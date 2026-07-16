/बंगाल की खाड़ी में हलचल से पलटा मानसून! बंगाल-ओडिशा समेत 22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट; देखें IMD का ताजा अपडेट

देश के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से मानसून की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ती दिख रही थी, लेकिन अब मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है. उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उत्तरी ओडिशा-पश्चिम बंगाल तट के पास कम दबाव का क्षेत्र (लो प्रेशर एरिया) बनने से मानसून को नई ताकत मिली है. मौसम विभाग का कहना है कि इस सिस्टम के सक्रिय होने के बाद आने वाले दिनों में देश के कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां तेज हो जाएंगी.
भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, अगले सात दिनों के दौरान पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में व्यापक बारिश होने की संभावना है. कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ इलाकों में भारी वर्षा भी दर्ज की जा सकती है. मौसम के इस रुख को देखते हुए मौसम विभाग ने देश के 22 राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है. कई क्षेत्रों में तेज बारिश के साथ 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है.
आईएमडी ने देश के 22 राज्यों में हल्की से लेकर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इनमें जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड समेत कई अन्य राज्य शामिल हैं. मौसम विभाग का कहना है कि अलग-अलग क्षेत्रों में बारिश की तीव्रता अलग हो सकती है.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार तड़के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी जरूर हुई, लेकिन इससे गर्मी से ज्यादा राहत नहीं मिल सकी. बारिश थमते ही उमस फिर बढ़ गई.
मौसम विभाग ने गुरुवार के लिए दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार दिनभर आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन कई इलाकों में तेज गर्मी और उमस बनी रहेगी. अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का यह क्षेत्र अगले 48 घंटों में और अधिक मजबूत हो सकता है. इसके बाद इसके उत्तर ओडिशा और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ने का अनुमान है. सिस्टम के मजबूत होने के साथ पूर्वी भारत के कई हिस्सों में बारिश का असर और बढ़ सकता है.
जहां पूर्वी भारत में बारिश बढ़ने के संकेत हैं, वहीं देश के कुछ हिस्सों में फिलहाल राहत जैसी स्थिति बनी रह सकती है. IMD का अनुमान है कि पश्चिम-मध्य और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में अगले सात दिनों तक बारिश सामान्य से कम रह सकती है. वहीं उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में भी अगले पांच दिनों तक वर्षा की गतिविधियां अपेक्षाकृत कमजोर रहने की संभावना है.
मौसम विभाग के अनुसार, मानसून ट्रफ का पश्चिमी हिस्सा सामान्य स्थिति से उत्तर की ओर बना हुआ है, जबकि इसका पूर्वी हिस्सा सामान्य स्थिति के करीब है. यही मौसमी परिस्थिति पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत में नमी बढ़ाकर बारिश की गतिविधियों को लगातार मजबूत कर रही है. आने वाले दिनों में इस सिस्टम का असर कई राज्यों में देखने को मिल सकता है.