पिस्टल, मैगजीन, ग्रेनेड और दवाइयां... आतंकी ठिकाने पर जम्मू-कश्मीर पुलिस को क्या-क्या मिला?
पिस्टल, मैगजीन, ग्रेनेड और दवाइयां... आतंकी ठिकाने पर जम्मू-कश्मीर पुलिस को क्या-क्या मिला?

Terrorist Hideout: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बारामूला में बड़े आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है, जहां से 1 पिस्टल, 1 मैगजीन, 9 राउंड, 1 ग्रेनेड और मेडिकल सामग्री बरामद की गई है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Aug 08, 2025, 09:27 AM IST
Jammu-Kashmir Police Action: जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना का ऑपरेशन जारी है. सेना के जवान जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर लगातार आतंकवादियों का खात्मा कर रहे हैं और आतंकी ठिकानों को भी नष्ट कर रहे हैं. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बारामूला में बड़े आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है, जहां से भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद किया गया है. इसको लेकर पुलिस ने बताया कि एक विशेष सूचना के आधार पर उत्तरी कश्मीर के तंगमर्ग के गोगलदारा-दानवास वन क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, जहां आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ.

पिस्टल, मैगजीन, ग्रेनेड और दवाइयां...

बारामूला पुलिस ने ट्वीट किया, 'गोगलदारा-दानवास जंगल में एक विशेष सूचना के आधार पर बारामूला पुलिस ने एक आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया. इस दौरान 1 पिस्टल, 1 मैगजीन, 9 राउंड, 1 ग्रेनेड और मेडिकल सामग्री बरामद की गई है. तंगमर्ग पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई और जांच जारी है.'

कुलगाम में चलाया जा रहा 'ऑपरेशन अखल'

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षाबलों ने 'ऑपरेशन अखल' को तेज कर दिया है, जो पिछले 8 दिनों से जारी है. कुलगाम के अखल इलाके में सुरक्षाबलों को एक अगस्त को आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी. इसके बाद 'ऑपरेशन अखल' शुरू किया गया था. उस समय मुठभेड़ में भारतीय सेना ने एक आतंकी को मार गिराया. हालांकि, यह स्पष्ट जानकारी नहीं है कि अभी कितने आतंकी छिपे हुए हैं. एक अगस्त से बाद से लगातार यह ऑपरेशन चल रहा है.

सेना, सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस सहित संयुक्त बलों ने गुरुवार को घेराबंदी और तलाशी अभियान के तहत इसको विस्तार कर दिया और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं. उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने स्थिति का जायजा लिया है. उन्होंने दक्षिण कश्मीर में आतंकवाद-रोधी ग्रिड की समीक्षा की. अधिकारियों ने कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को मौजूदा सुरक्षा स्थिति, ऑपरेशनल तैयारियों और चल रहे अभियानों की जानकारी दी.

'ऑपरेशन अखल' को जारी रखते हुए सेना ने आतंकियों के भागने की किसी भी कोशिश को विफल करने के लिए रुद्र हेलिकॉप्टर, ड्रोन और पैरा कमांडो तैनात किए हैं. इससे पहले, सुरक्षाबलों ने जम्मू-कश्मीर में 'ऑपरेशन महादेव' चलाया, जिसमें 3 आतंकी मारे गए. भारत सरकार ने पुष्टि की कि यह आतंकी पहलगाम हमले में शामिल थे.
(इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)

