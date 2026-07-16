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बंगाल की खाड़ी में हलचल से पलटा मानसून! बंगाल-ओडिशा समेत 22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट; देखें IMD का ताजा अपडेट

बंगाल की खाड़ी में बने मौसमी सिस्टम के असर से देश के कई हिस्सों में मानसून की गतिविधियां तेज होने की संभावना है. मौसम विभाग (IMD) ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा समेत 22 राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. जानिए किन राज्यों में बारिश का असर ज्यादा रहेगा, अगले कुछ दिनों का मौसम कैसा रहेगा और IMD का ताजा अपडेट क्या कहता है?

Written ByRavindra Singh
Published: Jul 16, 2026, 06:56 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 06:56 AM IST
बंगाल की खाड़ी में हलचल से पलटा मानसून! बंगाल-ओडिशा समेत 22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट; देखें IMD का ताजा अपडेट
Image Credit: 22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

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Ravindra Singh

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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