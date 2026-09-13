'उड़ता नहीं, यह खेलता और भागता पंजाब है'... बठिंडा में यूथ रन में दौड़े 20 हजार लोग, मान सरकार की मुहिम को भारी समर्थन

Bathinda Youth Run 2026: पंजाब को बदनाम करने वालों को राज्य के युवाओं ने दौड़ लगाकर करारा जवाब दिया है. बठिंडा में आयोजित 'यूथ रन पंजाब-2026' में रिकॉर्ड 20 हजार से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे और नशे के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के इस भारी जोश ने साफ कर दिया कि आज का पंजाब नशे की गिरफ्त से निकलकर खेलों के मैदान की ओर बढ़ चुका है.
इस समारोह में बच्चों, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों ने बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया. दौड़ में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विजेताओं को 11,000 रुपये तक के नकद पुरस्कार दिए गए, जबकि मैराथन पूरी करने वाले सभी प्रतिभागियों को टी-शर्ट और पार्टिसिपेशन मेडल देकर सम्मानित किया गया.
इस बड़े आयोजन पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर लिखा, 'यह नया पंजाब है. वह खोई हुई उम्मीद वापस आ गई है. आप हमारे युवाओं में जोश की चिंगारी देख सकते हैं. पंजाब सरकार के सहयोग से, युवा पंजाब से नशे की बुराई को खत्म करने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, यह बहुत हौसला बढ़ाने वाला है.'
मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के ओएसडी राजबीर सिंह घुम्मण ने बताया कि यह मैराथन सीएम भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की सोच के तहत आयोजित की गई है. उन्होंने कहा, 'यह इस सीरीज की तीसरी मैराथन है. इसकी शुरुआत मोहाली से हुई थी और आज बठिंडा में करीब 20,000 लोग इसमें शामिल हुए हैं. हर उम्र और वर्ग के लोगों की यह भागीदारी पंजाबियों के खेल और फिटनेस के प्रति प्यार को साबित करती है.'
बठिंडा के लोगों का आभार जताते हुए उन्होंने आगे कहा, 'यहां के लोगों की जबरदस्त भागीदारी ने पटियाला और लुधियाना में होने वाली हमारी आगामी मैराथन के लिए एक नया रिकॉर्ड तय कर दिया है, हम पूरे पंजाब में ऐसे आयोजन लगातार जारी रखेंगे.'
पंजाब की छवि को गलत तरीके से पेश करने वालों पर सीधा निशाना साधते हुए राजबीर सिंह घुम्मण ने कहा, 'मैराथन में उमड़े जनसैलाब ने उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया है, जिन्होंने 'उड़ता पंजाब' जैसे नारों के जरिए राज्य को बदनाम करने की कोशिश की थी. आज हम उन्हें 'चढ़ता पंजाब, खेलता पंजाब और भागता पंजाब रंगला पंजाब' दिखा रहे हैं.' उन्होंने साफ किया कि यह भागीदारी पूरी तरह स्वाभाविक थी, जहां लोगों ने खुद रजिस्ट्रेशन कराया और दौड़ने पहुंचे.
बठिंडा में दिखी इस भारी भीड़ ने साबित कर दिया है कि राज्य की नई पीढ़ी एक सुरक्षित, फिट और नशामुक्त भविष्य चाहती है. इस आयोजन से पंजाब सरकार की 'युद्ध नशेआं विरुद्ध' मुहिम को जमीनी स्तर पर मजबूती मिली है और युवाओं ने स्पष्ट संदेश दिया है कि वे नशे को पूरी तरह नकारकर खेलों की राह पर आगे बढ़ रहे हैं.