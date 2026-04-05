Baramati Bye Elections 2026: बारामती उपचुनाव में सियासी हलचल तेज है. सुनेत्रा पवार ने उद्धव ठाकरे से निर्विरोध जीत के लिए बात की, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार उतारने के पक्ष में है. शरद पवार गुट चुनाव से दूर रह सकता है.
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Baramati Bye Election: महाराष्ट्र के बारामती उपचुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं. डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे से फोन पर बातचीत की है. बताया जा रहा है कि यह संपर्क उपचुनाव को निर्विरोध कराने के प्रयासों का हिस्सा है. बारामती सीट लंबे समय से पवार परिवार का गढ़ रही है, ऐसे में इस उपचुनाव ने राज्य की राजनीति को फिर से गर्मा दिया है.
सूत्रों के अनुसार, एनसीपी के दोनों गुट अजित पवार गुट और शरद पवार का गुट इस चुनाव को निर्विरोध कराने के पक्ष में हैं. महायुति गठबंधन भी यही चाहता है कि सुनेत्रा पवार बिना मुकाबले जीत हासिल करें. हालांकि, मामला इतना सीधा नहीं है. कांग्रेस ने बारामती सीट पर अपना दावा ठोक दिया है और उम्मीदवार उतारने की तैयारी शुरू कर दी है. प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने इच्छुक उम्मीदवारों के इंटरव्यू भी लिए हैं, जिससे साफ है कि पार्टी चुनाव लड़ने के मूड में है.
इस उपचुनाव ने महा विकास अघाड़ी (MVA) के भीतर मतभेद भी उजागर कर दिए हैं. जहां एक ओर एनसीपी (शरद पवार गुट) चुनाव से दूरी बनाने के संकेत दे रही है, वहीं कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार दिख रही है. ऐसे में गठबंधन के भीतर एकमत की कमी साफ नजर आ रही है. अगर कांग्रेस उम्मीदवार उतारती है, तो निर्विरोध चुनाव की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी.
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस पूरे मामले में उद्धव ठाकरे की भूमिका बेहद अहम है. अगर शिवसेना (UBT) कांग्रेस के साथ खड़ी होती है, तो मुकाबला तय है. वहीं, अगर ठाकरे सुनेत्रा पवार को समर्थन देते हैं, तो निर्विरोध चुनाव की संभावना मजबूत हो सकती है. इसी कारण सुनेत्रा पवार ने सीधे ठाकरे से बातचीत कर समर्थन जुटाने की कोशिश की है. अब सभी की नजर उनके अंतिम निर्णय पर टिकी है.
बारामती सीट पर यह उपचुनाव पूर्व विधायक अजित पवार के निधन के बाद हो रहा है. 28 जनवरी को एक विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी, जिससे यह सीट खाली हुई. अजित पवार इस सीट से 8 बार विधायक चुने गए थे और क्षेत्र में उनका मजबूत जनाधार था. उनके निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को राज्य की राजनीति में बड़ी जिम्मेदारी दी गई और उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया.
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बारामती उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 6 अप्रैल तय की गई है. जानकारी के अनुसार, 7 अप्रैल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी. 9 अप्रैल नाम वापस लेने की अंतिम तारीख होगी. अगर 6 अप्रैल तक सुनेत्रा पवार के अलावा कोई और उम्मीदवार नामांकन दाखिल नहीं करता, तो वे निर्विरोध चुनी जाएंगी, लेकिन अगर किसी अन्य उम्मीदवार ने पर्चा भरा, तो 23 अप्रैल को मतदान होगा और 4 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे.
शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि अजित पवार का निधन बेहद दुखद था और अभी भी लोग सदमे में हैं. उन्होंने संकेत दिया कि सुनेत्रा पवार निर्विरोध जीत के लिए प्रयास करेंगी और इस संबंध में बातचीत भी हो चुकी है. राउत ने यह भी स्पष्ट किया कि अंतिम फैसला सामूहिक चर्चा के बाद ही लिया जाएगा और इसमें सभी सहयोगी दलों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी.
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बारामती उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की सियासत की दिशा तय करने वाला मुकाबला बन गया है. एक तरफ सहमति बनाकर निर्विरोध चुनाव कराने की कोशिश है, तो दूसरी ओर कांग्रेस के रुख ने मुकाबले की संभावना को जिंदा रखा है. अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या राजनीतिक दल आपसी सहमति बना पाएंगे या बारामती में एक बार फिर कड़ा चुनावी मुकाबला देखने को मिलेगा.
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