Baramulla Encounter: 24 घंटे से ज्यादा चली मुठभेड़, 3 आतंकियों का सफाया

Baramulla Encounter latest Update: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू दौरे से पहले कई आतंकी घटनाएं सामने आ चुकी हैं. इन घटनाओं 24 घंटे से भी ज्यादा देर तक चला बारामूला एनकाउंटर भी शामिल है. आतंकियों के खिलाफ सुरक्षाबलों को ऑपरेशन बारामूला में बड़ी सफलता मिली है. तीन आतंकियों का खात्मा कर सुरक्षाबलों ने इस एनकाउंटर को सफलतापूर्वक खत्म किया है.

#UPDATE | Only 3 dead bodies of terrorists of the LeT outfit, Yusuf Dar alias Kantru, Hilal Sheikh alias Hanzalla and Faisal Dar, were retrieved along with arms & ammunitions. The operation is over now: J&K Police

— ANI (@ANI) April 22, 2022