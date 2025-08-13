Soldier killed in J&K Uri sector: जम्मू-कश्मीर के उरी सेक्टर में स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले भारतीय सेना ने आतंकियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है. बुधवार सुबह नियंत्रण रेखा (LoC) के पास आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन सेना ने उनकी इस नापाक कोशिश को विफल कर दिया. इस दौरान हुई भीषण गोलीबारी में सेना का एक जवान शहीद हो गया.

उरी सेक्टर के पास मुठभेड़

उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में उरी सेक्टर के पास सुबह-सुबह सुरक्षाबलों को संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली. सेना ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और आतंकियों को घेर लिया. आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसका सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया. इस मुठभेड़ में एक जवान ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी. सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया और तलाशी अभियान शुरू कर दिया ताकि कोई और आतंकी छिपा न हो.

13 दिन में तीसरी मुठभेड़

पिछले 13 दिनों में यह तीसरी बार है जब उरी या आसपास के इलाकों में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई. इससे पहले किश्तवाड़ और कुलगाम में भी सुरक्षाबलों ने आतंकियों को मार गिराया था. कुलगाम के जंगलों में 1 अगस्त से चल रहे ऑपरेशन में दो आतंकी ढेर किए गए, लेकिन वहां भी दो जवान शहीद हुए और नौ घायल हुए. स्वतंत्रता दिवस से पहले इस तरह की घटना से पता चलता है ‌कि अशांति फैलाने की पूरी कोशिश की जा रही है. लेकिन सेना हर बार उनकी कोशिश को नाकाम कर रही है.

