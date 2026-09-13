'उड़ता नहीं, यह खेलता और भागता पंजाब है'... बठिंडा में यूथ रन में दौड़े 20 हजार लोग, मान सरकार की मुहिम को भारी समर्थन

पंजाब की छवि को गलत तरीके से पेश करने वालों पर सीधा निशाना साधते हुए राजबीर सिंह घुम्मण ने कहा, 'मैराथन में उमड़े जनसैलाब ने उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया है, जिन्होंने 'उड़ता पंजाब' जैसे नारों के जरिए राज्य को बदनाम करने की कोशिश की थी. आज हम उन्हें 'चढ़ता पंजाब, खेलता पंजाब और भागता पंजाब रंगला पंजाब' दिखा रहे हैं.' उन्होंने साफ किया कि यह भागीदारी पूरी तरह स्वाभाविक थी, जहां लोगों ने खुद रजिस्ट्रेशन कराया और दौड़ने पहुंचे.