत सीट रही है. उन्होंने चुनाव के दौरान लगातार प्रचार किया, लोगों के बीच पहुंचने की कोशिश की, लेकिन इतने जतन के बाद भी पार्टी सीट नहीं बचा सकी. सियासी जानकारों का मानना है कि इस हार के पीछे स्थानीय मुद्दों और लोगों की नाराजगी भी अहम वजह हो सकती है. पूरे देश का ध्यान बटोरने वाले भरत तिवारी एनकाउंटर जैसे विवादित मामलों को भी चुनावी नतीजों से जोड़कर देखा जा रहा है.