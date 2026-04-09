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Hindi Newsदेशवोटिंग से पहले बारामती में उलटफेर, कांग्रेस प्रत्याशी ने वापस लिया नाम; सुनेत्रा पवार का निर्विरोध जीतना तय

वोटिंग से पहले बारामती में उलटफेर, कांग्रेस प्रत्याशी ने वापस लिया नाम; सुनेत्रा पवार का निर्विरोध जीतना तय

महाराष्ट्र के बारामती विधानसभा सीट पर 23 अप्रैल को उपचुनाव होने जा रहे हैं. यहां से अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार उम्मीदवार बनाई गई हैं. हालांकि, अब यहां पर एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. पहले कांग्रेस ने यहां से सुनेत्रा पवार के खिलाफ प्रत्याशी उतारा था, लेकिन अब कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का नाम वापस लेने का फैसला किया है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 09, 2026, 03:36 PM IST
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सुनेत्रा पवार, महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री
सुनेत्रा पवार, महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र की राजधानी से जुड़ी एक अहम जानकारी सामने आई है. 23 अप्रैल को बारामती विधानसभा सीट पर उपचुनाव प्रस्तावित है. इस बीच यहां पर एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. यहां से महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार चुनावी रण में है. कांग्रेस ने यहां से आकाश विश्वनाथ मोरे को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अब कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का नाम वापस लेने का फैसला किया है.  

अब कांग्रेस के इस फैसले से उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय है. बारामती विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए अब तक कुल 23 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस लिया है. कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से अपने प्रत्याशी का नाम वापस लेने का फैसला किया है. 

पहले उतारा उम्मीदवार फिर नाम लिया वापस 

बारामती विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने वरिष्ठ वकील आकाश मोरे को अपना उम्मीदवार बनाया था. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने उनकी उम्मीदवारी को मंजूरी दी थी. बाद में 5 अप्रैल को मोरे को प्रत्याशी बनाने का ऐलान किया. अब पार्टी ने अहम फैसला लेते हुए कहा कि इस सीट से कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा नहीं होगा. 

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(यह भी पढ़ें: Maharashtra: 'व्हाइट गोल्ड' पर संकट; रत्नागिरी में काजू की फसल चौपट, किसानों ने की सर्वे और मुआवजे की मांग)

क्यों लिया ऐसा फैसला? 

गौरतलब है कि बारामती विधानसभा सीट के पवार परिवार का गढ़ भी माना जाता है. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने यहां से कुल आठ बार जीत दर्ज की थी. साल 2024 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने 24 उम्मीदावरों के खिलाफ चुनाव लड़ा और करीब 1 लाख 81 हजार वोटों से जीत हासिल की थी. 

अजित पवार के निधन के बाद खाली हुई सीट 

अजित पवार की एक विमान हादसे में दुखद मौत हो गई. उनके निधन के बाद यह सीट खाली हो गई और अब 23 अप्रैल को यहां पर उपचुनाव होने जा रहा है. इस पूरे इलाके में सहानुभूति की लहर साफ देखी जा रही है. इसी भावनात्मक माहौल के बीच उनकी पत्नी और राज्य की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार बारामती सीट से एनसीपी की प्रत्याशी बनाई गई है. चुनावी परिणाम 4 मई को आएंगे. 

(यह भी पढ़ें: यौन शोषण, धर्म परिवर्तन और...नासिक में नौकरी करने वाली लड़कियों पर अत्याचार, पुलिस के हत्थे चढ़े 6 टीम लीडर्स)

 

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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