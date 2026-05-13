बारामती में फिर हादसा! ट्रेनिंग प्लेन हुआ क्रैश, बाल-बाल बची पायलट की जान

महाराष्ट्र के बारामती में एक बार फिर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट हादसे का मामला सामने आया है. बारामती तालुका के गोजुबावी इलाके में रेड बर्ड कंपनी का एक ट्रेनिंग प्लेन अचानक क्रैश हो गया. ये हादसा करीब आधे घंटे पहले हुआ, जिसके बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में पायलट सुरक्षित बताया जा रहा है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक विमान ट्रेनिंग उड़ान पर था, तभी तकनीकी खराबी या किसी अन्य वजह से वह गोजुबावी गांव की सीमा में गिर पड़ा. फिलहाल हादसे के असली कारणों का पता नहीं चल पाया है और जांच शुरू कर दी गई है.

गौरतलब है कि गोजुबावी इलाका पहले भी ऐसे हादसों की वजह से चर्चा में रह चुका है. इससे पहले महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार का विमान भी इसी गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ था. इतना ही नहीं, रेड बर्ड कंपनी का एक और ट्रेनिंग प्लेन भी पहले इसी क्षेत्र में क्रैश हो चुका है. बारामती में पायलट ट्रेनिंग के लिए दो प्रमुख संस्थाएं काम करती हैं. कारवार एविएशन और रेड बर्ड. यहां बड़ी संख्या में ट्रेनी पायलटों को उड़ान की ट्रेनिंग दी जाती है. लेकिन लगातार सामने आ रहे हादसों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

प्लेन क्रैश से फिर सुर्खियों में आ गया गोजुबावी इलाका

गोजुबावी इलाका एक बार फिर विमान हादसे की वजह से सुर्खियों में है. यह कोई पहला मौका नहीं है जब इस क्षेत्र में ऐसा हादसा हुआ हो. इससे पहले भी यहां कई विमान दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनकी वजह से यह इलाका चर्चा का केंद्र बनता रहा है. बताया जा रहा है कि इससे पहले भी सुरक्षा मानकों को लेकर रेड बर्ड कंपनी पर कार्रवाई हो चुकी है और उस पर अस्थायी बैन भी लगाया गया था. अब ताजा हादसे के बाद एक बार फिर कंपनी की ट्रेनिंग और सेफ्टी प्रोटोकॉल पर चर्चा तेज हो गई है.

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डिप्टी सीएम अजित पवार का प्लेन भी यहीं हुआ था क्रैश

कुछ समय पहले महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार का विमान भी इसी गांव के आसपास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. हालांकि उस हादसे में बड़ा नुकसान टल गया था, लेकिन घटना ने विमान सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए थे. इसके अलावा रेड बर्ड कंपनी का एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट भी पहले इसी इलाके में क्रैश हो चुका है. दरअसल, बारामती देश के प्रमुख पायलट ट्रेनिंग हब्स में गिना जाता है. यहां कारवार एविएशन और रेड बर्ड जैसी दो बड़ी संस्थाएं ट्रेनी पायलटों को उड़ान की ट्रेनिंग देती हैं. हर साल बड़ी संख्या में छात्र यहां पायलट बनने का सपना लेकर पहुंचते हैं.

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