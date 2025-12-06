पश्चिम बंगाल में 79 आदिवासियों ने SIR से किया इनकार, भारतीय नागरिकता को लेकर दिया ये जवाब

पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग को लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है. अब ताजा मामला बांकुरा जिले के मुचिकाता और वेदुआशोल गांव का है. इस गांव के आदिवासियों ने अब एसआईआर का विरोध करना शुरू कर दिया है. इन गांवों के आदिवासियों ने 'समाजवाद इंटर-स्टेट माझी सरकार' के प्रति निष्ठा का हवाला देकर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है. ब्लॉक प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने आदिवासी समूहों को मनाने की कोशिश की लेकिन सभी प्रयास असफल रहे.

अधिकारियों के अनुसार 79 आदिवासी निवासियों ने कथित तौर पर माझी सरकार का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले बाहरी लोगों के प्रभाव में आकर मतदाता सूची नहीं भरी. ग्रामीणों ने कहा कि उन्होंने इस समूह से पहचान पत्र ले लिए हैं और भारत सरकार की नागरिकता स्वीकार करने से इनकार कर दिया है. रानीबांध बीडीओ अनीशा यश और खात्रा एसडीपीओ अभिषेक यादव ने मतदाता पंजीकरण के महत्व को समझाया, लेकिन ग्रामीण अपनी बात पर अड़े रहे. एक निवासी ने कथित तौर पर कहा,'हम दो नावों की सवारी नहीं करते. जब हमने अपना नाम माझी सरकार में दर्ज करा लिया है, तो हम भारत सरकार के नागरिक नहीं रहेंगे.'

SIR पर प्रशासन जारी रखेगा अभियान और फिर से गांवों में जाएगा

प्रशासन ने कहा कि वह गांवों में दोबारा जाएगा और वोटर रजिस्ट्रेशन को लेकर जागरूकता अभियान जारी रखेंगे. अधिकारियों ने कहा, 'हम फिर से गांवों में जाएंगे और लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे. हम लगातार यह अभियान चलाते रहेंगे कि मतदाता सूची में नाम होना क्यों जरूरी है?' स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल हों और कोई अपात्र मतदाता सूची में न रहे.

देश के कई राज्यों में जारी है SIR अभियान

फिलहाल SIR अभियान कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहा है, जिनमें उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल शामिल हैं. उल्लेखनीय है कि अगले साल इनमें से चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया 11 दिसंबर से नामांकन अवधि और मतदान केंद्रों के युक्तिकरण के साथ शुरू होगी. 12 से 15 दिसंबर तक कंट्रोल टेबल अपडेट की जाएगी और ड्राफ्ट मतदाता सूची तैयार की जाएगी, जिसे 16 दिसंबर को पब्लिश किया जाएगा. 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं, जबकि नोटिस चरण 7 फरवरी तक चलेगा. अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी.

