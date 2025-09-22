'यह हमारी धरती की संस्कृति और एकता का उत्सव...,' बानू मुश्ताक ने किया मैसूर दशहरा उत्सव का शुभारंभ, सीएम सिद्धारमैया रहे मौजूद

Banu Mushtaq Mysuru Dasara celebrations: फेमस कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक ने भाजपा का विरोध करने के बावजूद चामुंडी पहाड़ियों पर स्थित चामुंडेश्वरी मंदिर में मैसूरु दशहरा का उद्घाटन किया.
Banu Mushtaq: कर्नाटक में विपक्षी भाजपा की ओर से उठाई गई कई आपत्तियों के बीच फेमस कन्नड़ राइटर बानू मुश्ताक ने सोमवार 22 सितंबर 2025 को चामुंडी पहाड़ियों पर स्थित चामुंडेश्वरी मंदिर में मैसूरु दशहरा का उद्घाटन किया. इस दौरान लेखिका ने पीले और हरे रंग की सिल्क साड़ी पहनी थी और बालों पर फूल लगाए थे. लेखिका ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साथ पूजा-अर्चना और पारंपरिक अनुष्ठानों में हिस्सा लिया.
इस मौके पर राज्य सरकार ने विशेष सुरक्षा व्यवस्था की थी क्योंकि भाजपा नेताओं और हिंदू कार्यकर्ताओं ने बानू मुश्ताक द्वारा मंदिर के उद्घाटन का विरोध किया था. बानू मुश्ताक ने सुबह 10 बजे से 10:40 बजे के बीच वृश्चिक लग्न के शुभ समय में दशहरा उत्सव का शुभारंभ किया. बाद में मंदिर के अधिकारियों ने उनका सम्मान किया और उन्हें माला पहनाई और मैसूर पेठा (पारंपरिक पगड़ी) भेंट की.
लेखिका ने इस दौरान कहा,' हम आज मां चामुंडेश्वरी के आशीर्वाद से दशहरा उत्सव का उद्घाटन कर रहे हैं. एक करीबी दोस्त ने मुझसे कहा था कि वह मुझे चामुंडी पहाड़ियों पर ले जाएगी, लेकिन आज मां चामुंडेश्वरी ने खुद मुझे यहां बुलाया है. कुछ विरोध के बावजूद मां ने मुझे बुलाया है. उनकी कृपा से यहां खड़ा होना मेरे जीवन के सबसे बड़े सम्मानों में से एक है.' मुश्ताक ने कहा कि यह उत्सव कर्नाटक की संस्कृति और एकता का उत्सव है. उन्होंने आगे कहा,' यह हमारी धरती की संस्कृति और एकता का उत्सव है और इस धरती पर जन्मा हर व्यक्ति इसका हिस्सा बनने का हकदार है. यह उत्सव सभी को शामिल करने के लिए है.' उन्होंने देवी चामुंडेश्वरी की भव्य पूजा में भी भाग लिया. वे गर्भगृह के सामने सबसे आगे खड़ी रहीं. उन्हें माला पहनाई गई और साड़ी भेंट की गई.
कार्यक्रम के बीच कन्नड़ और संस्कृति मंत्री शिवराज तंगड़गी ने भाजपा की कड़ी आलोचना की. उन्होंने कहा कि उसके पास कोई ठोस काम नहीं है. कांग्रेस सरकार ने पांच गारंटियों को सफलतापूर्वक लागू कर दिया है और लोग खुश हैं, इसलिए भाजपा धार्मिक मुद्दों को उठा रही है. दशहरा समारोह के उद्घाटन के लिए बानु मुश्ताक को चुनने के फैसले को कर्नाटक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. कर्नाटक हाई कोर्ट ने पूर्व भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा और दो अन्य लोगों की ओर से दायर की गई सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिनमें कांग्रेस सरकार के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई थी. ( इनपुट-आईएएनएस)
बानू मुश्ताक एक प्रसिद्ध कन्नड़ लेखिका हैं जिन्हें 2025 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. वह एक किसान और कन्नड़ भाषा आंदोलन में सक्रिय रही हैं.
बानू मुश्ताक ने चामुंडी पहाड़ियों पर स्थित चामुंडेश्वरी मंदिर में मैसूरु दशहरा उत्सव का उद्घाटन किया. उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साथ पूजा-अर्चना और पारंपरिक अनुष्ठानों में भाग लिया.
