10ml शराब के चक्कर में नाई को 7 दिन की जेल; कोर्ट बोला- 'पुलिस ने ज्यादा ही जोश दिखा दिया'

अब तक आपने शरीब जब्ती के मामलों से जुड़ी खबर में सुना होगा कि फलां जगह हजारों लीटर शराब जब्त की गई. हालांकि केरल से एक दिलचस्प खबर है कि एक नाई को 10ml शराब के चक्कर में 7 दिन जेल में रहना पड़ गया. जानिए पूरे मामला.
Viral News: केरल की एक अदालत ने उस शख्स को जमानत दे दी जिसे सिर्फ 10 मिलीलीटर शराब रखने के आरोप में गिरफ्तार कर सात दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. अदालत ने इस पूरे मामले पर सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में नहीं, बल्कि 'बनाना रिपब्लिक' (banana republic) जैसे देशों में ही हो सकती हैं.
मंझेरी सेशंस कोर्ट के जज के सैनिलकुमार ने इस केस की जांच करने वाले अफसर को फटकार लगाई और कहा कि उन्होंने 'बेहद जरूरत से ज्यदा और संदिग्ध उत्साह' दिखाया. अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे अफसर ने जानबूझकर गरीब और पिछड़े वर्ग से आने वाले आरोपी को फंसाने की कोशिश की. कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपी जो पेशे से नाई (barber) है, के पास मिली थोड़ी सी शराब शायद आफ्टरशेव (aftershave) के रूप में ग्राहकों के लिए रखी गई हो.
जज ने सवाल उठाया कि जब बोतल में सिर्फ 10 मिलीलीटर शराब थी तो जांच अधिकारी को कैसे लगा कि उससे सैंपल लेकर टेस्ट किया जा सकता है? कोर्ट ने कहा,'यह साफ है कि जांच अधिकारी ने अपनी सीमा पार की और जरूरत से ज्यादा जोश दिखाया. ऐसे मामले किसी लोकतंत्र में नहीं बल्कि एक केले गणराज्य में ही हो सकते हैं.'
जज ने पुलिस अफसरों को सलाह दी कि उन्हें ऐसे मामलों में, खासकर गरीब तबके के लोगों से निपटते वक्त, संवेदनशील रहना चाहिए. अदालत ने उम्मीद जताई कि उच्च अधिकारी इस मामले को गंभीरता से देखेंगे. आरोपी को अदालत ने 10000 रुपये के निजी मुचलके और दो जमानतदारों पर जमानत दे दी, साथ ही निर्देश दिया कि वह सबूतों या गवाहों से छेड़छाड़ न करे और आगे कोई अपराध न करे.
आरोपी ने अपनी याचिका में कहा था कि अबकारी अधिनियम (Abkari Act) के तहत किसी व्यक्ति को तीन लीटर तक शराब रखने की अनुमति है, इसलिए उस पर मामला दर्ज करना अनुचित है.
