क्या खत्म हो रहा है 'अभेद्य किलों' का दौर? तीन उपचुनावों ने दिए बड़े सियासी संकेत

तीन राज्यों के विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं. इन नतीजों ने कई बड़े राजनीतिक संदेश दिए हैं. सबसे ज्यादा चर्चा बिहार की बांकीपुर सीट की हो रही है, प्रशांत किशोर ने सभी को चौंकाते हुए भाजपा को तगड़ा झटका दिया है. वहीं मध्य प्रदेश के दतिया में भी बीजेपी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी. दूसरी ओर गुजरात में भाजपा ने सीट तो बचा ली, लेकिन जीत का अंतर पहले के मुकाबले कम हो गया.
बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर भाजपा की हार इस समय तीनों उपचुनावों में सबसे चर्चित है. यह सीट 1995 से ही भाजपा के पास थी और पार्टी का मजबूत गढ़ मानी जाती थी. इस बार भाजपा को 19 हजार से ज्यादा वोटों से हार का सामना करना पड़ा. इस सीट की खास बात यह भी है कि यह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की परंपरागत सीट रही है. उन्होंने चुनाव के दौरान लगातार प्रचार किया, लोगों के बीच पहुंचने की कोशिश की, लेकिन इतने जतन के बाद भी पार्टी सीट नहीं बचा सकी. सियासी जानकारों का मानना है कि इस हार के पीछे स्थानीय मुद्दों और लोगों की नाराजगी भी अहम वजह हो सकती है. पूरे देश का ध्यान बटोरने वाले भरत तिवारी एनकाउंटर जैसे विवादित मामलों को भी चुनावी नतीजों से जोड़कर देखा जा रहा है.
इस चुनाव का सबसे बड़ा फायदा जनसुराज और उसके संस्थापक प्रशांत किशोर को मिला है. कुछ महीने पहले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी कोई सीट नहीं जीत सकी थी, लेकिन अब भाजपा के सबसे मजबूत गढ़ों में से एक सीट जीतना उनके लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर जनसुराज आने वाले समय में इसी तरह अपना संगठन मजबूत करती है, तो बिहार की राजनीति में भाजपा और राजद के साथ तीसरी बड़ी ताकत बन सकती है. इससे भविष्य में त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना भी बढ़ सकती है.
यह जीत बांकीपुर की जनता की जीत है, पूरे बिहार की जीत है pic.twitter.com/T4jb0QF8jJ
— Jan Suraaj (@jansuraajonline) August 3, 2026
मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा. कांग्रेस उम्मीदवार ने जीत दर्ज की, जबकि भाजपा की ओर से चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत लगाई गई थी. इस चुनाव से पहले भाजपा नेता डॉ. नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटे जाने को लेकर पार्टी के भीतर नाराजगी भी सामने आई थी. नरोत्तम एमपी के कद्दावर नेताओं में शुमार हैं. बाद में उन्होंने पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार भी किया, लेकिन इसका फायदा नहीं मिला.
#WATCH | Indore: On Datia bypoll, Madhya Pradesh Minister Kailash Vijayvargiya says, "By-elections don't hold much significance, but there are still wins and losses. And our state president said we'll reflect on this and discuss it at the national level.
On Bankipur bypoll, he… pic.twitter.com/1wdFcC18TH
— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) August 3, 2026
मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे कई बड़े नेताओं ने भी चुनाव प्रचार किया. इसके बावजूद भाजपा जीत हासिल नहीं कर सकी. यह नतीजा इस बात का संकेत माना जा रहा है कि सिर्फ बड़े नेताओं की रैलियां चुनाव जिताने के लिए काफी नहीं होतीं. उम्मीदवार की स्वीकार्यता, स्थानीय संगठन और कार्यकर्ताओं की एकजुटता भी उतनी ही जरूरी होती है.
गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की, लेकिन जीत का अंतर पहले की तुलना में कम रहा. वहीं कांग्रेस अपने वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी करने में सफल रही. हालांकि गुजरात में भाजपा की स्थिति अभी भी मजबूत मानी जाती है, लेकिन कांग्रेस की बढ़त यह संकेत देती है कि विपक्ष धीरे-धीरे अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रहा है.
Vadodara, Gujarat: BJP candidate Satish Patel won the Manjalpur Assembly by-election by a margin of 30,499 votes, securing a decisive victory over Congress candidate Bhikha Rabari. pic.twitter.com/o4oEYcbRfq
— IANS (@ians_india) August 3, 2026
तीनों राज्यों के नतीजों को एक साथ देखें तो साफ है कि अब चुनाव पहले की तुलना में ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गए हैं. किसी भी राजनीतिक दल के लिए केवल पुराना वोट बैंक या बड़े नेताओं की लोकप्रियता जीत की गारंटी नहीं रह गई है. मतदाता अब स्थानीय मुद्दों, उम्मीदवार की छवि और क्षेत्र में किए गए काम को भी अहमियत दे रहे हैं. यही वजह है कि कई मजबूत मानी जाने वाली सीटों पर भी इस बार मुकाबला बदलता दिखाई दिया.
बिहार में प्रशांत किशोर की बढ़ती राजनीतिक मौजूदगी, मध्य प्रदेश में उम्मीदवार चयन को लेकर उठे सवाल और गुजरात में कांग्रेस के बढ़ते वोट शेयर ने यह साफ संकेत दिया है कि आने वाले चुनावों में सभी दलों को अपनी रणनीति और संगठन दोनों पर पहले से ज्यादा मेहनत करनी होगी.