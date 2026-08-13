जूस में नींद की गोलियां, 'काले जादू' का अंदेशा...पत्नी की खौफनाक साजिश से बचे पति ने किए चौंकाने वाले खुलासे

महाराष्ट्र के बारामती में पत्नी शर्मिला ने अपने पति को जिंदा दफनाने का जो प्लान किया था, उसका पर्दाफाश अब हो चुका है और वह सलाखों के पीछे है, लेकिन अस्पताल में भर्ती पति द्वारा किए गए नए खुलासों ने इस पूरी वारदात को एक और सनसनीखेज मोड़ दे दिया है. अस्पताल में भर्ती पति ने इस पूरी वारदात के पीछे काले जादू और मेडिकल स्टोर की बड़ी लापरवाही को लेकर बड़ा बयान दिया है.
अस्पताल में इलाज करा रहे पीड़ित प्रवीण ने मीडिया को बताया, 'उसने (पत्नी) मुझे नींद की गोलियां दीं और मैं दो दिन तक सोता रहा, तीसरे दिन जब वह मुझे बल्ले से मार रही थी, तब मुझे थोड़ा होश आया. मैं उससे गिड़गिड़ाता रहा कि मुझे मत मारो, लेकिन उसने एक न सुनी. इसके बाद उसने मुझे उठाकर बालकनी वाले गड्ढे में डाल दिया, अगर मजदूरों ने पुलिस को न बुलाया होता, तो आज मैं जिंदा न होता.'
प्रवीण ने यह भी आरोप लगाया कि उसकी पत्नी ने घर में मौजूद उसकी मां को भी नींद की गोलियां दे दी थीं, हालांकि, मारपीट के दौरान मां को होश आ गया और उन्होंने तुरंत अपने दूसरे बेटे (प्रवीण के भाई) को फोन करके बुलाया, जो प्रवीण को अस्पताल ले गया.
पीड़ित पति ने इस मामले में तांत्रिक विद्या या काले जादू का अंदेशा जताया है. प्रवीण का कहना है कि उसकी पत्नी ने कैलेंडर में 13 और 14 जुलाई (अमावस्या के दिनों) पर 'No Result' लिखा हुआ था. इसके साथ ही प्रवीण ने बिना डॉक्टर के पर्चे (Prescription) के इतनी भारी नींद की गोलियां देने वाले मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई और उसका लाइसेंस रद्द करने की मांग की है.
पीड़ित प्रवीण ने पुलिस से गुहार लगाई है कि उसकी पत्नी के घरवाले उनके दोनों बच्चों (एक बेटा और एक बेटी) को अपने साथ ले गए हैं. प्रवीण को डर है कि बच्चों की जान भी खतरे में हो सकती है, इसलिए उसने प्रशासन और पुलिस से अपील की है कि बच्चों की कस्टडी तुरंत उसे सौंपी जाए.
पुलिस के अनुसार, इस वारदात की शुरुआत 30 जुलाई को हुई थी, जब आरोपी पत्नी शर्मिला प्रवीण जगताप ने अपने पति प्रवीण जगताप के जूस में भारी मात्रा में नींद की गोलियां मिला दी थीं. दवा के असर से प्रवीण अगले दो दिनों तक पूरी तरह बेहोश रहा. इसके बाद 1 अगस्त को जब पीड़ित आधी-अधूरी चेतना में आया, तो पत्नी ने उस पर क्रिकेट बैट से जानलेवा हमला कर दिया और उसे लहूलुहान कर दिया.
घर में ईंट और सीमेंट तैयार इसी चौकोर चेंबर में पति को दफनाने की साजिश रची गई थी.
पति को पीटने के बाद आरोपी महिला ने उसे ठिकाने लगाने के लिए बालकनी में मजदूरों से ईंट और सीमेंट का एक चौकोर ढांचा बनवाया था. महिला ने अपने अधमरे पति को उस गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से एक भारी पत्थर की पटिया (स्लैब) रखकर उसे हमेशा के लिए सील करने की कोशिश की. टाइल्स लगाने आए मजदूरों को शक हुआ. जब पीड़ित ने गड्ढे के अंदर थोड़ा हाथ-पैर हिलाया, तो मजदूरों ने बिना देर किए तुरंत पुलिस को सूचना दे दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रवीण को गड्ढे से बाहर निकाला और उसकी जान बच सकी.
इस मामले में बारामती पुलिस इंस्पेक्टर श्रीशैल चिवड शेट्टी ने मीडिया को बताया कि पति-पत्नी दोनों के बीच किसी बात को लेकर लंबे समय से अनबन चल रही थी. ऐसे में पत्नी ने रास्ते से अपने पति को हटाने का प्लान बनाया. शर्मिला ने पुलिस को बताया कि 'घर में मेरी नौकरानी जैसी हालत बनाकर रखी है, वह नौकरी नहीं करने देता था. मैंने बी.फार्मा की पढ़ाई की है.'
यह परिवार बारामती के इंद्रप्रस्थ सोसाइटी में रहता था. घटना के बाद से ही फ्लैट बंद है. पुलिस ने मीडिया को बताया था कि परिवार के लोग पहले इसमें पुलिस केस नहीं चाहते थे, लेकिन फिर 4 दिन बाद घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई. पुलिस ने हत्या की कोशिश में मामला दर्ज किया है.