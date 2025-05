किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार रहें... अमित शाह ने इन 10 राज्यों के CM, मुख्य सचिवों को दिया आदेश

Amit Shah Meeting with CMs: पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान को आज करारा जवाब दिया है. भारत ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया है जिसमें सैकड़ों पाकिस्तानी आतंकी ढेर हुए हैं. इसके बाद सरकार ने और सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान और नेपाल से लगने वाले 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों, मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की.

वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई इस मीटिंग में जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी शामिल हुए. इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उपराज्यपाल और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे. यह मीटिंग भारत की तरफ से किए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद हुई, जिसमें भारतीय सेना ने सीमा पार नौ आतंकी ठिकानों पर हमला किया.

