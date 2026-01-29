Advertisement
trendingNow13089965
Hindi Newsदेश‘एक नहीं कई वजहें हैं…’, बारामती प्लेन हादसे पर क्या-क्या बोले पूर्व IAF पायलट?

‘एक नहीं कई वजहें हैं…’, बारामती प्लेन हादसे पर क्या-क्या बोले पूर्व IAF पायलट?

बारामती विमान हादसे को लेकर अब विशेषज्ञों की राय सामने आने लगी है. पूर्व वायुसेना पायलट और एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह हादसा किसी एक वजह से नहीं बल्कि खराब मौसम, तकनीकी दिक्कत या पायलट के फैसले की चूक जैसी कई वजहों के मेल से हो सकता है. जांच पूरी होने से पहले किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं होगा.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Jan 29, 2026, 08:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘एक नहीं कई वजहें हैं…’, बारामती प्लेन हादसे पर क्या-क्या बोले पूर्व IAF पायलट?

महाराष्ट्र के बारामती में हुए विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. इस हादसे में उपमुख्यमंत्री अजित पवार समेत पांच लोगों की जान चली गई. हादसा बुधवार सुबह करीब 8:45 बजे हुआ, मुंबई से बारामती आ रहा विमान लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया. पूर्व भारतीय वायुसेना पायलट कैप्टन रिटायर्ड एहसान खालिद ने इस हादसे को बेहद दुखद बताया है. उन्होंने कहा कि इस दुर्घटना की वजह खराब मौसम, तकनीकी खराबी या पायलट के फैसले में हुई गलती तीनों में से कोई भी या इनका मेल हो सकता है. उन्होंने यह भी साफ किया कि जांच पूरी होने से पहले किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं है.

पायलट थे काफी अनुभवी
कैप्टन एहसान खालिद ने बताया कि वह विमान के पायलट विदिप जाधव को करीब 20 साल से जानते थे. उन्होंने कहा कि जाधव अनुभवी होने के साथ-साथ भरोसेमंद पायलट थे. जानकारी के मुताबिक विमान ने पहली बार लैंडिंग की कोशिश की थी लेकिन फिर उसे दोबारा चक्कर लगाना पड़ा. यह फैसला खराब मौसम और कम दिखने की वजह से लिया गया या किसी तकनीकी दिक्कत के कारण यह अभी साफ नहीं है. फिलहाल किसी तकनीकी खराबी की आधिकारिक सूचना सामने नहीं आई है।

मौसम हो सकता चुनौती
खालिद ने बताया कि डीजीसीए और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उस वक्त विजिबिलिटी लिमिटेड थी. यानी न तो बहुत अच्छी थी और न ही बहुत खराब. ऐसे हालात में फैसला लेना मुश्किल होता है. उन्होंने कहा कि बारामती जैसे छोटे एयरफील्ड पर इलेक्ट्रॉनिक सुविधाएं कम होती हैं. ऐसे में पायलट को जो दिखता है वह रिपोर्ट से अलग भी हो सकता है. संभव है कि असल विजिबिलिटी रिपोर्ट से ज्यादा खराब रही हो.

Add Zee News as a Preferred Source

जांच से सामने आएगा सच
पूर्व वायुसेना पायलट ने कहा कि अब सारी सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी. डीजीसीए ने विमान से जुड़े सभी कागजात अपने कब्जे में ले लिए हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि उड़ान के वक्त कोई तकनीकी कमी थी या नहीं.

बता दें, एविएशन एक्सपर्ट दिप्तेश चौधरी ने भी कहा कि कम दृश्यता हादसे की एक बड़ी वजह हो सकती है। उन्होंने बताया कि पुणे में दृश्यता करीब 2500 मीटर थी. बारामती में इससे भी कम रही होगी. इसके अलावा फाइनल लैंडिंग के वक्त विमान रनवे से थोड़ा नीचे आ गया हो जिससे संतुलन बिगड़ा हो सकता है.

ब्लैक बॉक्स बताएगा असली वजह
एक अन्य एविएशन एक्सपर्ट डॉ. अशोकन ने कहा कि हादसे की असली वजह ब्लैक बॉक्स की जांच के बाद ही सामने आएगी. उन्होंने बताया कि एविएशन सेक्टर सबसे सुरक्षित माना जाता है लेकिन ज्यादातर हादसे मानवीय गलती या सिस्टम फेल होने की वजह से होते हैं. इस हादसे में मौसम भी एक अहम कारण बन सकता है.

पायलट ट्रेनिंग पर भी उठे सवाल
डॉ. अशोकन ने यह भी कहा कि आज के विमानों में मौसम की चेतावनी, ऑटो पायलट और लैंडिंग सिस्टम जैसी कई सुविधाएं होती हैं. जब पायलट को खुद नियंत्रण लेना पड़ता है तब हालात मुश्किल हो जाते हैं. ऐसे में पायलटों की सिमुलेशन ट्रेनिंग को और बेहतर करने की जरूरत है.

हादसे की जांच के लिए एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम एक्टिव है. टीम ने विमान चलाने वाली कंपनी के दफ्तर से जरूरी दस्तावेज जब्त किए हैं. विमान के लॉगबुक, इंजन रिकॉर्ड, मरम्मत से जुड़े कागजात, रडार डेटा, सीसीटीवी फुटेज और एयर ट्रैफिक कंट्रोल की रिकॉर्डिंग भी जांच के लिए जुटाई जा रही है.

यह भी पढ़ें: डिप्टी सीएम अजित पवार थे प्लेन में फिर भी पायलट को बारामती में मैनुअल लैंडिंग के लिए क्यों कहा गया था?

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

TAGS

ajit pawar death

Trending news

‘एक नहीं कई वजहें हैं…’, बारामती प्लेन हादसे पर क्या-क्या बोले पूर्व IAF पायलट?
ajit pawar death
‘एक नहीं कई वजहें हैं…’, बारामती प्लेन हादसे पर क्या-क्या बोले पूर्व IAF पायलट?
हमें पता है कि क्या चल रहा है...नए नियमों के खिलाफ आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
UGC New Rule
हमें पता है कि क्या चल रहा है...नए नियमों के खिलाफ आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
डिप्टी CM थे प्लेन में, पायलट को बारामती में मैनुअल लैंडिंग के लिए क्यों कहा गया था?
ajit pawar death
डिप्टी CM थे प्लेन में, पायलट को बारामती में मैनुअल लैंडिंग के लिए क्यों कहा गया था?
Ajit Pawar Death LIVE Updates: 'अजित दादा अमर रहें', अंतिम संस्कार से पहले पार्थिव शरीर को लाया गया घर, अपने नेता को देखने के लिए लगी भीड़
ajit pawar plane crash
Ajit Pawar Death LIVE Updates: 'अजित दादा अमर रहें', अंतिम संस्कार से पहले पार्थिव शरीर को लाया गया घर, अपने नेता को देखने के लिए लगी भीड़
'सस्ती पॉलिटिक्स में बिजी है विपक्ष...',पवार के निधन पर शिंदे गुट की नेता ने कसा तंज
Ajit Pawar
'सस्ती पॉलिटिक्स में बिजी है विपक्ष...',पवार के निधन पर शिंदे गुट की नेता ने कसा तंज
अजित पवार के निधन में साजिश का एंगल कहां से आया? CM ममता ने की जांच की मांग
DNA
अजित पवार के निधन में साजिश का एंगल कहां से आया? CM ममता ने की जांच की मांग
बारामती एयरपोर्ट कैसे बनता जा रहा विमानों का 'श्मशान'? जानिए तीन कारण
DNA
बारामती एयरपोर्ट कैसे बनता जा रहा विमानों का 'श्मशान'? जानिए तीन कारण
शिक्षा की जगह जाति के नाम पर कॉलेज को बांट रहा UGC? नए नियमों पर आरोपों की बाढ़
DNA
शिक्षा की जगह जाति के नाम पर कॉलेज को बांट रहा UGC? नए नियमों पर आरोपों की बाढ़
पहले हवा में झुका फिर अचानक जमीन पर गिरा, अजित पवार के विमान का नया वीडियो आया सामने
ajit pawar death
पहले हवा में झुका फिर अचानक जमीन पर गिरा, अजित पवार के विमान का नया वीडियो आया सामने
पंजाब में सरकारी स्कूलों पर बढ़ा छात्रों का विश्वास, शिक्षा मंत्री ने इसे बताया कारण
Punjab news
पंजाब में सरकारी स्कूलों पर बढ़ा छात्रों का विश्वास, शिक्षा मंत्री ने इसे बताया कारण