Nitin Gadkari: 'बस हथौड़ा मारते हैं...', राहुल-प्रियंका के सामने शख्स की हो गई गडकरी से बहस, वीडियो वायरल

Rahul-Priyanka-Nitin Gadkari: बस बॉडी बिल्डर्स एसोसिएशन के कुछ प्रतिनिधियों ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की. इस दौरान एक शख्स की गडकरी से थोड़ी बहस भी हो गई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है.
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Nitin Gadkari Meeting: सियासत में कम ही ऐसे मौके देखने को मिलते हैं, जब विपक्षी पार्टियों के आला नेता सत्ताधारी पार्टी के साथ बैठकर बात करते नजर आते हैं. ऐसा ही कुछ एक वायरल वीडियो में देखने को मिल रहा है, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी बैठे नजर आ रहे हैं. उनके बराबर में कुछ लोग बैठे हैं, जो राजस्थान बस एंड ट्रक बॉडी बिल्डर्स एसोसिएशन से जुड़े हैं. उसकी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बीच बहस होती दिख रही है. इस वीडियो के बाहर आने के बाद इंटरनेट पर इसकी खूब चर्चा हो रही है.
वीडियो में गडकरी को कुछ बस बॉडी बनाने वालों के काम करने के तरीके की आलोचना करते हुए सुना जा सकता है. गडकरी कहते दिख रहे हैं कि वे निर्धारित नियमों को ठीक से समझे या उनका पालन किए बिना ही काम करते हैं. उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है कि कुछ लोग तो नियमों की जानकारी रखे बिना ही बस 'हथौड़ा चला देते हैं.'
#WATCH | Delhi: Congress MP and LoP Rahul Gandhi and Congress MP Priyanka Gandhi Vadra, along with the bus & truck body makers association, met Union Minister Nitin Gadkari and discussed the issues faced by the association due to ministry regulations, earlier today. pic.twitter.com/EtE8A1yCO9
— ANI (@ANI) March 18, 2026
हालांकि वहां मौजूद एक शख्स को इस टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए देखा गया. उन्होंने कहा कि वे इस तरह की बात से सहमत नहीं हैं और खुद को सुथार समुदाय का बताया. साथ ही उन्होंने मंत्री से अपने शब्दों पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया. इस बातचीत के दौरान दोनों के बीच एक छोटी, लेकिन स्पष्ट बहस भी हुई. यह वीडियो न्यूज एजेंसी एएनआई ने जारी किया है. इस बहस के दौरान राहुल और प्रियंका गांधी वहीं बैठे थे.
बुधवार को संसद परिसर में राहुल और प्रियंका गांधी ने गडकरी से मुलाकात की. राजस्थान बस बॉडी एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी वहां मौजूद थे. ये लोग अपनी इंडस्ट्री से जुड़ी मांगों को लेकर नेताओं के पास पहुंचे थे.
चर्चा का मुख्य विषय बसों की बॉडी बनाने का काम और सुरक्षा नियमों का पालन करने की जरूरत था. पता चला है कि गडकरी ने राजस्थान में कुछ निर्माताओं की ओर से नियमों के उल्लंघन पर चिंता जताई है.
उन्होंने कथित तौर पर यह बताया कि बसों के कुछ डिजाइन आपात स्थितियों, खासकर आग लगने की घटनाओं के दौरान खतरनाक साबित हो सकते हैं. सीमित एग्जिट गेट और कुछ खास तरह के ढांचागत विकल्पों जैसी समस्याओं की ऐसे जोखिमों के तौर पर पहचान की गई,जो यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने में रुकावट डाल सकते हैं.
इस दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि सुरक्षा मानकों का पालन करना जरूरी है, खासकर हाल-फिलहाल में कई ऐसे कांड हो चुके हैं, जिसमें स्लीपर बस में आग लग गई और लोगों की मौत भी हो गई. ऐसे हादसों के बाद ही केंद्र सरकार हादसों को रोकने के लिए बस बॉडी कंस्ट्रक्शन को लेकर कुछ नियम लेकर आई थी.
गडकरी से मिलने से पहले, प्रतिनिधिमंडल ने राहुल गांधी से मुलाकात की और दावा किया कि सरकार के नए मानक और बहुत ज्यादा फीस कई छोटे निर्माताओं को कारोबार से बाहर कर सकती है, जिससे लाखों परिवारों की रोजी-रोटी खतरे में पड़ सकती है.
गडकरी के साथ बैठक के बाद, प्रियंका गांधी ने कहा,'ट्रक और बस बॉडी बनाने वालों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा था कि लाइसेंस लेने के लिए उन्हें काफी खर्च करना पड़ता है, और यह प्रक्रिया भी बहुत ज्यादा समय लेने वाली है. गडकरी ने हमें भरोसा दिलाया है कि वे उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द हल करेंगे.'
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