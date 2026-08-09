/महाराष्ट्र के बारामती एयरपोर्ट पर प्लेन क्रैश, रनवे पर अनियंत्रित हुआ ट्रेनी एयरक्राफ्ट, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

Trainee Aircraft Crashed At Baramati Airport: महाराष्ट्र के बारामती एयरपोर्ट से एक हादसे की खबर सामने आ रही है. जानकारी के अनुसार, यहां 'कारवार एविएशन' (Karwar Aviation) का एक ट्रेनी एयरक्राफ्ट रनवे पर टैक्सी करते समय अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया. हादसे के तुरंत बाद एयरपोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया.
Baramati, Maharashtra: A trainee aircraft belonging to Karwar Aviation crashed at Baramati Airport while taxiing on the runway. Police and officials reached the spot. The exact cause of the crash is yet to be ascertained. Further details are awaited pic.twitter.com/XL52RQGQ8o
— IANS (@ians_india) August 9, 2026
फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि विमान में केवल ट्रेनी पायलट मौजूद था या उनके साथ कोई इंस्ट्रक्टर भी था. साथ ही, प्लेन में सवार लोगों की स्थिति को लेकर आधिकारिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है. हादसे की असल वजह क्या कोई तकनीकी खराबी थी या टैक्सी करते समय कोई मानवीय चूक हुई इसकी गहन जांच की जा रही है. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) और एविएशन सेफ्टी अथॉरिटी को मामले की जानकारी दे दी गई है, जो इस दुर्घटना की विस्तृत जांच करेगी.
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