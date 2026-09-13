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'उड़ता नहीं, यह खेलता और भागता पंजाब है'... बठिंडा में यूथ रन में दौड़े 20 हजार लोग, मान सरकार की मुहिम को भारी समर्थन

Bathinda Youth Run 2026: बठिंडा की सड़कों पर उतरे 20 हजार से ज्यादा युवाओं ने यह साफ कर दिया कि पंजाब अब नशे के अंधेरे से निकलकर मैदान की रोशनी की तरफ दौड़ चुका है.

Written ByZee News DeskEdited ByBhoopendra Rai
Published: Sep 13, 2026, 09:48 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 09:48 PM IST
'उड़ता नहीं, यह खेलता और भागता पंजाब है'... बठिंडा में यूथ रन में दौड़े 20 हजार लोग, मान सरकार की मुहिम को भारी समर्थन

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