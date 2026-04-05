कौन हैं आकाश मोरे? बारामती उपचुनाव के लिए सुनेत्रा पवार के खिलाफ कांग्रेस के कैंडिडेट, महाअघाड़ी में फूट!

बारामती विधानसभा क्षेत्र में होने जा रहे उपचुनाव से पहले महाराष्ट्र में विपक्ष के गठबंधन महाविकास अघाड़ी में फूट पड़ गई है. कांग्रेस ने एनसीपी नेता अजित पवार के निधन से खाली हुई बारामती सीट पर उम्मीदवार उतार कर कई समीकरण गड़बड़ा दिए हैं.
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Baramati By Poll Election: बारामती विधानसभा क्षेत्र में होने जा रहे उपचुनाव से पहले महाराष्ट्र में विपक्ष के गठबंधन महाविकास अघाड़ी में फूट पड़ गई है. कांग्रेस ने एनसीपी नेता अजित पवार के निधन से खाली हुई बारामती सीट पर उम्मीदवार उतार कर कई समीकरण गड़बड़ा दिए हैं. बारामती सीट से एनसीपी नेता और डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार उप चुनाव लड़ रही हैं. चूंकि बारामती, पवार परिवार का पारंपरिक गढ़ रहा है और ये सीट अजित पवार की मृत्यु के बाद खाली हुई, इसलिए एनसीपी (शरद पवार) ने डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार के सामने कैंडिडेट नहीं उतारने का फैसला किया है. यहां निर्विरोध जीत सुनिश्चित करने के लिए सुनेत्रा पवार ने शिवसेना (UBT) के नेता उद्धव ठाकरे को फोन करके सहयोग की अपील की थी. उनकी अपील का क्या हश्र हुआ? ये एमवीए में पड़ी फूट की ओर इशारा करता है.
राजनीति में कई बार बड़ी से बड़ी बात संकेतों में कह दी जाती है. एनसीपी के विभाजन के बाद अजीत पवार और शरद पवार की पार्ट के कैंडिडेट आमने सामने उतरे थे. तब अजीत पवार ने 2024 में बारामती से चुनाव जीत कर विधायकी हासिल की थी. अब वो इस दुनिया में नहीं हैं तो एमवीए की तरफ से उद्धव वाली शिव सेना तो मान गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं मानी. एनसीपी (शरद पवार) द्वारा किसी भी उम्मीदवार को सुनेत्रा पवार के सामने नहीं उतारने का फैसला लिया, इसलिए कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतार दिया. कांग्रेस ने पहले ही अपना उम्मीदवार उतारने के संकेत दिए थे.
अब रविवार को कांग्रेस ने काफी सोच-विचार के बाद आकाश मोरे को सुनेत्रा पवार के सामने चुनावी मैदान में उतारा है. महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल इस सीट के लिए योग्य उम्मीदवार ढूंढ रहे थे. उन्होंने इसके लिए कुछ बैठकें की थीं, इसकी भनक एनसीपी को लगी और ये विधानसभा सीट हमेशा से एनसीपी के कोटे में रही है. सुनेत्रा पवार ने रविवार को कांग्रेस अध्यक्ष सपकाल को भी फोन लगाकर समर्थन मांगा था, लेकिन बात नहीं बनी. शाम होते- होते कांग्रेस ने मोरे को बारामती से अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया. इसलिए यहां उपचुनाव होना तय हो गया.
आकाश मोरे पेशे से वकील हैं. मोरे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं. उनका परिवार पुराना कांग्रेसी है. मोरे के पिता विजयराव मोरे महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य थे. इस तरह कांग्रेस पार्टी ने उन्हें चुनावी अखाड़े में उतार दिया है.
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